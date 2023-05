Phim giờ vàng có Lãnh Thanh bị chê, khán giả bất ngờ gọi tên Trọng Lân

"Nơi giấc mơ tìm về" của đạo diễn Trịnh Lê Phong là phim vừa lên sóng giờ vàng VTV1. Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt, ekip làm phim tiết lộ đây là một dự án phim tình cảm, tâm lý gia đình với nhân vật chính là hai bà cháu có quan điểm khác biệt về công việc ở công ty của gia đình. Điều này ít nhiều khiến khán giả trung thành của phim truyền hình VTV háo hức, bởi có thể thấy đã khá lâu rồi, VFC mới lại khai thác câu chuyện với hai nhân vật chính là hai bà cháu.

Cụ thể, trong phim, NSND Lê Khanh sẽ vào vai bà Lan, một người bà quyền lực, luôn muốn cháu trai là Gia An (Lãnh Thanh) sẽ thay bà điều hành công ty gia đình. Thế nhưng Gia An lại thích cuộc sống tự do, anh có phần phóng túng và luôn muốn thoát khỏi áp lực của người nối nghiệp. Vì quan điểm khác nhau nên giữa bà Lan và Gia An đã xảy ra không ít mâu thuẫn.

Dàn diễn viên chính "Nơi giấc mơ tìm về": NSND Lê Khanh, Lãnh Thanh, Việt Hoa

Không chỉ thế, motip chuyện tình chị - em, oan gia ngõ hẹp giữa thư ký riêng mà bà Lan là Phương (Việt Hoa) với Gia An (Lãnh Thanh) và người cũ đáng ghét - Mai Anh (Minh Thu),... là điểm cộng thêm đối với những khán giả yêu thích "drama" truyền hình đón đợi trong "Nơi giấc mơ tìm về".

Đặc biệt, điểm cộng lớn nhất của phim có lẽ thuộc về dàn diễn viên chất lượng: Nếu NSND Lê Khanh là cái tên chẳng còn gì để bàn cãi, Việt Hoa - Minh Thu là lứa diễn viên trẻ được yêu mến trên sóng truyền hình hiện nay thì nam chính - Lãnh Thanh lại là cái tên làm nhiều người tò mò. Với các khán giả truyền hình, Lãnh Thanh là một gương mặt rất mới, lần ra Bắc đóng phim sau nhiều năm đóng phim điện ảnh: Cô gái từ quá khứ (đóng với NSND Lê Khanh), Thưa mẹ con đi, Chị chị em em,...

NSND Lê Khanh vai bà của Lãnh Thanh trong phim truyền hình. Thực tế, trước đó, "hai bà cháu" đã có cơ hội đóng chung phim điện ảnh "Cô gái từ quá khứ"

Lãnh Thanh và Việt Hoa lần đầu hợp tác. Không chỉ là chị - em trên phim, ngoài đời Lãnh Thanh cũng kém Việt Hoa 3 tuổi

Với rất nhiều kỳ vọng là thế, tuy nhiên, sau 2 tập phim lên sóng, trên nhiều diễn đàn phim, phần lớn ý kiến khán giả tỏ ra không hài lòng. Điểm trừ đầu tiên đến từ tạo hình các nhân vật: bà Lan, trợ lý Phương,...

Nhiều bình luận cho rằng, dù tình chị em song nữ chính Phương (Việt Hoa) tạo hình "quá dừ" so với nam chính Gia An (Lãnh Thanh) dù thực tế ngoài đời cả hai chỉ chênh nhau 3 tuổi. "Việt Hoa được hứa hẹn mang tới một màu sắc mới với vai Phương - một cô gái mạnh mẽ, cá tính, khác hẳn những bộ phim trước đây nhưng 2 tập rồi, chỉ thấy từ diễn xuất đến phục trang đều nhạt nhòa, thiếu sự đột phá";...

Về nhân vật bà Lan, có ý kiến thẳng thắn bày tỏ: "Vai một người bà quyền lực thì thần thái phải thanh, sang chảnh. Nhưng ai đã makeup cho nghệ sĩ Lê Khanh mà hãi quá! Đôi mắt kiểu màu kem, dày cộp phấn, lem nhem, nặng nề"; "Cảm giác Lê Khanh không thể hiện được chất của một bà Chủ tịch; Minh Hòa trước đó từng đóng sẽ hay hơn nhiều đúng chất của Chủ tịch sang trọng lắm";...

Lãnh Thanh - Nam chính được mong đợi cũng không nằm ngoài sự khen chê của khán giả; phần lớn là vì đài từ, thậm chí nhiều ý kiến cho rằng Trọng Lân hợp vai hơn.

"Phim hứa hẹn hấp dẫn nhưng nam chính có vẻ chưa nhập vai, mới 2 tập đầu thấy thoại và diễn còn rất cứng"; "Lãnh Thanh đóng điện ảnh rồi mà sao sang truyền hình thoại như trả bài vậy?"; "Tôi thấy nam chính đóng vẫn gồng lắm, cho Trọng Lân đóng đỉnh luôn: Vừa hợp chất chơi chơi, vừa ngoan hiền được ngay"; "Nếu không vì vũ trụ VTV quanh đi quẩn lại cũng chỉ hai mươi mấy gương mặt quen thuộcc cần phải đổi mới thì cảm giác vai Gia An "đo ni đóng giày" cho Trọng Lân hơn là Lãnh Thanh";...

Chưa kể, có một số ý kiến góp ý: nhạc phim đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc của phim song "Nơi giấc mơ tìm về" đã bỏ qua yếu tố này; màu phim quá lạnh cũng khiến dự án bị "điểm trừ";... Dù khen chê là thế, song thực tế "Nơi giấc mơ tìm về" mới chính thức lên sóng 2 tập đầu. Phim dự kiến 40 tập, khán giả hoàn toàn có thể hi vọng vào những đổi mới còn ở phía sau.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/phim-gio-vang-co-lanh-thanh-bi-che-khan-gia-bat-ngo-goi-ten-tr...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/phim-gio-vang-co-lanh-thanh-bi-che-khan-gia-bat-ngo-goi-ten-trong-lan-172230524113430507.htm