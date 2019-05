Sự kiện gì khiến con nuôi, học trò của danh ca Ngọc Sơn đều phải có mặt đầy đủ?

Thứ Sáu, ngày 17/05/2019 08:00 AM (GMT+7)

Nam danh ca Ngọc Sơn đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp ca hát bằng loạt dự án vừa công bố.

Ngọc Sơn Sự kiện:

Mới đây tại TP.HCM, “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn đã có buổi họp báo đầu tiên trong sự nghiệp, sau hơn 30 năm ca hát. Đến chung vui cùng nam danh ca có các đồng nghiệp thân thiết và sự hiện diện đầy đủ của các học trò, con nuôi...

Ngọc Sơn có buổi họp báo đầu tiên trong sự nghiệp.

Dù đã hoạt động nghệ thuật hơn 30 năm nhưng danh ca Ngọc Sơn chưa từng tổ chức họp báo cho bất kỳ sự kiện âm nhạc nào của mình cho tới ngày hôm nay. Đây cũng là điều đặc biệt thể hiện sức hút mãnh liệt của “ông hoàng nhạc sến” đối với khán giả.

Trong buổi gặp gỡ, Ngọc Sơn công bố trung tâm mang tên Ngọc Sơn Production sau một thời gian dài ấp ủ và tâm huyết thực hiện. Đây sẽ là nơi cho ra đời những sản phẩm âm nhạc của chính anh và những nghệ sĩ cần tới sự giúp đỡ trong âm nhạc. Theo đó, trung tâm này sẽ do chính Ngọc Sơn và con trai Duy Cường điều hành.

Anh khẳng định, Ngọc Sơn Production mở ra không chỉ nhằm cống hiến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất, mà còn hoạt động phi lợi nhuận với bất cứ ai yêu nghệ thuật chân chính và mong muốn có được sự hậu thuẫn không vụ lợi từ “ông hoàng nhạc sến”.

“Trung tâm không hoạt động vì tiền mà chỉ mở ra để giúp cho đời mà thôi. Kể cả với học trò của Ngọc Sơn, nếu có đơn vị tổ chức hay cá nhân nào đó muốn mời học trò của tôi thông qua trung tâm thì tôi cũng sẽ cho số của học trò để họ làm việc trực tiếp” – danh ca Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Ca sĩ Quách Tuấn Du được Ngọc Sơn nhận làm con nuôi từ năm 2007.

Duy Cường được Ngọc Sơn lần đầu tổ chức lễ nhận con nuôi tại chùa.

DJ Chích Chòe - con gái nuôi ít người biết của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn

Ca sĩ Hoàng Châu, Dương Ngọc Thái và Lương Gia Huy.

Các học trò cũng có mặt đầy đủ tại buổi họp báo của thầy Ngọc Sơn.

Ngọc Sơn cũng tiết lộ thật ra anh đã có phòng thu của riêng mình từ lâu để thực hiện hàng trăm tác phẩm cho anh và các học trò. Lần ra mắt này, nam danh ca cho biết công ty sẽ sản xuất trọn vẹn một sản phẩm âm nhạc từ A đến Z theo tiêu chuẩn quốc tế. Anh quan niệm, những tác phẩm nghệ thuật không chỉ cần có sự nổi tiếng, tạo được tiếng vang mà còn phải thực sự hàm chứa nhiều giá trị cốt lõi, chân thành – đó là những giá trị mà anh theo đuổi thực hiện.

Nhân dịp ra mắt, Ngọc Sơn “chào sân” 2 MV trong số hàng loạt MV tiếng Anh, đó là "Something Just Like This" (Coldplay&The Chainsmokers) và "The Spectre" (Alan Walker). Âm nhạc trong hai MV được chính nam danh ca hoà âm phối khí mới dựa theo nguyên tác của bài hát. Đặc biệt, trong MV "Something Just Like This", Ngọc Sơn hóa thân thành nhân vật siêu anh hùng Avengers – Doctor Strange (Phù thủy tối thượng). Phía sau anh là các nhân vật siêu anh hùng khác của Marvel.

Ngọc Sơn cho biết ý tưởng và kịch bản MV đã được anh thực hiện từ nhiều tháng nay, trước cả thời điểm “Avengers: Endgame” ra mắt. Nhân vật Doctor Strange được Ngọc Sơn chọn hóa thân là bởi trí tuệ, sự thông thái và điềm tĩnh nhưng cũng đầy sức mạnh mà nhân vật này mang đến cho khán giả.

Ở tuổi 51, danh ca Ngọc Sơn vẫn miệt mài cống hiến vì nghệ thuật.

Ở MV thứ hai “The Spectre" – Ngọc Sơn thực sự đã có một sự lựa chọn mà nhiều người sẽ nghĩ rằng anh quá dũng cảm. “The Spectre" có quãng giọng vô cùng rộng, rất khó hát và cũng vẫn bao hàm những lời ca bí ẩn nhiều tầng nghĩa. Việc thể hiện ca khúc này một lần nữa khẳng định đẳng cấp và khả năng của nam danh ca.

Trong thời gian tới, danh ca Ngọc Sơn còn dự định phát hành hàng trăm MV nhạc ngoại quốc khác được hoà âm phối khí mới, cùng các MV ca ngợi quê hương, đất nước, dân tộc… Đặc biệt, một quyển sách ảnh tập hợp những phong cách thời trang độc đáo cùng 68 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong suốt sự nghiệp của Ngọc Sơn cũng đang trong quá trình hoàn thiện nhằm công bố đến khán giả trong thời gian sớm nhất.

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn hy vọng, những tác phẩm chất lượng sẽ thay lời anh muốn nói, gửi đến thông điệp tích cực, lan tỏa yêu thương cho “đại gia đình” và những khán giả gần xa đã ủng hộ anh trong suốt nhiều năm qua.