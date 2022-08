Thiên thần đóng phim gợi cảm để trả nợ ly hôn chồng võ sĩ chỉ sau 2 tháng cưới

Nữ diễn viên 9X gây sốc khi tuyên bố ly hôn với người chồng là võ sĩ chuyển giới chỉ sau 2 tháng kết hôn.

Mới đây, tờ HK01 đưa tin, nữ diễn viên Nhật Bản - Anri Sakaguchi đã tuyên bố ly hôn chồng trên trang Instagram cá nhân ngày 16/8.

Được biết, cựu ngôi sao phim 18+ vừa kết hôn với người chồng võ sĩ chuyển giới được 2 tháng. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn chung sống, Anri Sakaguchi cảm thấy thất vọng về chồng và tuyên bố ly hôn chóng vánh chỉ sau 2 tháng "về chung một nhà".

Nữ diễn viên sinh năm 1991 tuyên bố hẹn hò với võ sĩ một phụ nữ chuyển giới vào tháng 5 vừa qua. Chỉ sau 12 ngày hẹn hò, cặp đôi tuyên bố kết hôn. "Ly hôn là điều tất yếu. Tôi đã cố gắng trở thành một người vợ tốt ít nhất là tới ngày sinh nhật của anh ấy. Tôi đã kiên nhẫn rất nhiều", Anri Sakaguchi viết.

Tờ Aramajapan cho biết, trong 2 tháng qua, Anri thường xuyên đăng tải trạng thái cho thấy cuộc hôn nhân gặp nhiều bất ổn. Trên trang cá nhân, con gái của nữ diễn viên quá cố Ryoko Sakaguchi cho biết, cô cho chồng mượn 400.000 Yen (khoảng 68 triệu VND) nhưng người này không có ý định trả lại và có ý định "quỵt nợ".

"Tôi muốn ly hôn và chuyển ra ngoài ngay lập tức", Anri Sakaguchi viết. Thông tin đời tư hỗn loạn của Anri Sakaguchi khiến nhiều khán giả ngán ngẩm. Dù đã tuyên bố rời làng giải trí nhưng cuộc sống của cô vẫn trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Anri Sakaguchi từng được săn đón khi mới gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi nhờ xuất phát điểm là tiểu thư trong gia đình danh giá ở showbiz Nhật. Mẹ cô là nữ diễn viên gạo cội Ryoko Sakaguchi, cha là giám đốc bất động sản. Sau khi ly hôn, mẹ cô tái giá với tay golf nổi tiếng Tateo Ozaki. Nhờ danh tiếng của mẹ, nữ diễn viên sinh năm 1991 nhận được nhiều lời mời đóng phim và làm mẫu ảnh. Năm 2013, mẹ Anri qua đời vì bệnh ung thư trực tràng.

Từ đây, cuộc sống của Sakaguchi hoàn toàn thay đổi.Đau khổ trước cái chết của mẹ cộng với việc chán nản vì công việc không thuận lợi, Anri lao vào cuộc sống ăn chơi buông thả. Toàn bộ gia tài của cô nàng nhanh chóng tiêu tán và gánh một khoản nợ khổng lồ. Lâm cảnh đường cung, Anri Sakaguchi quyết định đóng phim 18+ để kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên, việc đóng phim nhạy cảm không giúp cô đào kiếm đủ tiền trả nợ. Cộng với scandal tống tiền người tình năm 2017, hình ảnh Anri Sakaguchi "tụt dốc không phanh". Cuối năm 2017, cô tuyên bố giải nghệ.

Cuộc sống của Sakaguchi sau khi giải nghệ được tờ On bình luận "rất tệ". Vào tháng 8/2018, cô đào 9X nhận lời làm vũ nữ thoát y, biểu diễn trên sân khấu quán bar để kiếm tiền trả nợ. Rời showbiz, nhan sắc của Sakaguchi so với thời đóng phim 18+ cũng không được đánh giá cao. Cô trông xuống sắc, già nua hơn so với tuổi 31. Nữ sinh viên sinh năm 1991 cũng tiết lộ, bản thân từng để lại thư tuyệt mệnh và cố tự tử vào tháng 9/2018 nhưng không thành.

Hiện tại, cuộc sống của Anri Sakaguchi đã có nhiều thay đổi. Ngoài công việc ca hát, cô đào còn tận dụng hình ảnh bán hàng mỹ phẩm online. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên 9X cũng xóa toàn bộ hình ảnh gợi cảm khi còn làm diễn viên 18+. Cô chỉ chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường và thỉnh thoảng khoe lại ảnh cũ chụp bên người mẹ quá cố.

