Trấn Thành đóng bác Ba Phi gây tranh cãi, số phận An và Cò "Đất rừng phương Nam" thì sao?

Phát sóng năm 1997, “Đất phương Nam” được xem là “bộ phim quốc dân” gắn liền với tuổi thơ của đông đảo khán giả. Sau 25 năm, tác phẩm được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chuyển thể lên màn ảnh rộng, thu hút sự chú ý của nhiều người. Mới đây, đoàn phim đã hé lộ danh sách vai diễn.

Trấn Thành nhận về ý kiến trái chiều khi vào vai bác Ba Phi

Đáng chú ý, Trấn Thành sẽ vào vai bác Ba Phi, vốn được nghệ sĩ Mạc Can thể hiện thành công trong bản phim trước đó. Bác Ba Phi là người dân miền sông nước, có khiếu kể chuyện hài hước. Khi biết thông tin này, nhiều khán giả khá bất ngờ. Họ cho rằng Trấn Thành chưa phù hợp để thủ vai này vì ngoại hình của anh không có nét chân chất, mộc mạc của người nông dân. Hơn thế, nam MC quá trẻ, khó khắc họa nhân vật. Cái bóng quá lớn của Mạc Can cũng là điều Trấn Thành cần vượt qua.

Bên cạnh bác Ba Phi (Trấn Thành), hai diễn viên nhí thể hiện An và Cò cũng nhận về sự chú ý.

An

An (Hùng Thuận) trong bản phim năm 1997

Cả hai phiên bản truyền hình và điện ảnh đều chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi, kể về cuộc đời phiêu bạt của An. Từ một cậu bé chân chất, thơ ngây quyết tâm bỏ nhà đi tìm cha, An trưởng thành hơn khi gặp gỡ những con người Nam Bộ hào sảng và trải qua nhiều thời khắc nguy hiểm suýt chết. Trong phiên bản cũ, An là vai diễn gắn liền với tên tuổi Hùng Thuận, giúp anh vụt sáng thành sao. Vì không thể vượt qua “cái bóng” quá lớn của nhân vật, nam diễn viên tạm rời làng giải trí, chuyển sang kinh doanh bất động sản.

Hạo Khang sẽ là An trong phiên bản mới. Vào thời điểm đoàn phim casting, Hạo Khang từng chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh lá thư chúc mừng cậu bé thành công đậu vai Cò. Tuy nhiên, sau này, Hạo Khang đã được chuyển sang làm An.

Hạo Khang (trái) sẽ vào vai An trong “Đất rừng phương Nam”

Hạo Khang điển trai và có gương mặt sáng

Hạo Khang không phải là gương mặt xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ. Cậu bé sinh năm 2010 từng tham gia các bộ phim “Hoa sơn trà”, “Nhỏ to chốn văn phòng”... Ngoài ra, nam diễn viên còn thử sức với cuộc thi “Hãy nghe tôi hát nhí 2022” và giành giải khuyến khích. Trong chương trình này, mẹ Hạo Khang cho biết con trai có cả năng khiếu về võ thuật, bóng đá...

Qua những hình ảnh do đoàn phim đăng tải, có thể thấy diễn viên 13 tuổi có gương mặt lanh lợi, sáng sủa. Dù trước đó chưa từng thể hiện vai chính nhưng nhiều dân mạng vẫn bày tỏ sự mong đợi vào “bé An”: “Bé An dễ thương”, “Trừ Võ Tòng tôi thấy không hợp thì dàn diễn viên nhí ok”, “13 tuổi nhưng nhìn bé lớn nhỉ? Nhớ An còi cọc lắm mà”, “Hi vọng bé diễn xuất xuất thần, tái hiện An thành công”...

Chia sẻ với chúng tôi, Hùng Thuận cho biết anh hi vọng khán giả không so sánh phiên bản mới và phiên bản cũ. “Năm xưa đạo diễn Vinh Sơn nhìn trúng tôi thì việc đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thấy bé hợp với An là chuyện bình thường”. Nam diễn viên sẽ đón xem khi phim ra mắt.

Cò

Cò (Phùng Ngọc) trong bản phim năm 1997

Cò cũng là vai diễn gắn liền với Phùng Ngọc. Tuy nhiên cũng như Hùng Thuận, Phùng Ngọc không bật lên được với các vai diễn sau, đành phải giải nghệ và “mất tích” khỏi màn ảnh.

Trong “Đất rừng phương Nam”, Kỳ Phong đóng vai Cò. Diễn viên nhí là con trai Kiều Trinh. Từ nhỏ đã theo chân mẹ đi diễn nên cậu bé được các đạo diễn mời tham gia nhiều phim như “Trận đồ bát quái”, “Cậu bé thông minh”...

An và Cò (phải) trong một cảnh quay

Kỳ Phong sống ở quê từ nhỏ nên biết bắt rắn

Cách đây không lâu, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, diễn viên Kiều Trinh tiết lộ về cơ duyên của con trai: “Dự án “Đất Rừng Phương Nam” tôi nhớ là đã ngưng cách đây 6 – 7 năm rồi, sau đó mới khởi động lại. Mà trong khi đoàn phim tuyển diễn viên, bé Phong đã về quê học. Tôi nhớ ngày cuối là ngày 7/2. Khi đó vô tình tôi hỏi cô bé phụ trách casting thì em nói vẫn đang tìm hai vai chính. Tôi mới gửi thông tin Kỳ Phong chứ cũng không nghĩ nhiều. Cho đến ngày công ty thông báo chính thức bé được chọn, tự nhiên niềm hạnh phúc trong tôi vỡ òa”.

Nữ diễn viên khẳng định, vì đã quen với việc diễn xuất nên Kỳ Phong rất bung xõa, thoải mái, không bị áp lực bởi điều gì. Trước thời gian đoàn phim khai máy, các diễn viên nhí đã về quê Kiều Trinh, trải nghiệm cuộc sống sông nước để làm quen trước. “Tôi tập cho các cháu ra đồng, cưỡi trâu, gặt lúa...”, Kiều Trinh kể.

