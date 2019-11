Vẻ sexy của mỹ nhân Việt đóng cảnh nóng phim bị hoãn chiếu trên HBO

Thứ Ba, ngày 12/11/2019 10:23 AM (GMT+7)

Ít ai biết ngoài đời, Ngọc Anh có gu thời trang nóng bỏng và gợi cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước tin "He Serves Fish She Eats Flower" (Chàng dâng cá, Nàng ăn hoa) của đạo diễn Phan Đăng Di bị hoãn chiếu trên HBO phim. Theo đó, "Chàng dâng cá, nàng ăn hoa" là bộ phim nằm trong series 8 phim về ẩm thực châu Á "Food Lore" được đặt hàng để phát sóng trên HBO. Đúng như kế hoạch thì bộ phim sẽ được lên sóng vào 22h ngày 10/11. Tuy nhiên, bộ phim đã không được lên sóng mà thay vào đó là bộ phim của Đài Loan "The Teenage Psychic 2". Kèm với đó, HBO cho chạy dòng chữ thông báo: "Chương trình thay thế phim có nội dung nhạy cảm trong lịch phát sóng khu vực".

Ngọc Anh và Lãng Thanh trong "Chàng dâng cá, nàng ăn hoa"

Nhiều người đồn đoán rằng "Chàng dâng cá, nàng ăn hoa" bị ngưng phát sóng đột ngột vì có cảnh nóng. Có nguồn tin cho biết nhà sản xuất đã được yêu cầu cắt cảnh nóng nhưng đến thời điểm lên sóng vẫn chưa đáp ứng được nên phía HBO đã thay thế bằng phim khác và dự kiến "Chàng dâng cá, nàng ăn hoa" sẽ được lên sóng vào ngày 13/11.

Không chỉ khiến khán giả tò mò bởi những tin đồn về cảnh nóng trong "Chàng dâng cá, nàng ăn hoa", nữ diễn viên chính của bộ phim cũng nhanh chóng trở thành đề tài nhận được nhiều quan tâm. Nữ diễn viên chính Nguyễn Thị Ngọc Anh là người gốc Hải Phòng. Cô là gương mặt mới của màn ảnh Việt. Ngọc Anh từng được biết đến qua vai Nhân trong phim Thương nhớ ở ai của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Trong Thương nhớ ở ai, Ngọc Anh cũng có cảnh khá táo bạo với nhân vật Vạn do Lâm Vissay thủ vai.

Ngọc Anh là gương mặt mới của màn ảnh Việt

Trong "Chàng dân cá, Nàng ăn hoa", Ngọc Anh được giao vai Vân, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, hiện đại, cởi mở. Tuy nhiên, trong tình yêu, Vân lại là người rất cẩn trọng và thích sự ổn định chứ không phải là yêu đương qua đường.

Nữ diễn viên sở hữu thân hình nóng bỏng

Trong một dịp tình cờ, Vân gặp được Thăng (Lãnh Thanh), một anh chàng đầu bếp trẻ. Vì thích Vân nên Thăng luôn cố gắng nấu những món ăn cô thích để lấy lòng người đẹp. Thế nhưng, những bất đồng trong ẩm thực, tình yêu, quan điểm sống liên tục khiến cho họ trở nên xa cách. Không muốn để mất Vân, Thăng đã dồn hết tâm huyết vào một món ăn cuối cùng để níu cô ở lại.

Cô thường xuyên chia sẻ các bức ảnh gợi cảm trên trang cá nhân

Nói về mối duyên hợp tác trong "Chàng dâng cá, nàng ăn hoa", Ngọc Anh cho biết cô và Lãng Thanh từng là học viên lớp diễn xuất của chương trình Gặp gỡ mùa thu do Phan Đăng Di tham gia tổ chức. Đây là sự kiện điện ảnh phi lợi nhuận thường niên với các lớp học dành cho đạo diễn, diễn viên trẻ tài năng, đồng thời trao cơ hội đầu tư cho nhiều dự án.

Cùng gu thời trang trẻ trung, năng động

Ngoài đời, Ngọc Anh có gu thời trang trẻ trung, năng động và gợi cảm. Cô có một gia đình nhỏ với ông xã luôn ủng hộ vợ làm nghệ thuật. Họ yêu nhau trong quá trình cô đang quay phim và giờ đã có với nhau một người con.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/ve-sexy-cua-my-nhan-viet-dong-canh-nong-phim-bi-hoan-chieu-tren-hbo-1031274.ht...Nguồn: http://danviet.vn/sao/ve-sexy-cua-my-nhan-viet-dong-canh-nong-phim-bi-hoan-chieu-tren-hbo-1031274.html