“Rapper nhí gốc Việt triệu view” được hàng nghìn khán giả cổ vũ nhiệt tình là ai?

Thứ Bảy, ngày 21/05/2022 20:52 PM (GMT+7)

Rapper nhí hứa hẹn tỏa sáng trên sân khấu siêu khủng của MTV School Fest.

Khởi động tháng 5 bước vào mùa hè, Shumo, rapper nhí gốc Việt đã ra mắt bản cover bằng tiếng Anh ca khúc “Back Home” của ca sĩ nổi tiếng là Kalush (feat. Skofka). Anh là thành viên nhóm Kalush Orchestra, nhóm nhạc Ukraine vừa giành chiến thắng tại chung kết Eurovision 2022, ngày 14/5.

Shumo mang hai dòng máu Ukraine và Việt Nam

Rapper nhí yêu thích Kalush từ lâu và may mắn khi bản cover bằng tiếng Anh của mình phát hành ngày 13/5 vô tình trở thành món quà mừng cho chiến thắng của nhóm nhạc. Trong bản cover này, Shumo rap bằng tiếng Anh và tiếng Ukraine. Bản thân rapper 10 tuổi cũng dành nhiều tình cảm cho quê nội Ukraine của em đang gặp nhiều khó khăn. Shumo đã ra mắt “Again and Again 15/4” để chia sẻ thông điệp hoà bình cho thế giới. MV đã thu hút hơn 400.000 lượt xem trên YouTube sau 1 tháng. Khi nhận được lời mời tham gia chương trình MTV School Fest 2022, Shumo đã chọn “Again and Again” vì ý nghĩa đặc biệt này. Ngoài ra cậu bé còn trình diễn “So You Wanna Hate Me”để khẳng định cá tính âm nhạc của bản thân.

Shumo cùng các bạn nhóm nhảy Rồng Con ôn luyện sau hậu trường

Rapper nhí nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả đa phần là sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

Ban đầu, Shumo còn trình diễn với tâm thế làm quen sân khấu theo hướng dẫn của thầy và các bạn. Phía dưới có hàng ngàn khán giả say mê đứng xem và ủng hộ. Thậm chí các bạn còn hào hứng gọi tên rapper nhí vang rền cả khoảng sân khiến cậu bé vô cùng hào hứng. Tuy buổi tổng duyệt còn nhiều hạng mục sân khấu đang được BTC gấp rút hoàn thành để đáp ứng phần nhìn đẹp mắt nhưng các ca khúc bắt tai của Shumo cũng như nỗ lực trình diễn hát trực tiếp của cậu bé đã chiếm được cảm tình của khán giả tại chỗ. Shumo tiết lộ hy vọng sẽ bùng nổ hơn vào tối 21/5.

Với mục đích kết nối cộng đồng sinh viên, tạo nên chương trình giải trí ý nghĩa, sôi động sau những giờ học tập nghiên cứu căng thẳng, MTV Việt Nam phối hợp với KTX Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức chương trình MTV School Fest. Chương trình là một ngày hội dành cho sinh viên với chuỗi hoạt động âm nhạc và giải trí đa màu sắc diễn ra tại nơi này.

Shumo là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất tham gia trình diễn trong MTV School Fest 2022 tại Khu B - KTX Đại học Quốc gia TP.HCM. Rapper mang hai dòng máu Việt - Ukraine sẽ trình diễn hai bản rap do chính mình sáng tác “So You Wanna Hate Me”, “Again and Again” trong đêm nhạc

Sân khấu MTV School Fest 2022 đêm 21/5 quy tụ những cái tên được giới trẻ yêu thích: Suboi, Kimmese, K-ICM, Wren Evans, Orange, Lona, Rtee, Long Nón Lá, Dương Domic, Kayon và Shumo. Ngoài các nghệ sĩ nổi tiếng, MTV School Fest còn chinh phục người yêu nhạc bởi sự đầu tư về sân khấu, dàn dựng. Với sự kết hợp bùng nổ của công nghệ hình ảnh, âm thanh ánh sáng hiện đại bậc nhất, sự kiện sẽ đưa khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động, nơi các nghệ sĩ cháy hết mình trên sân khấu hoành tráng.

Bắt đầu ra mắt MV đầu tiên vào tháng 11.2021, Shumo nhanh chóng trở thành hiện tượng trên YouTube. Cậu bé sở hữu nhiều video triệu view như: “Christmas Dance Celebration” (1,2 triệu view), “Get Lì Xì, Get Lucky” (1,3 triệu view), “Bad Dream” (1,1 triệu view), “Chop Bop Kicks” (1,1 triệu view)…

