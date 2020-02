Sao đóng vai xác chết: Angelababy bị chê giả tạo, Lương Triều Vỹ được khen hết lời

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 05:00 AM (GMT+7)

Thực tế, đóng vai xác chết không hề dễ dàng như nhiều người nghĩ.

Cách đây không lâu, Angelababy (Dương Dĩnh) trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng vì diễn xuất cứng đơ. Cụ thể, trong phim điện ảnh "Cao ốc chọc trời", nhân vật của người đẹp sinh năm 1987 có phân cảnh bị sát hại, nằm sõng soài trên sàn nhà. Tuy nhiên, biểu cảm của bà xã Huỳnh Hiểu Minh không được lòng khán giả.

Nhiều người bức xúc cho rằng, vì sao diễn cảnh xác chết mà Angelababy trông vẫn đẹp lộng lẫy, đầu tóc không bị rối, lớp trang điểm vẫn còn nguyên vô cùng hoàn hảo, trang phục chỉnh tề... Thậm chí, có khán giả còn "soi" được chi tiết Angelababy vẫn nở nụ cười dù đang diễn vai một xác chết. Đây không phải là lần đầu bà mẹ một con bị chê bai diễn xuất. Trước đó, cô cũng từng tham gia nhiều bộ phim nhưng biểu cảm đều cứng đơ, ánh mắt vô hồn.

Nguyên Lệ Kỳ (Eugenia Yuan) - con gái của nữ diễn viên Trịnh Bội Bội cũng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất song không nổi tiếng như mẹ ruột. Không sở hữu nhan sắc xinh đẹp như người em gái Nguyên Tử Huệ, Lệ Kỳ có gương mặt vuông, góc cạnh và khá thô. Chính vì vậy, cô gặp nhiều khó khăn trong công việc diễn xuất. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ ruột, Nguyên Lệ Kỳ nhận được vai diễn đầu tiên trong "Long đằng hổ dược". Tuy nhiên, phải tới bộ phim kinh dị "Tam canh", diễn xuất của con gái Trịnh Bội Bội mới được khán giả công nhận.

Trong phim, Nguyên Lệ Kỳ đảm nhận vai người vợ đã qua đời của Vu Huy (Lê Minh đóng) - một bác sĩ nổi tiếng. Thấy vợ sống trong nỗi đau bị ung thư gan, Vu Huy đã bóp cổ vợ đến chết và ngâm xác cô vào bể thuốc với hy vọng vợ mình được tái sinh. Trong hầu hết các phân cảnh, Nguyên Lệ Kỳ phải diễn vai xác chết với gương mặt vô hồn, trắng bệch, đầu tóc rối. Diễn xuất của cô nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả và nhân viên đoàn phim. Nhờ vai diễn này, người đẹp sinh năm 1976 nhận được giải thường Diễn viên mới xuất sắc nhất lại LHP Kim Tượng.

"Ảnh đế nghèo nhất Trung Quốc" Phú Đại Long được khán giả công nhận về khả năng diễn xuất. Thậm chí, anh đã giành được 6 giải thưởng điện ảnh danh giá. Trong một cảnh quay, nhân vật Phú Đại Long đảm nhận bị đối thủ bắn vào giữa trán, ánh mắt của nam diễn viên ngay lập tức thay đổi, đem lại cảm xúc cho người xem ngay lập tức.

Đặng Siêu nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng diễn xuất, biểu cảm ánh mắt khi đóng cảnh xác chết trong phim "Liệt nhật chước tâm". Có thể thấy, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt vô hồn của ông xã Tôn Lệ khi nhập vai hoàn toàn xuất sắc.

Trong "Vô gian đạo", phân đoạn cảnh sát chìm Trần Vĩnh Nhân (Lương Triều Vỹ) bị Đại B (Lâm Gia Đống) bắn chết khi đang ở trong thang máy với Lưu Kiến Minh (Lưu Đức Hoa) - một tay xã hội đen được cài vào cơ quan cảnh sát gây ám ảnh với người xem.

Không riêng gì Lương Triều Vỹ, hai diễn viên khác trong "Vô gian đạo" là Huỳnh Thu Sinh (vai Thanh tra Hoàng Chí Thành) và tên đàn em của Trần Vĩnh Nhân (Đỗ Vấn Trạch) cũng diễn cảnh xác chết rất thành công.

Khi đóng "Close Your Eyes Before It's Dark", người đẹp Giản Mạn Thư phải diễn vai xác chết. Tuy nhiên, theo yêu cầu của đạo diễn, để cảnh quay chân thực và ám ảnh người xem nhất, tất cả diễn viên nhận vai này đều phải mở mắt dù... đóng vai đã chết. Không những thế, hầu hết các diễn viên gặp nhiều khó khăn vì vừa phải nhập vai xác chết nhưng vẫn điều hòa hơi thở của mình trong tầng hầm - nơi ngột ngạt, không khí kém và thiếu oxy.

Nói về vai diễn đặc biệt này, cả Giản Mạn Thư và Trương Thư Hào - bạn diễn của cô đều rất ấn tượng. Nam diễn viên họ Trương cho biết, đạo diễn yêu cầu anh diễn vai xác chết nhưng đôi mắt phải mở to để tạo ra cảm giác vô hồn, khiến khán giả lạnh sống lưng ngay khi nhìn thấy. Trong khi đó, Giản Mạn Thư chia sẻ, để diễn phân cảnh này, cô phải tập trung cao độ vào việc kiểm soát cơ thể, biểu cảm ánh mắt.

Diễn viên Trần Y Luân cho rằng, việc đóng vai xác chết không hề dễ dàng như nhiều người tưởng tượng. Ngoài việc đảm bảo biểu cảm cơ mặt, anh còn phải điều hòa hơi thở. Đặc biệt, khi phủ lớp vải trắng lên, Trần Y Luân phải kiểm soát hơi thở sao cho khán giả không phát hiện ra. "Thực ra, tôi có thể nín thở trong 90 giây. Đó là thời gian lâu nhất tôi có thể thực hiện", Trần Y Luân chia sẻ.

Người đẹp Lam Nhã Vân khiến đoàn phim "Close Your Eyes Before It's Dark" được một phen hú vía vì cô bị chóng mặt và nôn mửa liên tục, do phải ở dưới tầng hầm quá lâu. Lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên, đoàn phim ngay lập tức đưa cô tới bệnh viện cấp cứu.

