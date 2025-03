Sở Văn hóa lên tiếng vụ quảng cáo 'lố' kẹo rau củ của hoa hậu Thùy Tiên

Chiều 13/3, ông Võ Hồ Hoàng Vũ - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đưa ra phản hồi liên quan đến vụ việc hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo "lố" cho sản phẩm kẹo rau củ gây xôn xao thời gian qua.

Hoa hậu Thùy Tiên.

Theo đó, phía Sở cho biết đã tiếp nhận thông tin về vụ việc sản phẩm kẹo của một số người nổi tiếng như hoa hậu Thùy Tiên, YouTuber Quang Linh Vlogs, TikToker Hằng Du Mục.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan.

"Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin và xử lý các vi phạm.

Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục theo dõi, rà soát và phối hợp xử lý khi có đề nghị của Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch", ông Võ Hồ Hoàng Vũ cho biết.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bị chỉ trích vì quảng cáo sản phẩm "lố".

Liên quan đến hành vi quảng cáo sai sự thật, cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Đối với công tác phối hợp trong rà soát, xử lý cá nhân, đơn vị quảng cáo sai sự thật được thực hiện theo quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố, ban hành kèm Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 15/2/2024 của UBND TPHCM.

"Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động quảng cáo, tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo các sai phạm về hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền", đại diện Sở cho biết.

Ngoài ra, Công an Thành phố chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để xử lý các hoạt động quảng cáo không đúng văn bản chấp thuận, vi phạm Luật Quảng cáo hoặc có nội dung vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự.

Hoa hậu Thùy Tiên trong một quảng cáo của nhãn hàng kẹo rau củ chứa chất xơ.

Các sở ngành khác có nhiệm vụ chủ động triển khai, phối hợp thực hiện quản lý quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng và trên môi trường mạng theo lĩnh vực quản lý nhà nước được quy định tại Điều 27 Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Ngoài ra, các sở ngành chỉ đạo bộ phận chuyên môn và cử đầu mối phối hợp Sở VH&TT, Công an thành phố và các đơn vị có liên quan xem xét xử lý và ngăn chặn kịp thời quảng cáo trong lĩnh vực quản lý để bảo vệ quyền lợi cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Hồi tháng 12/2024, hoa hậu Thùy Tiên công bố hợp tác dự án ra mắt kẹo rau củ cùng với Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Cô đăng số bài viết quảng bá, giới thiệu về sản phẩm này trên trang Facebook có tích xanh của mình.

Tuy nhiên những ngày qua, liên tiếp những bài viết bóc "phốt" loại kẹo này với hàm lượng chất xơ không đúng như những gì nhãn hàng quảng bá.

Trước đó, Quang Linh Vlogs xin lỗi vì đã truyền tải thông tin chưa chính xác, gây hiểu nhầm cho khách hàng. Hằng Du Mục cũng lên tiếng xin lỗi về ồn ào quảng cáo lố công dụng của sản phẩm.

Cùng thời điểm, hoa hậu Thùy Tiên giữ im lặng. Hai bài viết liên quan tới loại kẹo nói trên được đăng vào 7/1 và 12/12/2024 trên trang cá nhân "Nguyễn Thúc Thùy Tiên" có tick xanh cũng biến mất.

Hôm 7/3, hoa hậu xin lỗi khán giả, xem đây là bài học lớn của bản thân về quảng cáo sản phẩm.