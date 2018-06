Quá khứ sa đọa tưởng tàn đời của tài tử "Transformers"

Trở thành sao triệu đô của kinh đô điện ảnh Hollywood, thế nhưng Mark Wahlberg lại không hề có khởi đầu may mắn. Nam diễn viên đã có một thời niên thiếu bất trị với những trò "côn đồ".

Quá khứ sai lầm trở thành thiếu niên côn đồ

Mark Wahlberg đã trải qua quá khứ đầy đen tối.

Mark Wahlberg (tên đầy đủ là Mark Robert Michael Wahlberg), sinh ngày 5.6.1971 tại Dorchester, Massachusetts, một khu lao động nghèo thuộc bang Boston, Mỹ. Anh là con út trong gia đình có tới 9 anh chị em. Mẹ là y tá, bố là lái xe giao hàng. Tuổi thơ không mấy tốt đẹp ám ảnh Mark, đặc biệt là việc bố mẹ ly hôn càng khiến anh bị khủng hoảng tâm lý. Ở tuổi bắt đầu dậy thì, đúng ra Mark cần được quan tâm, bảo ban thì nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự thờ ơ của cả bố và mẹ. Mark sa chân và lỗi lầm, giao du với đám bạn xấu và bắt đầu những tháng ngày bất trị.

13 tuổi, khi còn chưa là vị thành niên, Mark đã sử dụng cocaine. Nhà trường liệt Mark vào danh sách đen với danh đứa trẻ bất hảo, ngỗ ngược và côn đồ.

Mark đã thừa nhận rằng hồi ấy mình là một người có "máu mặt" trong khu phố nghèo với những hành động côn đồ.

15 tuổi, anh bị kiện ra tòa 2 lần vì có hành vi và miệt thị những người Mỹ gốc Phi. 16 tuổi, anh xông vào cướp một cửa hàng thuốc sau khi sử dụng thuốc ảo giác, suýt đánh chết hai người, một người bị thương nặng đến mức mù mắt vĩnh viễn khiến Mark chịu án 2 năm tù giam.

Mark đã thừa nhận rằng hồi ấy mình là một người có "máu mặt" trong khu phố nghèo. Trở thành gương mặt quen thuộc với cảnh sát khi họ liên tục phải giải quyết những rắc rối do anh gây ra. Mặc dù bị kết án 2 năm tù nhưng anh được thả sau 45 ngày giam. Đó chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Mark Wahlberg.

Những ngày gian nan đầu tiên

Những ngày trong nhà tù Broston, Mark ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, về những hành động và suy nghĩ của chính bản thân. Và anh nhận ra tất cả chúng quá tồi tệ, côn đồ hay những hành vi tương tự khiến anh cảm thấy thất vọng về mình. Và từ đó anh bắt đầu thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời mình.

Nhờ anh trai giới thiệu, Mark gia nhập nhóm nhạc New Kids on the Block đình đám.

Có năng khiếu về âm nhạc từ nhỏ, đặc biệt là rap, Mark được anh trai là Donnie Wahlberg tiến cử vào nhóm nhạc New Kids on the Block đình đám. Thế nhưng chưa được bao lâu, Mark rời nhóm và lại bắt đầu những tháng ngày phóng túng, sa đọa. Donnie đã kéo anh ra khỏi vũng lầy lần nữa bằng việc giúp Mark thành lập nhóm nhạc Marky Mark and the Funky Bunch, lúc này Mark lấy nghệ danh “Marky Mark”, là rapper chính của nhóm. Album đầu tiên của nhóm phát hành được khán giả nhiệt liệt ủng hộ. Năm 1991, album Music for the People ra đời, xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng Top 200 Billboard, được chứng nhận đĩa bạch kim và có ca khúc ăn khách Good Vibrations chiếm được ngôi đầu của Billboard Hot 100 đĩa đơn.

Sự thành công này đã mang về cho Mark vô số hợp đồng béo bở. Trong đó hợp đồng quảng cáo cùng hãng Calvin Klein giúp cho hình ảnh của Mark phủ sóng khắp nơi. Thậm chí hình ảnh chàng rapper khoe ngực trần còn được xuất hiện tại quảng trường Times.

Gặp scandal về vấn đề kỳ thị giới tính, Mark gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp ca hát.

Thế nhưng sau đó anh lại gặp scandal về việc kỳ thị giới tính. Dù không chính thức có hành vi hay lời nói nào, thế nhưng việc Mark không có bất cứ phản ứng nào trong buổi nói chuyện với người có quan điểm kỳ thị giới tính khiến nhiều người cho rằng anh đồng tình với điều đó. Scandal này đã gây ảnh hưởng vô cùng tệ đến sự nghiệp của Mark. Album thứ hai thất bại khi bị công chúng quay lưng khiến Mark quyết định rời nhóm.

