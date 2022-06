Thiều Bảo Trâm bất ngờ làm cô dâu, khóc hết nước mắt trong ngày cưới

Thiều Bảo Trâm tiếp tục có một vai diễn nặng về tâm lý, phải diễn tả nhiều cảnh cô đơn, khóc lóc đến xé lòng.

Tối 7/6, Thiều Bảo Trâm đã chính thức giới thiệu mini album ‘after YOU' và MV “Chúng Ta Làm Bạn Được Không”. Sau thành công ngoài mong đợi với “Sau Lưng Anh Có Ai Kìa”, lần trở lại này của Thiều Bảo Trâm sẽ tiếp tục chinh phục khán giả bằng âm nhạc đầy cảm xúc cùng hình ảnh đẹp đẽ, xúc động.

Mini album ‘after YOU' được Thiều Bảo Trâm thực hiện trong vòng 6 tháng, đây cũng là một thử thách lớn và mang đến nhiều áp lực, lo lắng cho nữ ca sĩ. Tất cả các ca khúc trong dự án này đều thuộc thể loại Ballad, thể hiện khía cạnh sâu sắc, trưởng thành của Thiều Bảo Trâm sau khi trải qua nhiều điều trong cuộc sống. Từ khâu chọn bài hát đến phối nhạc, quay hình MV, Thiều Bảo Trâm và ê-kíp đều thực hiện rất kỹ lưỡng để tạo nên sự kết nối, tính câu chuyện cho tổng thể album.

Thiều Bảo Trâm ra mắt mini album 'after YOU' và MV "Chúng Ta Làm Bạn Được Không?"

Tracklist của mini album ‘after YOU’ gây ấn tượng ngay từ tựa đề, bởi đó là những câu nói, hay hành động quen thuộc với những người từng yêu và từng chia tay: “after YOU” với phần đệm piano của An Coong; “Sau Lưng Anh Có Ai Kìa” do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác; “Chúng Ta Làm Bạn Được Không?” - một sáng tác của nhạc sĩ V142; “Trước Tiên Anh Hãy Nói Chia Tay Em Đi” - ca khúc kết hợp cùng ca - nhạc sĩ Andiez và cũng là sáng tác chung của 2 “hit maker” Andiez - Phúc Bồ; cuối cùng là “Một Tuần Sau Chia Tay” do nhạc sĩ Phạm Hải Âu sáng tác.

Thiều Bảo Trâm chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi thu âm các ca khúc trong mini album lần này: “Khi đã 28 tuổi, tôi thấy biết ơn vì được trải qua những cảm xúc thăng trầm để thể hiện những bài hát Ballad có cảm xúc, chiều sâu. Những nỗi đau và niềm vui ở lứa tuổi này được mình đón nhận một cách bình thản hơn, không còn ngốc nghếch, vồn vã hay hối thúc bản thân nữa. Tôi đã đặt hết những tâm tư tình cảm ở tuổi 28, suy nghĩ đối với tình yêu, mình đã trải nghiệm nó ra sao vào trong mini album này.

Trước đây, có thể tôi phải nhờ cậy đến những bộ phim, sách truyện, nhưng bây giờ, mình đã đến tuổi chắc chắn cũng từng yêu, từng hạnh phúc, thất vọng và cả chia tay. Những bài hát trong mini album này đến với tôi một cách rất tình cờ. Tôi thấy những câu chuyện tình yêu trong các bài hát ballad khá giống nhau, đôi khi, mọi người sẽ có sự liên tưởng, còn bản thân tôi khi làm mini album, tôi không đặc biệt làm cho một ai hết”.

Thiều Bảo Trâm đã đặt hết những tâm tư tình cảm ở tuổi 28, suy nghĩ và những trải nghiệm trong tình yêu vào mini album này

Ngoài phát hành mini album ‘after YOU', Thiều Bảo Trâm còn chính thức ra mắt MV “Chúng Ta Làm Bạn Được Không?” - cũng chính là phần 2 của MV “Sau Lưng Anh Có Ai Kìa”. Ca khúc mở đầu bằng cảnh Thiều Bảo Trâm và nam chính Ma Ran Đô đứng trước biển nói lời chia tay.

Trong MV, cô gái sau khi chia tay người mình yêu đã chìm vào tưởng tượng của bản thân. Lục lại ký ức về những điều từng hứa làm cùng nhau, cô gái đi đến những địa điểm ấy, một mình trải nghiệm tất cả, nhưng lại nghĩ tới khoảnh khắc giá như có người yêu ở bên cô.

Thiều Bảo Trâm mặc váy cưới trong MV mới

Tuy nhiên, cô dâu thực sự trong hôn lễ lại không phải là cô

Ngay cả khi chàng trai tổ chức đám cưới với người con gái khác, cô vẫn sống trong tưởng tượng rằng, mình chính là cô dâu đang tiến vào lễ đường, tung hoa cưới rạng rỡ, cùng nhau làm nốt những gì còn dang dở. Giữa những khoảnh khắc hạnh phúc bên chàng trai, cô lại bừng tỉnh và trở lại với thực tại chỉ có một mình với biểu cảm đau khổ, thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Thiều Bảo Trâm tiếp tục có một vai diễn nặng về tâm lý, phải diễn tả nhiều cảnh cô đơn, khóc lóc đến xé lòng trong MV mới.

Sau đó là những khoảnh khắc u sầu, khóc hết nước mắt của nữ ca sĩ

Dù vậy, MV “Chúng Ta Làm Bạn Được Không?” lại kết thúc bằng một khoảnh khắc rất đẹp đẽ, đúng chuẩn thanh xuân - khoảnh khắc lần đầu cặp đôi gặp nhau, khi chàng trai ngỏ lời “Chúng ta làm bạn được không?” để bắt đầu mối quan hệ tình bạn, rồi tiến tới tình yêu. Thông qua sản phẩm lần này, Thiều Bảo Trâm muốn gửi gắm thông điệp tới các cặp đôi sau chia tay: Bất kỳ ai cũng sẽ trải qua cảm giác đau khổ, tổn thương, nhưng khi biết chấp nhận sự thật và thật sự buông tay, thì kỷ niệm đẹp vẫn là điều cần trân trọng và đáng lưu giữ trong ký ức của mỗi người.

“Em không hối tiếc bởi mọi điều đã xảy ra trong cuộc sống. Em trân trọng những người từng đến, từng đi và cả những người vẫn đang ở lại. Mỗi lần chạm đáy là một lần ta rũ bỏ những gì cũ kỹ để khoác lên mình một diện mạo mới, sống cuộc đời mới với một thế giới quan đã hoàn toàn đổi thay.

Em hiểu rằng mọi trải nghiệm - sai lầm hay đúng đắn - cũng sẽ dẫn em đến con người hiện tại. Một con người mà em cảm thấy hài lòng, ít nhất là đến lúc này. Một con người đã biết cách học được ít nhiều từ nỗi đau. Một con người đã trưởng thành và hiểu rằng năng lực chữa lành luôn tồn tại bên trong mỗi người, chỉ cần ta tích cực tìm kiếm, chỉ cần ta luôn tin rằng mình xứng đáng được yêu thương. Và quan trọng nhất, là một con người luôn trọn vẹn, chân thành và bình yên, dẫu có thêm bao nhiêu lần sóng gió”, nữ ca sĩ chia sẻ.

