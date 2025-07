Tài tử 'Bộ tứ siêu đẳng' qua đời

Vợ diễn viên, Kelly McMahon, xác nhận tin buồn trên tờ Deadline. "Với trái tim rộng mở, tôi muốn chia sẻ với thế giới rằng chồng yêu quý của tôi, Julian McMahon, đã ra đi thanh thản trong tuần này sau nỗ lực dũng cảm để vượt qua bệnh ung thư".

Kelly cho biết Julian McMahon là người yêu cuộc sống, yêu gia đình, bạn bè, công việc và người hâm mộ. "Mong muốn sâu sắc nhất của anh ấy là mang đến niềm vui cho mọi người nhiều nhất có thể", cô chia sẻ.

Nam diễn viên Julian McMahon. Ảnh: People

Julian McMahon sinh năm 1968 tại Sydney, là con trai của cựu Thủ tướng Australia Billy McMahon. Anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu và diễn xuất tại quê nhà, nổi bật với vai diễn Ben Lucini trong series Home and Away (1990 - 1991). Sau đó, tài tử tới Mỹ phát triển sự nghiệp, nhanh chóng gặt hái thành công ở trong lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh.

Ở mảng truyền hình, anh gây ấn tượng với vai diễn Cole Turner trong phim Phép thuật (1998 - 2003) - một nhân vật phản anh hùng được khán giả yêu thích. Vai diễn đột phá tiếp theo là bác sĩ Christian Troy trong loạt phim Nip/Tuck (2003 - 2010), giúp anh nhận đề cử Quả cầu vàng năm 2005. Julian cũng tham gia series FBI (2019 - 2021), FBI: Most Wanted (2020 - 2022)...

Julian McMahon trong 'Phép thuật' (Charmed).

Với điện ảnh, tài tử góp mặt trong hai phần phim Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng), vai phản diện Doctor Doom. Tác phẩm điện ảnh cuối cùng Julian tham gia là The Surfer, đóng với Nicolas Cage. Diễn viên xuất hiện lần cuối trên thảm đỏ vào ngày 10/3 tại Austin, Texas, nơi anh ra mắt bộ phim The Surfer tại Liên hoan phim & truyền hình SXSW.

Julian McMahon từng ly hôn ca sĩ người Australia Dannii Minogue và diễn viên Baywatch Brooke Burns trước khi kết hôn với Kelly Paniagua vào năm 2014. Anh có con gái Madison Elizabeth McMahon, 25 tuổi, với vợ thứ hai.

Julian McMahon trong lần xuất hiện cuối cùng vào tháng Ba năm nay. Ảnh: People