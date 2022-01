Sốc với những cảnh "giường chiếu" gây tranh cãi nhất Netflix 2021

Chủ Nhật, ngày 30/01/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Những cảnh nóng trần trụi khiến khán giả "đỏ mặt".

Năm 2021 vừa qua, hàng loạt bộ phim khiến khán giả "đỏ mặt" với cảnh nóng táo bạo, trần trụi, chân thực trên Netflix.

The White Tiger

The White Tiger là phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên kể về Balram Halwai (Adarsh Gourav), đến từ một ngôi làng nghèo ở Ấn Độ, sử dụng trí thông minh và sự xảo quyệt của mình để đổi đời. Bộ phim được phát sóng trên các cụm rạp tại Mỹ từ ngày 13/1 nhưng bị hạn chế độ tuổi. Sau đó, phim phát sóng toàn cầu trên Netflix vào ngày 22/1.

Trong phim có cảnh nóng táo bạo trên xe taxi khiến khán giả đỏ mặt giữa Pinky (Priyanka Chopra Jonas) và chồng Ashok (Rajkummar Rao). Thậm chí Pinky còn thoát y và liên tục có hành động gợi tình.

Firefly Lane

Firefly Lane là bộ phim truyền hình Mỹ được chiếu Netflix vào ngày 3/2/2021. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kristin Hannah xoay quanh cuộc sống của hai cô gái.

Theo đó nữ chính Tully Hart (Katherine Heigl) có mối quan hệ mập mờ với Johnny (Ben Lawson). Sau này Johnny trở thành chồng của Kate (Sarah Chalke) - người bạn thân nhất của Tully.

Một trong những phân cảnh đáng chý ý của mối tình vụng trộm này là cảnh nóng trần trụi của Tully với Johnny trong tập 7 của phần 1. Phân đoạn này gây tranh cãi vì quá trần trụi nhưng không thể phủ nhận nó là yếu tố quan trọng giúp bộ phim được chú ý hơn.

Riverdale

Riverdale là một bộ phim truyền hình Mỹ xoay quanh cuộc đời của Archie Andrews, Betty Cooper, Jughead Jones và Veronica Lodge tại thị trấn nhỏ Riverdale – nơi tưởng chừng yên bình lại ẩn chứa những bí mật kinh hoàng.

Sau 4 mùa thành công bất chấp những chỉ trích về mặt nội dung, mùa thứ 5 khiến khán giả choáng ngợp trước những phân cảnh quan hệ tình dục, khỏa thân. Trong đó cảnh nóng bỏng nhất phải kể đến màn "yêu" dưới vòi hoa sen của Archie và Betty.

Behind Her Eyes

Behind Her Eyes là một loạt phim kinh dị, tâm lý, siêu nhiên của Anh được công chiếu trên Netflix vào ngày 17/2. Phim kể câu chuyện của Louise (Simona Brown), một bà mẹ đơn thân, ngoại tình với ông chủ của mình là bác sĩ tâm lý David (Tom Bateman), sau đó lại là bạn thân với vợ của ông chủ, Adele.

Trong tập 3, sau khi cùng xử lý một bệnh nhân khó tính, Louise và David ở trong phòng uống rượu cùng nhau. Men say khiến họ nhanh chóng lao vào nhau và quay cuồng trong dục vọng.

Who Killed Sara?

Who Killed Sara? là một trong những loạt phim kinh dị đình đám trong năm 2021. Bộ phim nhận được đánh giá cao từ giới phê bình về mặt nội dung và thu về 55 triệu lượt xem bởi những phân cảnh cực táo bạo.

Trong đó chắc chắn không thể kể đến phân đoạn nóng bỏng giữa Álex Guzmán và con gái của kẻ thù, Elisa Lazcano.

Halston

Ngày 14/5, bộ phim Halston của Netflix đã thu hút sự chú ý của khán giả khi khai thác câu chuyện của một nhà thiết kế nổi tiếng nước Mỹ. Xuyên suốt bộ phim, khán giả được biết đến thế giới vô cùng cởi mở về tình dục cùng lối sống phóng khoáng.

Cùng với đó, chuyện tình của cặp nam chính xuất hiện với mật độ dày đặc khiến khán giả phải nhận xét Halston là... "phim cấp 3 trá hình". Bên cạnh những nhận xét cho rằng cường độ cảnh nóng quá dày đặc khiến khán giả ngộp thở thì nhiều ý kiến cũng cho rằng những cảnh quay này không hề phản cảm hay được dùng để câu view.

Squid Game

Phát sóng vào ngày 17/9, Squid Game bất ngờ gây sốt toàn cầu và vượt mặt “bom tấn” Bridgerton để trở thành phim ăn khách nhất Netflix. Bộ phim kể về nhóm người dưới “đáy xã hội” được mời tham gia loạt trò chơi dành cho trẻ em quen thuộc ở Hàn Quốc, người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ đủ để thay đổi cuộc đời, còn người thua phải trả giá bằng tính mạng.

Squid Game được gắn mác phim 18+ bởi những cảnh bạo lực và tình dục. Trong đó, đáng chú ý nhất là cảnh nóng giữa Han Mi Nyeo (Kim Joo Ryung) và tay côn đồ Jang Deok Soo (Heo Sung Tae) trong nhà vệ sinh. Phân cảnh này gây tranh cãi vì quá trần trụi, bạo liệt.

My Name

My Name là bộ phim Hàn Quốc thứ 2 gây tranh cãi vì cảnh nóng bạo liệt. Bộ phim xoay quanh nhân vật Yoon Jiwoo (Han So Hee) – một nữ sinh trung học bỏ học gia nhập mafia để tìm ra kẻ giết cha, sau đó dùng một cái tên khác hoạt động bí mật với tư cách là một cảnh sát.

Trong phim có không ít cảnh "yêu", thậm chí nữ diễn viên chính Han So Hee còn lộ ngực trần trên màn ảnh.

Nguồn: http://danviet.vn/soc-voi-nhung-canh-giuong-chieu-gay-tranh-cai-nhat-netflix-2021-50202230110081...Nguồn: http://danviet.vn/soc-voi-nhung-canh-giuong-chieu-gay-tranh-cai-nhat-netflix-2021-5020223011008193.htm