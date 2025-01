Sự thật về 'khoảnh khắc điên rồ' của Sơn Tùng M-TP và fan nữ ở phố đi bộ

Khoảnh khắc điên rồ của Sơn Tùng và fan nữ diễn ra ở countdown show trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đêm 31/12. Trong lúc Sơn Tùng biểu diễn, cô gái bất ngờ chạy lên ôm lấy thần tượng. Sơn Tùng bất ngờ ở khoảnh khắc chạm mặt, song nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tương tác, giao lưu và tặng quà cho fan.

Khi những hình ảnh đầu tiên "viral" trên mạng, cô gái bị chỉ trích nặng nề vì lý do "vượt rào". Dù vậy, thực tế là ban tổ chức đã dàn xếp từ trước, nhắc đội ngũ bảo an chủ động hỗ trợ fan lên sân khấu. Thông thường ở một chương trình, đội bảo an tạo thành nhiều lớp bảo vệ, không thể có chuyện để khán giả dễ dàng bước lên sân khấu như vậy.

Sơn Tùng đã biểu diễn ở hàng trăm sân khấu và hiểu chuyện này hơn ai hết. Một khán giả khi tiến gần anh mà không bị bảo an can ngăn, đó là tín hiệu an toàn. Sau đó, Sơn Tùng cũng nhạy bén để tạo nên "spotlight" cho chính mình.

Sơn Tùng gây sốt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tất cả cùng thắng

Một đạo diễn từng đứng sau nhiều sân khấu lớn nhận định cùng Tiền Phong: "Trong một chương trình biểu diễn, đặc biệt là các show của nhãn hàng, có một khái niệm luôn được đặt lên bàn thảo luận là 'big moment' (tạm dịch: Khoảnh khắc tâm điểm). Nghĩa là ban tổ chức sẽ cố gắng tạo ra một thứ gì đó để thu hút ống kính quay lại, tạo giá trị truyền thông sau đó. Họ sẽ dàn xếp kỹ để sự xuất hiện của nghệ sĩ phải có dấu ấn khác biệt".

Countdown show 2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ như mọi khi thu hút hàng chục nghìn khán giả. Năm nay, show được một nhãn hàng đứng ra tổ chức. Kinh phí đơn vị này bỏ ra cho dàn nghệ sĩ, sân khấu, vận hành, địa điểm tổ chức và các hạng mục phụ trợ có thể tính bằng hàng chục tỷ đồng.

Show không bán vé. Giá trị mà đơn vị tổ chức mong muốn nhận lại sẽ nằm ở sự sức hút của show, kéo theo thương hiệu và uy tín được lan tỏa. Trong một đêm, khắp cả nước diễn ra hàng chục countdown show 2025 và hầu hết có cùng một mục tiêu.

Với khoảnh khắc của fan nữ và Sơn Tùng, countdown show ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đã thắng.

Có một loạt khoảnh khắc trong màn giao lưu giữa Sơn Tùng và fan nữ gây sốt trong một ngày qua. Đó là khoảnh khắc cô gái chạy lên sân khấu, khiến thần tượng giật mình. Đặc biệt, khoảnh khắc Sơn Tùng tặng áo cho fan "viral" dữ dội, đồng thời gây tranh cãi khi cộng đồng mạng tìm ra thông tin chiếc áo có giá 180 triệu đồng.

Cộng đồng mạng chia 2 luồng tranh luận việc Sơn Tùng tặng áo. Một nhóm khán giả khen giọng ca quê Thái Bình xử lý nhanh, hào phóng với fan. Nhóm còn lại cho rằng Sơn Tùng cố "làm màu", việc tặng chiếc áo có giá trị cao thực tế được chuẩn bị từ trước.

Bất kể kịch bản nào xảy ra, Sơn Tùng cũng được hưởng lợi. Chiếc áo có giá 180 triệu đồng là món quà khổng lồ cho fan nữ. Với Sơn Tùng, bỏ ra một chiếc áo để đối lấy hình ảnh được lan tỏa khắp nơi, thành đề tài tâm điểm được tranh luận trên mạng xã hội là cái giá quá hời cho nam ca sĩ.

Sau cùng, cuộc dàn xếp mang lại thành công cho cả 3 phía. Đây là một trong những chiến lược truyền thông mang tính đột phá và hiệu quả bậc nhất lịch sử nền công nghiệp biểu diễn nhạc Việt.

Mỗi lần xuất hiện, Sơn Tùng đều gây sốt.

Sơn Tùng vẫn khác biệt

Sự bùng nổ sau khoảnh khắc tặng áo là lý do vì sao có nhiều đơn vị tổ chức sẵn sàng chi tiền tỷ cho Sơn Tùng. Với kịch bản tương tự, nếu đặt vào nghệ sĩ khác, chưa chắc "viral". Những yếu tố như mê cuồng thần tượng, sự chịu chơi, khi đặt vào Sơn Tùng của hiện tại trở nên hợp lý để thu hút chú ý và tranh luận.

Trong thời gian ngắn, Sơn Tùng liên tiếp gây sốt trên sân khấu. Trước đó, ở Hà Nội, nam ca sĩ thu hút đám đông, tạo hiệu ứng truyền thông bằng một chuỗi "content" rủ fan trà đá, sau đó chụp ảnh thực tế ở trà đá vỉa hè. Sau đó, Sơn Tùng lại hẹn fan cùng ngồi xích lô dạo phố.

Xa hơn, Sơn Tùng từng làm dậy sóng cộng đồng mạng với khoảnh khắc bước ra sân khấu bằng vali. Bên cạnh sức hút và âm nhạc, khả năng tạo "big moment" là giá trị khác biệt đưa Sơn Tùng lên vị trí nhận cát-xê biểu diễn cao nhất ở thị trường nhạc Việt hiện tại.

Trong cùng một đêm 31/12, có đến hàng chục sân khấu countdown show diễn ra. Từ đầu cầu Hà Nội, Hieuthuhai cũng là tâm điểm. Ở Nha Trang, màn kết hợp giữa Tóc Tiên và DJ "tỷ view" Alan Walker là điểm nhấn lớn nhất của show. Riêng tại TP.HCM, có gần 10 countdown show từ lớn đến nhỏ được tổ chức. Song, trong hàng trăm tiết mục biểu diễn, tâm điểm vẫn là Sơn Tùng.

Giọng ca quê Thái Bình nhận về những đặc quyền, nhưng cũng trao đi nhiều thứ. Sau những khoảnh khắc gây sốt trên sân khấu, hình ảnh Sơn Tùng được khai thác đến tận cùng. Sơn Tùng đứng ở "đầu sóng ngọn gió" của một chiến dịch truyền thông, nơi mà anh có thể được khen nhưng cũng có thể bị vùi dập nếu sự cố xảy ra.