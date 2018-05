Sự thật sau lời tố cáo Phạm Băng Băng ký hợp đồng khống để trốn thuế của MC nổi tiếng

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 04:08 AM (GMT+7)

Người tố cáo Phạm Băng Băng ký hợp đồng "khống" nhằm che đậy thu nhập thật đã bất ngờ lên tiếng phủ nhận.

Thôi Vĩnh Nguyên trả lời phỏng vấn độc quyền của Sina

Hôm qua 30.5, trang Sina bất ngờ tung ra đoạn clip phỏng vấn độc quyền của báo này với MC Thôi Vĩnh Nguyên xung quanh vụ lùm xùm gần đây liên quan đến Phạm Băng Băng. Theo đó, nam MC bất ngờ phủ nhận hoàn toàn những lời tố cáo của mình trước đó: “Tôi không hề nói cô ta là người ký hai bản hợp đồng đó”.

Trước đó, ngày 28.5, MC Thôi Vĩnh Nguyên đăng ảnh người đẹp họ Phạm nhận giải thưởng “Người Bồi Dưỡng Tinh Thần Quốc Gia” kèm lời chỉ trích nữ diễn viên hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu trên. Ngày hôm sau, anh tiếp tục đăng bức ảnh chụp bản hợp đồng có tên Phạm Băng Băng cùng lời bình luận: “Cô không phải diễn trò nữa, diễn viên tệ hại”.

Phạm Băng Băng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thông tin mà Thôi Vĩnh Nguyên đưa ra

Những bức ảnh được nam MC nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc đăng tải đã khiến làng giải trí và cộng đồng mạng được một phen náo loạn. Theo đó, nếu đúng như những gì bản hợp đồng thể hiện thì Phạm Băng Băng đã ký cùng lúc hai bản hợp đồng. Một bản hợp đồng chính thức với cát-xê 10 triệu NDT (hơn 35 tỷ đồng) và một bản hợp đồng “ngầm” nhằm che đậy thu nhập thực và trốn thuế với cát-xê lên tới 60 triệu NDT (hơn 210 tỷ đồng).

Thông tin này được cho là làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của nữ hoàng họ Phạm. Thậm chí, nếu thông tin được Thôi Vĩnh Nguyên đưa ra là sự thực, Phạm Băng Băng sẽ còn phải đối diện với việc bị xử lý hình sự do trốn thuế số tiền quá lớn.

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng mà hành động của MC Thôi Vĩnh Nguyên gây ra, phía Phạm Băng Băng đã yêu cầu nam MC phải gỡ bỏ bài viết, đồng thời kiện anh ra tòa vì tội vu khống, phỉ báng danh dự người khác.

Bức ảnh Phạm Băng Băng quảng bá cho phim "Di Động 2" được đăng trên trang cá nhân bị cho là đã "chọc giận" Thôi Vĩnh Nguyên

Trước phản ứng cứng rắn từ phía Phạm Băng Băng, nam MC nổi tiếng Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận việc Phạm Băng Băng là người đã ký 2 bản hợp đồng trên. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao lại lôi Phạm Băng Băng vào cuộc, anh đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn: “Tôi chỉ muốn nhắm đến hai người là Phùng Tiểu Cương và Lưu Chấn Văn. Tôi không hề muốn đụng chạm đến Phạm Băng Băng, nhưng vài hôm trước, cô ta đã đăng những dòng trạng thái khiêu khích về phim Di Động 2 khiến tôi vô cùng tức giận”.

Người mà Thôi Vĩnh Nguyên thực sự nhắm đến là đạo diễn Phùng Tiểu Cương

MC Thôi Vĩnh Nguyên có hiềm khích với đạo diễn Phùng Tiểu Cương và biên kịch Lưu Chấn Văn suốt từ năm 2004 đến nay. Lý do là bởi bộ phim Di Động do cả hai sản xuất và do Phạm Băng Băng đóng chính được cho là đã đem những tình tiết đời thực của anh ra để làm trò cười cho khán giả và từng khiến anh bị trầm cảm suốt một thời gian dài.

Mới đây, bộ đôi Phùng Tiểu Cương và Lưu Chấn Văn có ý định làm tiếp phần 2 của bộ phim với tên gọi Di Động 2 và vấp phải sự phản ứng gay gắt của Thôi Vĩnh Nguyên. Đây được cho là nguyên nhân dẫn đến việc nam MC đã nhắm sự công kích của mình vào nữ chính Phạm Băng Băng.