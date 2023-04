Thanh Duy mặc 7 lớp quần áo, không dám đi toilet khi giả gái.

The Khang Show số mới nhất mang đến cho khán giả mến mộ Thanh Duy idol những trải lòng chưa từng bật mí về quãng thời gian 15 năm gắn bó với nghề của nam ca sĩ, cũng như chia sẻ đầy trăn trở của anh về Drag Queen – môn nghệ thuật đang được Thanh Duy dành trọn vẹn tâm huyết.

Thanh Duy tại The Khang Show.

Xuất hiện với phong cách trẻ trung và dáng vẻ hài hước như thường thấy, thật khó tin chàng Á quân Vietnam Idol năm nào nay đã 37 tuổi. Dẫu vậy, Thanh Duy luôn nghĩ mình còn rất trẻ. Anh tự nhận từ nhỏ mình đã là con người tràn trề năng lượng. Với bất cứ lĩnh vực nào lựa chọn, Thanh Duy luôn cố gắng dành tới 120% tâm sức. Nam ca sĩ chia sẻ đã 15 năm trong nghề nhưng bản thân không muốn định vị mình là một thứ gì đó cụ thể. Bởi có quá nhiều nguồn đam mê trong con người nhỏ bé ấy. Duy luôn muốn trải nghiệm thật nhiều thứ trước khi tìm ra thứ mình thích hay lĩnh vực mình có khả năng.

Trước nhận xét Thanh Duy giỏi rất nhiều mảng nhưng lại không thực sự xuất sắc ở một mảng nào, anh không hề bận lòng. Trái lại, Duy hạnh phúc vì mỗi một giai đoạn mình lại có một thứ gì đó để chinh phục. Trước mỗi lĩnh vực hoàn toàn mới, Duy lại được trở thành một con người mới, giống như một “nụ hoa”, dù có lớn lên bao nhiêu tuổi cũng vẫn chực hé nở, luôn luôn mới mẻ, luôn luôn tươi trẻ.

Nam ca sĩ hiện tại đã bước sang tuổi 37.

Thanh Duy tự chia sự nghiệp của mình thành hai giai đoạn: Trước và sau dịch Covid-19. Trước dịch Covid-19 cũng là thời điểm Duy còn cộng tác với công ty cũ. Giai đoạn đó, dù đã đạt được một số thành công nhất định, có chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc song bản thân Duy không tìm thấy niềm vui. Ngày ấy, Duy làm việc hết sức thụ động: mặc những trang phục người khác muốn, hát những ca khúc người ta mang về, thậm chí không được nghe cả bản phối để xem liệu mình có hợp… Cứ như thế trong một quãng thời gian dài, Duy cảm thấy xấu hổ mỗi lần nghe thấy nhạc của mình phát ra từ một thiết bị nào đó. Bởi đó không phải con người thật của Duy, không phải những điều Duy muốn.

Sau Covid-19, Thanh Duy dừng hoạt động với công ty cũ. Lúc này, anh tập sản xuất, làm nhạc, viết những thứ mình có cảm hứng. Đó là lúc anh tự tin và vui hơn khi nghe những giai điệu của mình. Dù chưa phải sao hạng A nhưng Duy thấy thỏa mãn vì đây là lúc Duy khám phá ra Drag Queen, loại hình nghệ thuật hợp hoàn toàn với cá tính, con người Duy, cũng là con đường nam ca sĩ đang dồn hết tâm huyết trong giai đoạn hiện tại.

Những ngày đầu khi chưa hiểu về Drag Queen, Thanh Duy thấy rất sợ.

Thanh Duy trải lòng những ngày đầu khi chưa hiểu về Drag Queen, Duy thấy rất sợ. Lần đầu tiên xem chương trình RuPaul's Drag Race, nhìn những người đàn ông ngồi chung một phòng, cười đùa, makeup, đội tóc giả, ăn mặc diêm dúa, cảm giác duy nhất của Duy là “sợ và không coi nổi một phút”. Nhưng sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1986 nhận ra rằng người người ta sở dĩ muốn bài trừ một điều gì đó bởi họ lo mình sẽ biến thành điều đó!

Sau đó, Duy có cơ hội được sang nước ngoài, tận mắt thưởng thức các show Drag Queen trong bar. Đó là lúc Duy cảm nhận sức hút mãnh liệt từ loại hình nghệ thuật này và muốn mang nó về Việt Nam, đem nó tiếp cận với lượng công chúng đông đảo hơn.

