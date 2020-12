Can Đình Đình là người mẫu, diễn viên xinh đẹp của làng giải trí Trung Quốc. Sinh ra ở thành phố Vu Hồ, Can Đình Đình vốn có nhiều mơ mộng. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to hai mí, sống mũi cao, đôi môi cong... Can Đình Đình tham gia showbiz bằng công việc người mẫu, chụp ảnh cho các tạp chí thời trang.

Năm 2005, Can Đình Đình có vai diễn đầu tay trong tác phẩm truyền hình Founding Emperor of Ming Dynasty. Cùng năm, cô thử sức với mảng điện ảnh thông qua bộ phim hợp tác Việt - Trung là Hà Nội, Hà Nội. Nhờ dự án này, mỹ nhân 34 tuổi có nghi án hẹn hò ngắn ngủi với nam diễn viên Minh Tiệp.