Phim “Đất rừng phương Nam” hạ nhiệt, mỗi suất chiếu bán được khoảng 3 vé

Sau hơn 2 tuần ra rạp, doanh thu phim “Đất rừng phương Nam” hiện đạt hơn 128 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam.

Tuy nhiên bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang dần hạ nhiệt khi số lượng vé bán ra khá thấp so với suất chiếu dày đặc ở các cụm rạp trên cả nước. Như ngày 1/11, phim có 2.001 suất chiếu nhưng đến khoảng 15 giờ thì lượng vé bán ra là 5.957, trung bình mỗi suất chiếu chỉ bán được khoảng 3 vé. Doanh thu ước đạt gần 450 triệu đồng.

Dù suất chiếu dày đặc nhưng lượng vé bán ra của “Đất rừng phương Nam” hiện khá thấp.

Trong ngày 2/11, suất chiếu của “Đất rừng phương Nam” tăng 2.133 suất nhưng lượng vé bán ra tiếp tục giảm – 4.936 vé.

Cùng thời điểm này, phim “Người vợ cuối cùng” của đạo diễn Victor Vũ ra mắt, có suất chiếu bằng một nửa “Đất rừng phương Nam”, nhưng vé bán ra từ 10 nghìn đến 15 nghìn vé.

So với hai tác phẩm trước đây của Trấn Thành là “Nhà bà Nữ” và “Bố già” thì “Đất rừng phương Nam” thua xa về mặt doanh thu. Theo đó, “Nhà bà Nữ” chỉ cần 4 ngày để thu về 110 tỷ đồng. “Bố già” cán mốc 100 tỷ đồng sau 4 ngày chiếu sớm.

Dẫu vậy, “Đất rừng phương Nam” vẫn vượt qua “Siêu lừa gặp siêu lầy” (121 tỷ đồng), “Chị chị em em 2” (121 tỷ đồng) để vào top ba phòng vé trong năm. Tác phẩm dẫn đầu hiện là "Nhà bà Nữ" (458 tỷ đồng) và "Lật mặt 6" (300 tỷ đồng) của Lý Hải.

Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi và là nhà sản xuất phim “Đất rừng phương Nam”.

Trao đổi với chúng tôi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, kinh phí sản xuất “Đất rừng phương Nam” khoảng 40 tỷ đồng.

Phim muốn hồi vốn thì doanh thu phải tầm 130 tỷ. “Tôi nghĩ đây là con số khó khăn trong thời điểm này. Thú thật, câu chuyện trong phim là yếu tố để tôi ủ mưu làm phần kế tiếp. Nếu phim thắng lớn thì phần sau sẽ được đầu tư, hấp dẫn hơn. Tôi chỉ mong phim này sẽ là phim có doanh thu tốt nhất. Tôi không so sánh với ai, có lợi nhuận ít hay nhiều cũng được”, anh chia sẻ.

Trấn Thành – nhà sản xuất – cũng hi vọng “Đất rừng phương Nam” sẽ đạt doanh thu cao. Anh bày tỏ lo lắng, không rõ khán giả có chịu đi xem hay không vì công chúng hiện ra rạp rất ít vì đã quen xem ở nhà.

Trấn Thành cho biết ban đầu khi được mời tham gia đầu tư dự án, anh “choáng” khi ê-kíp tiết lộ kinh phí quá lớn. Sau khi đọc kịch bản, nhớ lại bản truyền hình năm 1997 - ký ức tuổi thơ một thời, anh quyết định góp sức.

Phim điện ảnh “Đất Rừng Phương Nam” lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và phiên bản truyền hình "Đất phương Nam" - từng là ký ức của nhiều thế hệ khán giả, phát sóng năm 1997.

Phim có sự tham gia diễn xuất của Hồng Ánh (mẹ bé An), Trấn Thành (bác Ba Phi), Tuấn Trần (Út Lục Lâm), Huỳnh Hạo Khang (bé An), Mai Tài Phến (Võ Tòng), Băng Di (Tư Mắm)… Bối cảnh phim trải dài nhiều tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh…

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]