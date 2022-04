"Thần bài" Châu Nhuận Phát quyên góp từ thiện toàn bộ gia sản 714 triệu USD và sự thật kinh ngạc

Châu Nhuận Phát vẫn luôn được yêu quý không chỉ nhờ tài năng diễn xuất mà còn bởi phong cách bình dị đến kinh ngạc.

Châu Nhuận Phát là ngôi sao hàng đầu của điện ảnh châu Á với hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật, được xem là "đại diện của bản sắc Hong Kong". Trong suốt 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, ông đã để lại những bộ phim đặc sắc như: Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Bản Sắc, Long Hổ Phong Vân, Đồng Thoại Mùa Thu, Ngọa Hổ Tàng Long, Hoàng Kim Giáp,...Ngoài vai trò diễn viên, Châu Nhuận Phát còn góp phần truyền cảm hứng vươn lên cho mọi tầng lớp trong xã hội.

Tuổi thơ cơ cực của tài tử xứ Cảng

Châu Nhuận Phát sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Nam diễn viên phụ giúp gia đình các công việc đồng áng khi chỉ vừa 6 tuổi. Châu Nhuận Phát từng phải thức dậy từ sáng sớm để làm bánh bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Nam tài tử đình đám của màn ảnh xứ Cảng

Đến năm 17 tuổi, cha của Châu Nhuận Phát qua đời, cuộc sống gia đình ông khó khăn hơn. Nam diễn viên làm đủ nghề để kiếm sống như: đưa thư, đánh giày, rửa xe, khuân vác,...

Tài tử chia sẻ : “Từ năm 13 tuổi, tôi bắt đầu làm thêm ở xưởng điện tử vào mùa hè. Sau này, tôi xin làm bellboy ở khách sạn Mỹ Lệ Hoa. Khách sạn có quy định khi nhận được tiền boa của khách phải ghi lại và nộp cho công ty. Có một lần, tôi nhận được tiền boa là đồng đô la hình Kennedy hiếm có, vì hiếu kỳ nên tôi lén bỏ vào túi, nào ngờ đúng lúc đó người quản lý đứng phía sau và bắt quả tang tại trận. Tôi bị đuổi việc ngay lập tức. Thật ra, nếu không phải vì việc này chắc tôi vẫn còn đang khuân vác hành lý ở Mỹ Lệ Hoa.”

Nỗ lực với từng vai diễn

Nam diễn viên bén duyên với nghệ thuật từ sau khi đọc được một thông báo tuyển diễn viên của hãng TVB. Với ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất tốt, Châu Nhuận Phát đã được trao cơ hội làm diễn viên. Châu Nhuận Phát có nhiều vai diễn nổi tiếng như: Tiếu Ngạo Giang Hồ (1984), loạt phim Anh Hùng Bản Sắc hay Ngọa Hổ Tàng Long… Đặc biệt, tài tử đã 2 lần đạt được ngôi Ảnh đế và 3 lần nhận giải Kim Tượng.

Bộ phim "Thần Bài" của Châu Nhuận Phát được đông đảo khán giả Việt yêu mến

Tại Việt Nam, tên tuổi của Châu Nhuận Phát được biết nhiều qua vai diễn trong phim Thần Bài. Sức hút của Châu Nhuận Phát đã mang về những cơ hội hợp tác với Hollywood. Cuối năm 1999, nam diễn viên hợp tác cùng sao nữ Jodie Foster trong bộ phim Anna And The King. Năm 2007, ông tham gia bộ phim bom tấn Cướp Biển Vùng Caribe: Nơi Tận Cùng Thế Giới. Tuy nhiên, nam diễn viên không gặp may mắn khi phim bị cấm chiếu vì có liên quan đến yếu tố chính trị.

Nếp sống giản dị và tiết kiệm đáng ngưỡng mộ

Khác với vẻ hào nhoáng trên màn ảnh, nam tài tử trong đời sống thường ngày lại giản dị đến bất ngờ. Nam diễn viên ăn mặc đơn giản, ngồi tàu đện ngầm, ăn quán ăn ven đường như bao người bình thường khác.