Nên duyên với nghệ thuật thứ 7

Thành công của bộ phim Boogie Nights giúp Mark trở nên nổi tiếng hơn.

Năm 1993, Mark thử sức với lĩnh vực truyền hình. Thế nhưng thật sự chẳng có điều gì là dễ dàng, phải mất 4 năm sau, đến năm 1997, Mark mới gây được ấn tượng với bước đột phá trong bộ phim Boogie Nights. Bộ phim nói về ngành công nghiệp phim người lớn. Vai diễn Dirk Diggle với diễn biến tâm lý phức tạp được Mark hóa thân thành công giúp anh vụt sáng và trở thành cái tên được chú ý. Đặc biệt các nhà phê bình nổi tiếng đều đánh giá cao khả năng diễn xuất của Mark.

Boogie Nights xuất sắc nhận được ba đề cử Oscar. Mặc dù Mark Wahlberg không nhận được bất kỳ đề cử nào nhưng sự thành công của bộ phim mang lại danh tiếng và giúp Mark được các nhà làm phim để ý.

Thành công tiếp nối thành công, anh ghi dấu ấn trong bom tấn The Departed. Bộ phim giành giải Quả cầu vàng một lần nữa như chứng thực khả năng diễn xuất xuất chúng của Mark. Với màn hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Mark nhận được đề cử Oscar và giành giải của Hiệp hội phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ dành cho Diễn viên phụ xuất sắc.

Mark trên phim trường Transformers.

Mark Wahlberg tiếp tục được đánh giá cao trong vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính của The Fighter (2010). Bộ phim nhận được 7 đề cử Oscar, thu về doanh thu gấp năm lần số vốn 25 triệu USD và đưa tên tuổi Mark Wahlberg lên top đầu ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Năm 2009, Mark được những người trong nghề đánh giá cao diễn xuất trong phim The Lovely Bones. Tác phẩm dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Alice Sebold, do Peter Jackson đạo diễn. Bộ phim kể về một cô bé bị hàng xóm cưỡng hiếp rồi sát hại. Mark chia sẻ rằng anh thật sự rất khó khăn với vai diễn trong bộ phim này:

"Tôi thường gặp ác mộng sau mỗi ngày quay. Là một người cha, tôi nghĩ vai đó thật khủng khiếp”.

Mark quyết định từ bỏ quá khứ đen tối để trở thành người đàn ông của gia đình. Anh từng thừa nhận đóng Transformers vì các con của mình.

Vào năm 2013, Mark đã bí mật theo học trực tuyến trên phim trường 2 Guns để có được tấm bằng cấp ba. Anh giấu tất cả mọi người và chỉ nói về nó khi đã nhận được bằng từ trường Copley Square. Dù bắt đầu lại với việc học ở tuổi 41 nhưng Mark cho biết: “Tôi không muốn các con mình sau này nhìn vào tôi và nói: Bố chưa từng đi học cấp ba, vậy tại sao con lại cần phải đi học?”

Đặc biệt là vai chính trong loạt bom tấn Transformers, Mark trở thành ngôi sao lừng danh thế giới. Nhân vật Cade Yeager có nhiều điểm tương đồng với Mark khi cũng là một kẻ nông nổi, bất trị trong quá khứ nhưng đã cố gắng thay đổi để trở thành người cha, người chồng tốt. Với vai diễn này, Mark muốn thay đổi mình, từ bỏ những vai hành động máu me mà muốn cùng gia đình ngồi xem phim vui vẻ cùng nhau. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng xúc động bởi Mark đã từ bỏ được quá khứ và trở thành một người đàn ông của gia đình.

Dù quá khứ bất hảo nhưng nỗ lực của Mark thật sự đáng được ngưỡng mộ khi anh có thể tự hào trở thành người hùng và hình mẫu cho các con của mình noi theo.

Với Mark, anh đã trải qua rất nhiều sóng gió trong quá khứ. Từ những tháng ngày tuổi thơ nghèo đói hay tuổi niên thiếu bất hảo trở thành rào cản tâm lý của Mark. Thế nhưng sau tất cả, anh đã cố gắng bỏ qua quá khứ đen tối bằng những nỗ lực không mệt mỏi để tự mình đạt được thành công và hạnh phúc như hiện tại. Mark đã trở thành người hùng và hình mẫu cho các con của mình noi theo, đó chính là thành công lớn nhất trong cuộc đời của tài tử Hollywood.