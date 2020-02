"Đệ nhất sát gái Hollywood" nhưng 3 tài tử này vẫn bị Oscar "ngó lơ"

Điểm chung của 3 tên tuổi lừng lẫy kinh đô điện ảnh: đào hoa, quyền lực nhưng kém duyên với tượng vàng danh giá.

Brad Pitt có được tượng vàng Oscar đầu tiên ở tuổi 57

Ngày 10.2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar đã vinh danh Brad Pitt cùng giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Vậy là sau 24 năm kể từ lần đầu được đề cử Oscar, cuối cùng Brad Pitt cũng hết "nhọ" với tượng vàng danh giá. Anh vượt qua một loạt đối thủ "sừng sỏ" được coi là lão làng tại Hollywood để mang về chiến thắng vẻ vang.

Vai diễn gã đóng thế hết thời Cliff Booth trong Once Upon a Time in Hollywood giúp Brad Pitt được hôn lên giải thưởng cao quý nhất. Đây là giải Oscar đầu tiên thuộc về diễn xuất với tài tử này bởi trước đó dù anh đã 2 lần lên bục nhận giải Oscar nhưng đó là vai trò sản xuất trong 2 bộ phim The Departed và 12 Years a Slave.

Brad Pitt ngày trẻ

Brad Pitt bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi 19 tuổi. Trải qua một loạt những công việc chân tay như khuân vác, lái xe cho vũ nữ thoát y, phục vụ trong nhà hàng để lo tiền học, tiền trang trải cuộc sống, chàng trai ấy bước đi từ những con số 0 với những vai diễn vô danh, cho tới vai phụ và dần là vai chính.

Những năm tháng khởi nghiệp ở Hollywood, Brad Pitt phần lần chỉ được giao những vai "đẹp mã". Vận may mỉm cười với anh từ bộ phim về hai phụ nữ Thelma & Louise của Ridley Scott. Nhân vật J.D của anh được coi là một biểu tượng tình dục mới, giúp anh được để ý hơn sau đó với những vai diễn đậm chất lãng tử.

Tên tuổi của anh phủ sóng khắp Hollywood, gắn liền với hình tượng một người hùng hào hoa. Tuy nhiên, Brad Pitt cũng là một nam thần "vô duyên" với những lần bị trượt giải Oscar.

Brad Pitt trong phim Se7en và Twelve Monkeys

Năm 1995, anh được nhận đề cử Oscar cho vai diễn trong Se7en và Twelve Monkeys khi hóa thân thành gã thần kinh Jeffrey Goines. Trong năm 2008, Brad Pitt tiếp tục nhận đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong The Curious Case Of Benjamin Button. Kế đó, anh nhận đề cử Oscar cho vai diễn trong Moneyball (2011). Tuy nhiên để đến năm nay, chiến thắng mới mỉm cười với chồng cũ của Angelina Jolie.

Cũng tương tự Brad Pitt, Leonardo DiCaprio và Tom Cruise là 2 cái tên đình đám ở Hollywood, vừa đào hoa lãng tử vừa quyền lực trứ danh nhưng họ đều không được giải thưởng Oscar ưu ái cho lắm.

Leonardo DiCaprio: Sau 5 đề cử cuối cùng cũng được vớt

Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trong phim Titanic (1997)

Là một trong những siêu sao điện ảnh hàng đầu Hollywood hiện nay, nhưng Leonardo DiCaprio luôn bị nói là “vô duyên” với giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ khi trượt cả 5 lần được đề cử.

Oscar 1994 đánh dấu năm đầu tiên Leo vinh dự nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim What’s Eating Gilbert Grape khi chỉ mới 19 tuổi. Anh gây ấn tượng với vai diễn cậu bé bị thiểu năng trí tuệ, được nhiều nghệ sĩ đánh giá cao về diễn xuất. Tuy nhiên, năm đó, giải thưởng này thuộc về nam diễn viên kỳ cựu Tommy Lee Jones.

Tại Oscar 2005, anh được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim The Aviator. Tác phẩm kể về hành trình của tỷ phú Howard Hughes từ khi còn là một nhà sản xuất phim cho đến khi trở thành một trùm tư bản hàng không. Dù tác phẩm này gặt hái tới 5 trong tổng 11 đề cử nhưng Leo vẫn ra về tay trắng.

Oscar 2007, Leo tiếp tục bị trượt khi lọt vào đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Blood Diamond.

