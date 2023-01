Vẻ gợi cảm của nữ diễn viên chỉ cao 1,58 m

Trong Alice In Borderland 2, Tsunematsu Yuri vào vai Heiya Akane – nữ sinh trung học được miêu tả là cô gái lẳng lơ, mang thù hận với mẹ. Cô là cung thủ giỏi và tay chơi đáng gờm trong cuộc chiến sinh tồn dù mất một chân khi vượt qua trò chơi chạy khỏi sân vận động bị sụp đổ. Là nhân tố mới, nhân vật của diễn viên chiếm được thiện cảm của người xem bởi khao khát sống mãnh liệt và tình cảm dành cho Aguni (Aoyagi Sho đóng). Ảnh: yuri_tune.

Để vai diễn thuận lợi, Tsunematsu Yuri luyện tập bắn cung, cảnh hành động trước nhiều tháng. Công nghệ CGI (viết tắt của từ computer-generated imagery) - ứng dụng của đồ họa máy tính được sử dụng làm biến mất một bên chân của nhân vật Heiya Akane. Ảnh: yuri_tune.

Diễn viên gây ấn tượng với mái tóc đen dài và được khen nhan sắc nổi trội hơn so với nguyên bản truyện tranh. Ảnh: yuri_tune. Ảnh: Twitter.

Nữ diễn viên sinh năm 1998, chỉ cao 1,58 cm nhưng mang vẻ đẹp rạng rỡ, toát lên vẻ thanh thuần và không kém phần gợi cảm. Đặc biệt, nốt ruồi đậm màu hai bên má trên khuôn mặt cô là điểm đặc thu hút người đối diện.

Trước khi đến với Alice In Borderland 2, Tsunematsu Yuri đã là diễn viên quen mặt của làng giải trí xứ sở Phù Tang. Cô có kinh nghiệm phong phú với điện ảnh, đóng phim từ năm lên 6 với bộ phim truyền hình đầu tay Ruri no Shima. Ảnh: Pinterest.

Năm 2021, người đẹp mạnh dạn tham gia series The Naked Director 2 của Netflix. Phim gán mác 19+ nói là lịch sử hình thành ngành công nghiệp phim người lớn tại Nhật Bản nói chung và quá trình lập nghiệp của Toru Muranishi - người được mệnh danh là "Đế vương AV".

Tại thời điểm đó, sao nữ không ngại “trút sạch xiêm y” đóng cảnh nóng bạo, trần trụi. Bộ phim giúp tên tuổi của Tsunematsu Yuri bước ra khỏi biên giới Nhật Bản. Ảnh: Pinterest.

Ngôi sao 24 tuổi chia sẻ: “Diễn xuất bắt nguồn từ chính con người bạn và bạn thực sự cô đơn khi làm công việc này. Mỗi người đều có thể làm những điều ý nghĩa bằng sự hiểu biết và thể hiện những gì mình thích. Tôi không nghĩ ai giống ai, nhất là trong ngành công nghiệp điện ảnh. Bạn không thể trở thành một người khác cho dù bạn có cố gắng đến mức nào. Vì vậy, hãy là chính mình". Ảnh: Modelpress.

Bên cạnh đó, mỹ nhân còn để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim như Kisaragi Station, Signal 100, Wife of a Spy, The Kitazawas: We Mind Our Own Business, Strawberry Song, Rainbow Days... Ảnh: Pinterest.

Nhân vật cung thủ Akane Heiya được xem là quyết định đúng đắn của nữ diễn viên. Tsunematsu Yuri từng tâm sự cô đặc biệt thích dòng phim trinh thám, điều tra và mong rằng được thử sức với những vai diễn cân não đó trong tương lai. Ảnh: Amuse.

