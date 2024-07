Vì sao Midu lại bị anti?

Không chỉ là “gato”

Ngay khi Midu thông báo sự kiện trọng đại của cuộc đời thì những hội chống đối, hạ bệ cô (anti Midu) đã xuất hiện. Có thể do khán giả mong Midu - Harry Lu là cặp đôi nhưng chú rể lại là người khác. Họ bị thất vọng sinh ra ghét mỹ nhân chăng?

Nhưng có những người tham gia group (nhóm) anti Midu không hẳn vì lý do ngã ngửa với chú rể, mà chỉ vì hình ảnh Midu xuất hiện quá nhiều từ sau khi công khai “bờ vai” của mình. Giàu, đẹp, có ý trung nhân uy tín lại còn chăm khoe, khả năng bị ghét không nhỏ.

Một tài khoản bình luận: “Anti chủ yếu do đang gato” không phải không có ý đúng.

Midu còn được gọi là "phú bà sang chảnh".

Nhưng không đơn giản chỉ là gato, ghen tỵ. Dịp này một số group anti chăm soi vào phát ngôn và hành xử của Midu trong quá khứ. Không ít “sao” Việt dính “hoạ từ miệng”, Midu không ngoại lệ.

Vừa là người của làng giải trí, vừa là giảng viên, Midu đôi lúc vẫn có những phát ngôn thiếu kiềm chế, chẳng hạn mang đất đai so sánh với chồng: “Nhà đất đứng tên trên sổ đỏ của mình thì chắc chắn thuộc về mình. Chồng đứng tên trên hôn thú cùng mình thì đôi khi thuộc về một hoặc nhiều phụ nữ khác” “Nhà đất để càng lâu bán càng lời. Lấy chồng đến lúc ly hôn thì nhiều khi còn mỗi cái nịt”...

Tại thời điểm ấy nhiều người khen Midu nói “chuẩn không cần chỉnh” nhưng đừng nghĩ ai cũng vỗ tay bởi cho dù đất có giá trị vật chất, “tấc đất tấc vàng”, thì cũng không phải thứ có thể mang ra so với con người.

Nếu Midu thích đầu tư đất đai, nhà cửa cứ việc âm thầm dành cả thanh xuân để mua bán chúng việc gì ầm ĩ lên?

Để rồi cô bị không ít người gán cho “bệnh nổ”? Một vài hội anti Midu công khai trên mạng còn nhắc đến chuyện Midu khoe sổ đỏ. Trong khi đất nước còn rất nhiều người mơ ước có một “túp lều” che nắng, che mưa thì việc tung ảnh ôm tập sổ đỏ lại là thiếu tế nhị, nếu không muốn nói là phản cảm.

Đám cưới hào môn tốn nhiều giấy mực của Midu càng “thêm dầu vào lửa”. Bên cạnh những bài viết, hình ảnh anti Midu kém văn minh cũng có những bài viết đáng nghĩ.

Thí dụ, nhóm công khai “Anti Midu - Group cũ 15k mems” cho rằng Midu ăn cắp chất xám khi diện chiếc đầm kiểu blazer kết hợp khăn voan ren của một nhà thiết kế 9X, trước đây là sinh viên của Midu tại khoa thiết kế thời trang. Bộ đầm này lại giống một sản phẩm của thương hiệu nước ngoài.

“Phú bà” bất động sản diện váy nhái chưa đáng nói bằng dạy thiết kế thời trang lại diện váy nhái. Cho nên để dẹp những chỉ trích nặng nề này, cần một lời giải thích rõ ràng từ phía người dùng đồ bị cho là “nhái” và người tạo ra sản phẩm bị gắn mác “nhái”.

Một nhóm anti Midu tố chiếc đầm cô mặc để chụp ảnh cưới ở Paris là "ăn cắp chất xám".

Có những mối hoạ không lường trước được. Than “ế” như câu cửa miệng của nhiều chị em, song với người nổi tiếng thì nên thận trọng, khéo bị vu tội giả tạo, lừa dối khán giả. Chẳng hạn, anti-fan soi từng bình luận của Midu với bạn bè trên mạng xã hội để chứng minh cô hay than “ế”.

Mà sự thật cô lại không hề “ế: “Ngày 18/1 đi Paris chụp ảnh cưới. Ngày 27/1 lại kêu cả đất nước Việt Nam biết Midu ế”, họ chỉ ra. Ngay cả nơi đâm chồi tình yêu giữa Midu và thiếu gia ngành nhựa cũng bị chế giễu.

Midu giới thiệu hoàn cảnh hẹn hò: “Gặp nhau một ngày mùa đông trên chuyến tàu định mệnh của 3 năm trước”. Người ghét Midu lập tức nhớ đến phim bom tấn Titanic và bỗng thấy bài hát trong phim do Céline Dion thể hiện My heart will go on mất hay. “Vạ” lây cho phim và ca khúc nổi tiếng.

Thần tiên tỉ tỉ thành… thần tiên tỏi tỏi

Một vài mỹ nhân Việt được gọi là “thần tiên tỉ tỉ” giống Lưu Diệc Phi của làng giải trí Hoa ngữ. Midu là mĩ nhân hiếm hoi có được biệt danh này. Nhưng đối với những người ghét cô, muốn tẩy chay cô thì “thần tiên tỉ tỉ” bị gọi châm biếm là “thần tiên tỏi tỏi”, thậm chí là… “thần kinh tỏi tỏi”. Đã không ưa thì “nick name” cũng bị người ta mang ra vấy bùn. Ngay “một nửa” của Midu cũng “vạ” lây. Một số người soi từ dáng đứng, điệu đi của thiếu gia ngành nhựa rồi luận bàn về giới tính: “Tím” hay không “tím”?

Ngọc còn có vết, nghĩa là Midu. Thế mà có người “soi” cả hàm răng không đều của cô, để cười nhạo: “Nhan sắc thế này mà bảo thần tiên tỉ tỉ phiên bản Việt hả trời?”, kèm theo đó là biểu tượng cười nhạo. Người đăng tấm hình và bình luận nhan sắc khiếm nhã ấy không lộ danh tính mà dùng nick “người tham gia ẩn danh”.

Tuổi tác của cô dâu, chú rể trong đám cưới hào môn cũng thành lý do để người ta xả giận. Họ chụp cả những bình luận xấu trên mạng sau đó đưa lên group rồi cùng nhau bình luận, chế giễu, đại ý: Nếu tôi là thiếu gia dại gì lại lấy U40 như “thần tiên tỏi tỏi’? Yêu hay không yêu Midu là quyền tự do của mỗi người song việc “soi” giới tính, bình luận khiếm nhã về tình yêu, hôn nhân, tuổi tác hay vẻ ngoài của cô ấy đều thiếu nhân văn, kém văn minh. Ngay cả “anti” cũng cần phải văn minh lên thì người bị “hạ bệ” mới phục!

