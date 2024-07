Video lễ khai mạc Olympic Paris bị xóa sổ

Ngày 27/7, người dùng mạng xã hội chia sẻ ảnh chụp màn hình video lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 trên tài khoản YouTube chính thức của Olympics, trong đó hiển thị màn hình đen với dòng chữ: “Video ngày không khả dụng”.

Qua kiểm tra, video lễ khai mạc Olympic Paris thực sự đã biến mất khỏi kênh YouTube Olympics. Trong khi đó, phiên bản đầy đủ của sự kiện mở màn Olympic London 2012, Rio 2016, Bắc Kinh 2022, thậm chí cả Nagano 1998 đều có sẵn.

Video lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 bị xóa khỏi kênh YouTube Olympics.

Phát hiện này được đưa ra sau khi Olympic Paris bị chê là có lễ khai mạc tồi tệ nhất từ trước đến nay. Phần lớn nguyên nhân được xác định do buổi lễ ngoài trời diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cơn mưa như trút nước khiến khung cảnh buổi lễ trở nên nhếch nhác. Sự kiện còn gặp một số lỗi không đáng có như viết sai tên quốc gia hay treo ngược cờ Olympic…

Bên cạnh đó, ngoại trừ tiết mục kết thúc lễ khai mạc của Celine Dion gây xúc động, hầu hết màn biểu diễn nghệ thuật đều nhận đánh giá tiêu cực. Trong đó, tiết mục trình diễn thời trang làm nổ ra làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu với cáo buộc báng bổ đức tin Cơ Đốc giáo.

Theo Daily Mail, màn trình diễn diễn ra trên cây cầu bắc qua sông Seine, có sự góp mặt của những người mẫu, vũ công, biểu tượng thời trang và Drag Queen (nghệ sĩ giả gái) đến từ quốc gia chủ nhà. Mọi người tập trung quanh chiếc bàn dài, đồng thời là sàn catwalk, với những tạo hình khác nhau.

Đứng ở vị trí trung tâm là một phụ nữ ngoại cỡ đội vương miệng vàng hình vầng hào quang, đứng trước thiết bị DJ. Hai bên cô là một số Drag Queen, hàng chục vũ công và người biểu diễn. Trong lúc dàn người mẫu trình diễn những bộ sưu tập của các nhà thiết kế trẻ triển vọng, những người ngồi hai bên thực hiện những động tác vũ đạo điêu luyện.

Màn trình diễn thời trang với sự tham gia của các Drag Queen nổi tiếng của Pháp. Ảnh: X.

Đông đảo cư dân mạng cho rằng hình ảnh nhóm người đứng quanh bàn gợi nhớ đến bức tranh nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci, The Last Supper (Bữa ăn tối cuối cùng), mô tả bữa ăn cuối cùng của Chúa Jesus với các tông đồ trước khi bị đóng đinh. Không ít người phẫn nộ vì tin rằng tín ngưỡng của họ bị xâm phạm.

Khán giả bình luận: “Một lễ khai mạc tệ hại và đầy rẫy sự báng bổ”, “Có hơn 2 tỷ người theo đạo Thiên chúa trên toàn thế giới và nhiều người trong số họ thích xem các trận đấu thể thao. Tại sao các bạn lại nhạo báng và mở đầu bằng tiết mục đó?”, “Tôi thực sự xấu hổ thay cho nước Pháp. Đây được coi là lễ khai mạc tệ nhất trong lịch sử”…

Tỷ phú Elon Musk cũng nằm trong số phản đối tiết mục. Ông viết trên X rằng show diễn thiếu tôn trọng ở mức độ cùng cực đối với những người theo đạo Thiên chúa.

Giám mục Công giáo Robert Barron, đến từ Mỹ, quay video bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội: “Tôi yêu Thế vận hội, vì vậy tôi bật lễ khai mạc lên xem và tôi đã thấy gì vậy? Nó diễn ra ở Paris, Pháp, thành phố mà tôi yêu thích. Tôi dành 3 năm làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở đó. Tôi thấy sự chế giễu trắng trợn The Last Supper và tôi không mô tả thêm nữa”.

Người ta tin rằng ý tưởng cho tiết mục tại Olymic Paris đến từ bức tranh The Last Supper của Leonardo da Vinci.

Bà Marion Maréchal, chính trị gia người Pháp, lên án trên X: “Gửi đến tất cả người theo đạo Thiên chúa trên toàn thế giới đang theo dõi lễ kỷ niệm Paris 2024 và cảm thấy bị xúc phạm bởi màn chế lại The Last Supper của các Drag Queen, hãy biết rằng không phải nước Pháp đang lên tiếng, mà là một nhóm thiểu số sẵn sàng cho mọi hành động khiêu khích”.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, Thomas Jolly, giám đốc nghệ thuật của lễ khai mạc, khẳng định trong buổi họp báo của Ủy ban Olympic quốc tế không hề có ý định xúc phạm và ý tưởng cho tiết mục không đến từ The Last Supper. Ông và đội ngũ làm việc chỉ muốn truyền đi thông điệp về sự hòa nhập, đa dạng, không phải cố gắng chống phá bất cứ điều gì. Ông nói thêm Pháp là đất nước tự do, mọi người đều có quyền tự do sáng tạo, tự do nghệ thuật.

Chủ tịch Olympic Paris 2024 Tony Estanguet bênh vực lý lẽ của giám đốc nghệ thuật.

“Chúng tôi có quyền tự do ngôn luận ở Pháp và chúng tôi muốn bảo vệ quyền đó”, ông Estanguet nhấn mạnh.

Không lâu sau buổi họp báo, công ty công nghệ và viễn thông C Spire (có trụ sở ở tiểu bang Mississippi, Mỹ) thông báo trên X đã ngừng mọi quảng cáo tại Olympic Paris để phản đối việc The Last Supper bị làm cho biến chất.

