Thanh Lam đáp lại Thu Minh: 'Bộ mặt thật hiện ra rồi'

Phạm Anh Duy, Vũ Thảo My và Lâm Bảo Ngọc có màn chào sân ấn tượng ở cả những tiết mục solo lẫn các màn kết hợp với dàn tiền bối "Our Song Việt Nam" tối 1/9. Thu Minh ra sức chia tách cặp Thảo My - Lương Bích Hữu và từ chối ghép cặp với Lâm Bảo Ngọc.