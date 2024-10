Show Anh trai cào bằng trình độ

Yêu thương bất chấp Nhận giải “Quân sư toàn năng” dù không tự đưa mình được vào gia tộc toàn năng, Trương Thế Vinh gọi ATVNCG là một trường huấn luyện cao cấp nâng cao trình độ học viên trong thời gian ngắn. Nhưng điều quan trọng hơn là chương trình đã tìm ra lối đi ngắn nhất để đến với trái tim khán giả. Khi bạn đã có một chỗ đứng trong đó rồi, sẽ có những người yêu thương bạn bất chấp. Nhìn sang Anh trai say hi điều này còn thể hiện rõ hơn. Negav mặc dù không có mặt ở concert vì chuyện lùm xùm phản cảm bị dư luận lên án, nhưng fanclub của Negav vẫn mang băng rôn đến điểm diễn và hô to tên rapper tai tiếng khi đêm nhạc đang diễn ra không chút ngại ngần. Ban tổ chức vẫn treo poster Negav và vẫn phát tiếng hát, tiếng rap của anh chàng trong concert. Chiều khán giả đến thế là cùng?