Leo trong phim The Wolf Of Wall Street

Tại lễ trao giải Oscar 2014, vai diễn huyền thoại của thị trường chứng khoán Jordan Belfort trong phim The Wolf Of Wall Street mang lại cho anh đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây cũng là bộ phim anh tham gia sản xuất và có tên trong đề cử Kịch bản phim xuất sắc nhất. Tuy nhận được 2 đề cử Oscar nhưng Leo lại bị tuột mất cả 2 cơ hội.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 88 vào năm 2016, Leonardo DiCaprio chính là người được nhắc đến nhiều nhất khi anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc cùng The Revenant, sau 5 lần trượt Oscar. Anh đảm nhận vai diễn Hugh Glass - người thợ săn bị gấu tấn công và bạn đường bỏ mặc cho chết, sau đó vật lộn trở về để trả thù.

Leonardo DiCaprio được nhận giải Oscar ở tuổi 42

Chiến thắng Oscar cùng với hàng loạt giải thưởng quan trọng như Quả cầu vàng, Critics’ Choice Award, SAG (Hiệp hội Diễn viên nước Mỹ) và BAFTA (Viện hàn lâm nước Anh) đã khiến Leo vượt qua lời nguyền về giải thưởng diễn xuất tại Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ.

Tom Cruise: Cuối cùng vẫn là "chúc may mắn lần sau"

Mang trong mình dòng máu Anh, Đức và Ireland, Tom Cruise được coi là nam thần điển trai khiến cánh chị em mê mệt. Tuổi thơ của Tom trải qua những vết thương tâm lý khi có một người bố mà anh miêu tả là "kẻ vũ phu và hèn nhát". Người bố ấy thường xuyên đánh đập các con khiến ký ức của Tom hằn lên những nỗi sợ hãi. Khi bước vào tuổi 18, anh bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất hằng mơ ước.

Tom Cruise điển trai lãng tử ngày trẻ

Nhiều lần được mệnh danh là “Diễn viên quyền lực nhất thế giới” nhưng sự nghiệp đóng phim của Tom Cruise lại chưa một lần chạm tay vào tượng vàng Oscar. Với những tác phẩm làm nên tên tuổi như Ricky Business (Kinh doanh mạo hiểm), Top Gun (Phi công siêu đẳng), Rain Man, Mission Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi), War of the Worlds (Đại chiến thế giới)... doanh thu các phim anh đóng hoặc sản xuất đều ở mức cao nhưng Tom Cruise lại 3 lần trượt giải Oscar.

Đề cử cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar trong sự nghiệp đóng phim của tài tử này thuộc về vai diễn cựu binh Chiến tranh Việt Nam Ron Kovic trong bộ phim Born on the Fourth of July (1989). Tuy nhiên, anh chưa có được giải thưởng Oscar dù vai diễn này đã giúp anh giành giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất, giải của Hiệp hội phê bình phim Chicago cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải People's Choice cho Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất. Tom Cruise được đánh giá cao về diễn xuất trong vai một người lính trở về từ cuộc chiến tranh Việt Nam với đôi chân tật nguyền và sự phẫn nộ với chính phủ nước mình do đã đẩy hàng trăm nghìn người vào một cuộc chiến phi nghĩa vô nhân đạo.

Tom Cruise trong "Born on the Fourth of July" - bộ phim đem về cho anh đề cử Oscar đầu tiên.

Năm 1996, Cruise đảm nhiệm vai chính trong phim điện ảnh Jerry Maguire, vai diễn đã đem về cho anh đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thứ hai trong sự nghiệp.

Năm 1999, anh tham gia một vai phụ hiếm thấy trong tác phẩm Magnolia, và cũng chính vai diễn này đã giúp anh có thêm một đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tom Cruise xuất sắc khi hóa thân vào nhân vật nhà diễn thuyết Frank Mackey đầy những ám ảnh, giằng xé nội tâm.

Tom Cruise: Người đàn ông quyền lực nhưng cô đơn

Với khán giả, họ có thể đưa ra nhiều lý do về việc Tom Cruise không có duyên với giải Oscar. Nhiều người cho rằng Tom Cruise luôn mang đến sự chú ý cho những bộ phim anh tham gia và nhường lại sự công nhận cho bạn diễn. Ở tuổi 58, trong khi Leonardo DiCaprio và Brad Pitt đều có được tượng vàng khi... về già thì xem chừng, người hùng Tom Cruise vẫn khiến fan hy vọng anh được một lần hôn lên tượng vàng Oscar.

