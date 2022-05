Trường Giang tình tứ bên bà xã xinh đẹp, chi tiết bàn tay gây chú ý

Ở bên cạnh bà xã, nam danh hài không ngại có những hành động thể hiện tình cảm.

Mới đây, Nhã Phương tổ chức tiệc sinh nhật sớm bên ông xã Trường Giang và nhóm bạn thân ở biệt thự tại Vũng Tàu. Nam danh hài đã đích thân xuống bếp chuẩn bị món ăn, mời ban nhạc về phục vụ văn nghệ chiều lòng bà xã.

Trường Giang tình tứ bên bà xã trong dịp sinh nhật cô

Trong bữa tiệc, bạn bè yêu cầu nữ diễn viên phim "Cây táo nở hoa" ước điều ước cho tuổi mới. Trường Giang thoải mái đáp: "Ok mà, em mơ ước có nhiều thứ rồi". Bà mẹ một con đáp rằng: "Để em suy nghĩ coi em sẽ ước gì?". Nghe đến đây, anh nhanh chóng nói lại: "I'm not Iron Man. I'm not Spider Man. Please, please. Thanks em" (tạm dịch: Anh không phải Iron Man, không phải Spider Man. Làm ơn, cảm ơn em"). Chắc hẳn nam nghệ sĩ sợ Nhã Phương ước gì đó quá cao siêu khó thực hiện nên "chặn đầu chặn đuôi" bà xã khiến mọi người có mặt đều bật cười.

Bên cạnh những màn tấu hài, khoảnh khắc tình tứ của Trường Giang Nhã Phương cũng khiến nhiều người chú ý. Khi ở cạnh bà xã, nam danh hài liên tục ôm eo, đặt tay lên vòng 3 của vợ. Không ít người hâm mộ chúc mừng Nhã Phương khi lấy được người chồng không ngại ngần thể hiện sự yêu thương, trân trọng vợ đẹp.

Trường Giang nhiều lần có hành động tình tứ với Nhã Phương

Đây không phải lần đầu tiên Trường Giang "đánh dấu chủ quyền" với bà xã. Trong dịp sinh nhật Nhã Phương 26 tuổi, Trường Giang uống say và không kiềm chế được đã liên tiếp hôn lên cổ, ngực và đặt tay lên vòng 3 của bạn gái.

Từ ngày về chung một nhà, trong mắt Trường Giang dường như chỉ có vợ. Anh liên tục nhắc đến Nhã Phương trong các cuộc trò chuyện cùng bạn bè đồng nghiệp: "Vợ tôi không biết nấu ăn...", "Nhờ tôi nấu ăn, lựa chọn thực phẩm, món ăn nên vợ tôi ăn nhiều cũng không sợ mập", "Vợ tôi luôn ảo tưởng về cân nặng"... Thậm chí có lần dẫn chương trình có Ái Phương tham gia, nam danh hài còn gọi nhầm thành Nhã Phương khiến bạn bè bật cười, trêu chọc đến đỏ mặt.

Là một người đam mê ẩm thực và nấu ăn ngon, Trường Giang không để vợ phải động tay vào bếp núc: "Khỏi nói ai cũng biết, lần nào tôi nấu ăn cho vợ thì cô ấy cũng vỗ tay khen ngon... Nhã Phương chỉ thích ăn và món nào cũng ăn được nhưng không biết nấu", Mười Khó nói về bà xã.

Từ đời thường cho đến tham dự sự kiện, Trường Giang luôn nắm chặt tay vợ không rời.