Đạo diễn nổi tiếng Ngô Vũ Sâm còn chia sẻ, khi ở đoàn phim Bản sắc anh hùng, tất cả mọi người đều phải ăn cơm hộp, có nhân viên công tác chê cơm không ngon nên chỉ ăn vài miếng rồi ném xuống. Châu Nhuận Phát thấy vậy đã cầm hộp cơm đó lên, ăn hết và nói mọi người không nên lãng phí lương thực. Hành động của anh khiến cả đoàn phim cảm thấy xấu hổ: "Vì anh ấy mà mọi người đều biết quý trọng thức ăn. Mỗi khi ăn cơm hộp mà nhìn thấy anh ấy, mọi người đều cảm thấy thật xót xa".

Nam diễn viên từng tiết lộ mỗi tháng chỉ tiêu dùng 800 đô la Hong Kong (khoảng 2,4 triệu đồng). Thậm chí, Châu Nhuận Phát vừa mới từ bỏ chiếc điện thoại di động Nokia đời đầu đã gắn bó với anh suốt 17 năm để chuyển sang smartphone, bởi chiếc điện thoại cũ kia bị hư hỏng nặng. Thường xuyên mua sắm ở những cửa hàng giảm giá, Châu Nhuận Phát chia sẻ: "Tôi mặc quần áo không phải vì người khác. Chỉ cần tôi cảm thấy thoải mái, thế là đủ rồi".

Cuộc sống viên mãn tuổi xế chiều của triệu phú đô la Mỹ

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với vợ cũ, Châu Nhuận Phát thành đôi với bà Trần Oải Liên bất chấp những lời bình luận cho rằng nửa kia không hợp với mình. Thế nhưng, cặp đôi đã sống hơn 30 năm hạnh phúc bên nhau.

Vợ chồng Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên luôn bên cạnh ủng hộ nhau

Trong một bài phỏng vấn, Châu Nhuận Phát cho biết sẽ không đóng phim miễn phí, nhưng anh sẽ quyên góp từ thiện tất cả tài sản sau 40 năm làm nghề, với ước tính hơn 700 triệu USD (khoảng 17 nghìn tỷ đồng): "Tiền đó vốn không phải của chúng ta, chúng ta đi vào thế giới này cái gì cũng không có, lúc đi cái gì cũng không đem đi được. Hiện tại, tôi vẫn đang nỗ lực làm việc, kiếm tiền chỉ là một loại thái độ với cuộc sống".

Quyết định cho đi của Châu Nhuận Phát nhận được sự đồng tình của bà xã. Vì vậy, từ năm 2018 đến nay, vợ của nam diễn viên đã bắt đầu thành lập các tổ chức từ thiện và hết lòng ủng hộ kế hoạch quyên góp toàn bộ tài sản của chồng.

Hiện tại, tài tử Bến Thượng Hải hạn chế đóng phim mà tận hưởng cuộc sống thường nhật. Nam diễn viên chú trọng việc rèn luyện sức khỏe. Châu Nhuận Phát dành phần lớn thời gian cho sở thích thể dục của mình, từ đi bộ đường dài, leo núi đến chạy bộ. Nam diễn viên dậy từ 5 giờ sáng để rèn luyện thể thao và nhiều lần bị bắt gặp đi tập thể dục cùng bà xã. Cũng nhờ chăm chỉ tập luyện, nam tài tử vẫn giữ được vóc dáng cân đối, tinh thần thoải mái.

Nam diễn viên thường xuyên tổ chức các buổi chạy bộ, leo núi với bạn bè thân thiết

Tài tử phim Thần bài còn lan tỏa tinh thần yêu vận động đến nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Nam diễn viên dẫn đầu một nhóm riêng cùng nhau tham gia các buổi chạy bộ đường dài, leo núi thu hút những tên tuổi kỳ cựu của làng giải trí xứ Cảng thơm: Đàm Vịnh Lân, Lư Hải Bằng, Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa…

