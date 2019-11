Sau tung ảnh nude, Bảo Anh lại gây chú ý với hình ảnh khác lạ

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 04:37 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ để tóc ngắn, diện trang phục tomboy khiến fan ngỡ ngàng.

Ca sĩ Bảo Anh vừa trở thành tâm điểm khi tham gia biểu diễn tại một sự kiện khai trương thời trang ở TP.HCM. Xuất hiện trên thảm đỏ, giọng ca “Như lời đồn” gây bất ngờ với fan với mái tóc ngắn mới lạ, cô diện trang phục vô cùng cá tính.

Bảo Anh cùng vũ đoàn thể hiện hai bản hit Ai Cần Ai và Như Lời Đồn. Bảo anh chia sẻ cô đang hướng đến một phong cách trẻ, luôn tràn đầy năng lượng tích cực. “Cảm ơn fan đã luôn đồng hành, yêu thương và ủng hộ Bảo Anh từ lúc tóc dài đến khi tóc ngắn”, cô chia sẻ.

Hình ảnh khác lạ của ca sĩ Bảo Anh

Với mái tóc ngắn, Bảo Anh cũng thực hiện một bộ ảnh gợi cảm, kèm chia sẻ: "Không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui được là chính mình". Nhiều fan để lại lời bình rằng: "Chị để tóc dài hay ngắn cũng đều xinh"; hay "Chúc mừng chị được sống thật với cá tính".

Khoảnh khắc nổi loạn của Bảo Anh ở tuổi 27

Sau chia tay Hồ Quang Hiếu, chuyện tình cảm của Bảo Anh luôn là chủ đề được fan quan tâm. Nhiều lần nữ ca sĩ úp mở về chuyện yêu đương trên mạng xã hội, nhưng lại không chia sẻ cụ thể càng khiến fan thêm tò mò về một nửa bí mật của giọng ca “Trái tim em cũng biết đau”.

Cách đây không lâu, Bảo Anh vướng tin đồn sắp kết hôn ở tuổi 27 khi chính cô chia sẻ ảnh một chàng trai giấu mặt cầm nhẫn kim cương, kèm dòng trạng thái "Should i say yes?" (Tạm dịch: Tôi có nên đồng ý không?).

Từ khoảnh khắc này, khán giả cho rằng Bảo Anh được người yêu cầu hôn và cô đang phân vân là có nên đồng ý hay không? Một số khác lại cho rằng nữ ca sĩ chỉ chia sẻ hình ảnh chỉ nhằm mục đích cho vui, vì gần đây cô không hề chia sẻ về việc cưới xin với bạn bè thân thiết hay báo giới. Hiện thực hư thế nào người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

Bảo Anh gây chú ý khi chia sẻ nhẫn kim cương trên trang cá nhân

Ở tuổi 27, Bảo Anh có trong tay sự nghiệp vững chắc với loạt hit đình đám. Đa số các fan đều tỏ ra ủng hộ nếu thần tượng chọn bến đỗ ở thời điểm hiện tại. Khi Bảo Anh khoe nhẫn kim cương, loạt bình luận cùng gọi tên Hồ Quang Hiếu. “Nhẫn của anh Hồ Quang Hiếu phải không chị? Chấp nhận thôi chị ơi”....

Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu từng có mối tình đẹp suốt 2 năm. Sau đó, cả hai tuyên bố “đường ai nấy đi” khiến khán giả tiếc nuối. Sau khi chia tay, Hồ Quang Hiếu và nữ ca sĩ sinh năm 1992 vướng nhiều nghi vấn hẹn hò nhưng cả hai chưa từng công khai mối quan hệ nào.

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin cho rằng Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh tái hợp. Nhiều lần cả hai bị bắt gặp đi du lịch cùng một địa điểm hay chụp tại những điểm du lịch giống nhau. Song, trong các bài phỏng vấn mới đây, Hồ Quang Hiếu cho biết anh không muốn nhắc đến chuyện tình cảm đã qua và ngầm ẩn ý phủ nhận việc quay lại với Bảo Anh.

