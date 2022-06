Sao Việt xót xa cho cô bé 7 tuổi chứng kiến cảnh cha say xỉn đánh mẹ, đập phá đồ đạc

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 18:07 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ốc Thanh Vân cảnh tỉnh người làm cha mẹ đừng bao biện cho hành vi thiếu quan tâm con cái.

Đến với Điều Con Muốn Nói, cô bé 7 tuổi Ngọc An đặt vào Chiếc hộp bí mật một chiếc chén vỡ. Cô bé có gương mặt đáng yêu cùng giọng nói nhỏ nhẹ thổ lộ với MC Ốc Thanh Vân: “Chén này do cha con đập vỡ. Khi đó, con chạy đến ôm mẹ và khóc, con rất sợ. Con ít nói chuyện với cha bởi cha thường lái xe sáng mới về nhà, cuối tuần cha đi nhậu. Mong ước của con là cha không nhậu nữa, đi làm về sớm với mẹ và con. Con mong cha chở mẹ và con đi chơi, không cãi nhau với mẹ nữa".

Bé Ngọc An

Gia đình Ngọc An gồm có cha mẹ, một chị gái 21 tuổi và Ngọc An. Cả nhà hiếm ra ngoài chơi vào dịp cuối tuần, chỉ có mẹ chở Ngọc An và chị gái đi chơi. Hai cha con ít có niềm vui, em cũng không dám nói với cha những mong ước vì sợ ông la mắng.

Lắng nghe những tâm sự của con, chị Mai Trang kể lại: “Một lần, tôi bày cơm nhưng hai vợ chồng cự cãi. Anh nóng tính, đá luôn mâm cơm, làm bể hết chén đĩa. Ngọc An hoảng sợ chạy lại ôm tôi và khóc. Anh ấy là tài xế lái xe bồn chở xăng dầu, đi làm từ sáng, khuya mới về nhà, nếu chở hàng đi tỉnh sẽ vắng nhà 2 – 3 ngày liền. Ngọc An vẫn còn quá nhỏ mà anh cứ đi sớm về khuya, tôi ở nhà bất an, có lúc nghi ngờ chồng”.

Chị tâm sự về việc chồng thích nhậu nhẹt: “Có hôm anh về nhà trong trạng thái say xỉn, tôi cằn nhằn, hai vợ chồng cự cãi. Bầu không khí gia đình nặng nề, căng thẳng, nhưng vì con tôi chủ động làm hòa với chồng. Sáng hôm sau, anh đi làm sớm. Lúc rảnh, anh cũng thường gọi điện hỏi thăm các con, anh nói anh không có thời gian nghỉ nên ít chở con đi chơi được”.

MC Ốc Thanh Vân xót xa khi nghe câu chuyện gia đình bé Ngọc An

Chị kể, từ lúc Ngọc An sinh ra, chồng chị chuyển sang lái xe. Bé lớn may mắn hơn khi tuổi thơ luôn có cha bên cạnh. Đôi khi, chị đề xuất chồng nghỉ phép một ngày để đưa con đi chơi nhưng anh nói vì chạy cho công ty nên không nghỉ được, ngày Tết cũng chỉ nghỉ được mùng 1.

Lắng nghe câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân thổ lộ việc chồng đi sớm về khuya, khiến vợ nảy sinh sự lo lắng và bắt đầu mâu thuẫn. Việc chờ đợi là bình thường nhưng sự cảm thông cũng có giới hạn. Kỷ niệm của hai cha con nhạt nhòa, tạo nên những mảnh khuyết trong tuổi thơ con. Không ít các cha mẹ than thở là đã quá bận rộn rồi nên không thể quan tâm đến con, đây là câu nói vô trách nhiệm.

“Cô bé Ngọc An đáng yêu, dễ thương nhưng phải thốt lên rằng “Cha không có chơi, không có ôm con hàng ngày”. Tôi buồn khi con phải chịu sự thiệt thòi này. Tôi tin rằng khi cha đang xem tập phát sóng này cũng sẽ có cách cân chỉnh cuộc sống. Nếu trong hoàn cảnh tương tự, những ông bố bà mẹ khác cũng nên dành thời gian, công sức và tình yêu cho con. Một gia đình hạnh phúc thì đất nước của chúng ta mới tốt lên được”, cô chia sẻ.

Điều Con Muốn Nói sẽ được phát sóng vào lúc 19h15 thứ Sáu ngày 17/6/2022 trên VTV9.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/sao-viet-xot-xa-cho-co-be-7-tuoi-chung-kien-canh-cha-say-xin-danh-m...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/sao-viet-xot-xa-cho-co-be-7-tuoi-chung-kien-canh-cha-say-xin-danh-me-dap-pha-do-dac-c47a5875.html