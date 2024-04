Thu Thủy (H.A.T) trải lòng: "Đích đến của tôi không phải là mãi theo nghề"

Thu Thủy là giọng ca nổi tiếng được nhiều bạn trẻ yêu thích qua các bài hát như Mong Anh Quay Về, Sao Em Vẫn Yêu, Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỷ Niệm, Là Anh Đó, Think Of You...

Có nhiều năm hoạt động trong giới nghệ thuật, giờ đây, nữ ca sĩ đã gặt hái được nhiều thành công cho riêng mình và có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Thu Thủy có tinh thần thoải mái ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, cô cũng là mẹ của hai nhóc tỳ đáng yêu. Mới đây, ca sĩ này cũng tham gia chương trình Nhâm Nhi Ghi-ta của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và có những chia sẻ về mục đích của cuộc sống ở thời điểm hiện tại.

Cựu thành viên H.A.T thấy may mắn vì ở hiện tại, người bạn đời đồng hành với cô trong công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh. Đó là điều trước đây người đẹp từng ước mơ. Nói về kế hoạch trở lại với âm nhạc, Thu Thủy cho biết cô có nhiều dự định song vì tình hình kinh tế chung nên chưa thực hiện.

“Tôi cứ cố gắng thôi. Đâu phải đích đến của tôi là mãi theo nghề này, thay vào đó là làm sao để gia đình hạnh phúc. Mong khán giả hãy đợi, nếu xin được tài trợ tôi sẽ làm dự án 'khủng', không thì mình cứ làm nhẹ nhàng vậy", cô nói.

Thu Thủy khẳng định bản thân từng lao đầu vào làm việc để kiếm tiền, sau đó mới tự đặt câu hỏi "mình kiếm tiền vì gì?".

Thu Thủy khẳng định bản thân đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc, gia đình và sự nghiệp. Ca sĩ này cảm thấy bản thân nhiều năng lượng hơn khi tìm kiếm sự cân bằng này.

"Qua biến cố, tôi tỉnh táo hơn. Tôi học yêu và học cách chọn người yêu. Lúc vấp ngã, tôi tìm hiểu, học hỏi trên mạng rất nhiều. Nhiều người chia sẻ nhưng quan trọng là do mình nữa. Có vấp ngã thì mới có trưởng thành, có trải nghiệm để mình tìm được đường đi đúng hướng”, Thu Thủy phân tích.

Ca sĩ này chia sẻ bản thân từng có khoảng thời gian vấp ngã từ sự nghiệp đến công việc. Trong một khoảnh khắc, Thu Thủy cảm thấy "như từ trên cao rơi xuống". Lúc đó, cô phải học cách để chấp nhận niềm đau và trưởng thành.

Người đẹp 8x động viên những người phụ nữ rơi vào trường hợp như mình rằng hãy cố gắng mạnh mẽ hơn.

Thu Thủy giờ đây hạnh phúc với cuộc sống gia đình sau những biến cố trước đó.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]