Khi được host Nguyễn Khang hỏi về việc tại sao chọn “Delilah” làm hình tượng chính khi làm show Drag Queen, Thanh Duy bật mí trước hết Delilah có chữ “D” giống với tên Duy, và sau là ở câu chuyện về Delilah trong ca khúc “Hey there Delilah” Duy lấy cảm hứng quá giống với câu chuyện cuộc đời nam ca sĩ. “Hey there Delilah” kể về người nhạc sĩ viết một ca khúc tặng cho cô gái tên Delilah đang ở New York. Trong ca khúc ấy, Delilah hiện lên như một giấc mơ, một nguồn ánh sáng giúp người nhạc sĩ vượt qua được mọi vất vả của cuộc sống. Chỉ cần nghĩ về Delilah, lòng anh lại dâng lên những khao khát, ước mơ cháy bỏng. Duy chính là người nhạc sĩ đang viết những bài hát dành tặng Delilah và Delilah cũng chính là cô gái tồn tại bên trong Duy. Đó là lý do Thanh Duy chọn nghệ danh Delilah để giới thiệu đến khán giả một phần con người khác trong anh.

Thanh Duy giải thích lý do chọn “Delilah” làm hình tượng chính khi làm show Drag Queen.

Khi quyết tâm theo đuổi nghệ thuật Drag Queen cũng là lúc Thanh Duy phải đón nhận những luồng ý kiến trái chiều từ khán giả. Nam ca sĩ trải lòng đã làm nghề nhiều năm nhưng thực sự, anh chưa vượt qua được sự tổn thương khi nghe người ta bỉ bôi mình. Có những ngày đi diễn về tới nhà, Duy đóng sập cửa lại và ngồi ngay sau cánh cửa để khóc thật to, những mong giải tỏa phần nào những áp lực mà nghề mang lại. Đối với anh, khóc có thể không giải quyết được vấn đề, nhưng giống như quả bong bóng, một khi căng quá sẽ nổ tung. Anh không muốn sẽ giống như vậy.

Không giống như những Drag Queen chuyên nghiệp có thể tự mình làm đủ mọi khâu từ makeup, chọn trang phục cho tới biểu diễn. Những ngày đầu chập chững làm quen với Drag Queen, Thanh Duy phải nhờ tới những chuyên gia makeup và những stylist giúp mình hóa thân thành nhân vật mong muốn. May thay, quá trình hoạt động dưới vai trò ca sĩ trước đó giúp Duy có ekip riêng nên không quá chật vật khi phải chuẩn bị lên sân khấu. Dẫu vậy, việc hóa trang vẫn là một thách thức lớn.

Thanh Duy tiết lộ riêng phần makeup đã tiêu tốn ba giờ đồng hồ, trong khi việc thử và mặc trang phục có thể lên tới một giờ đồng hồ nữa. Mỗi buổi biểu diễn, nam ca sĩ phải khoác lên mình từ 6-7 lớp quần áo trong đó bao gồm ba chiếc quần lót (loại của nữ, trong đó một chiếc mặc bình thường, hai chiếc mặc ngược), một quần giữ nhiệt mùa đông, thêm một tới hai chiếc tất da chân nữa. Đặc biệt, một khi đã khoác lên mình từng ấy lớp phục trang, Thanh Duy không thể đi…toilet! Nam ca sĩ chia sẻ ngoài việc uống ít nước nhất có thể, Duy chỉ mong mỗi lần diễn được lên sân khấu đúng giờ.

Thanh Duy mặc 7 lớp quần áo, không dám đi toilet khi giả gái.

Có lời đồn đoán rằng show Delilah của Thanh Duy rơi vào tình trạng lỗ nặng do quá đầu tư về mặt sân khấu. Tuy nhiên, với nam ca sĩ gốc Trà Vinh, đó là sự đầu tư đúng mực và cần thiết để tạo nên một nàng Delilah hiện thân cho hoài bão, ước mơ nghệ thuật. Show diễn cũng được khán giả đánh giá cao về mặt nội dung, khi các ca khúc được Thanh Duy lựa chọn đều vô cùng phù hợp với câu chuyện của nhân vật Delilah.

Dù đã đạt được một số thành công bước đầu, bản thân Thanh Duy biết sự chấp nhận cho nghệ thuật Drag Queen vẫn khá hạn chế tại Việt Nam. Với sự dấn thân, thử nghiệm của mình, Thanh Duy mong mỏi những người còn hoài nghi hay sợ hãi về bản thân hãy cứ theo đuổi cái mình thực sự tin tưởng, quả ngọt rồi cũng sẽ đến. Khi bắt đầu sống thật với bản thân mình. Thanh Duy cũng biết có những người không thể chấp nhận và rời đi.

Nhưng vẫn còn đó những người đồng điệu, chính là động lực để Duy viết tiếp niềm đam mê của mình.

Câu chuyện của ca sĩ Thanh Duy để lại trong host Nguyên Khang nhiều suy ngẫm. Người cầm trịch The Khang Show để hiện sự tôn trọng và khích lễ dành cho những hy sinh và đam mê mà Thanh Duy đã dành cho con đường mà anh theo đuổi.

