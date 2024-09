Phim có NSƯT Hoài Linh giảm nhiệt

Ở tuần thứ ba trụ rạp, phim Làm giàu với ma – có Hoài Linh, Tuấn Trần đóng chính – vẫn đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập).

Song, thành tích của phim có phần tụt giảm so với ban đầu dù không gặp nhiều đối thủ cạnh tranh. Phòng vé cũng có dấu hiệu ảm đạm khi các dự án mới ra mắt đều đạt doanh thu không cao.

Doanh thu cuối tuần sụt giảm

Thống kê của Box Office Vietnam tuần qua cho thấy doanh thu cuối tuần của Làm giàu với ma chỉ đạt hơn 10,7 tỷ đồng, giảm khoảng 48% so với tuần trước (20,2 tỷ đồng).

Phim bán được 122.671 trong 5.811 suất chiếu với tỷ lệ lấp đầy khá thấp, trung bình mỗi suất chiếu chỉ bán được khoảng 21-22 vé. Độ phủ sóng của phim trên các mạng xã hội cũng không còn mạnh mẽ như trước.

Doanh thu cuối tuần của Làm giàu với ma giảm gần một nửa so với tuần trước.

Điều này xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có việc miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão YAGI, phần nào ảnh hưởng đến cục diện chung của phòng vé.

Làm giàu với ma đã thu hơn 114 tỷ đồng kể từ khi phát hành, đứng vào hàng ngũ các phim Việt ăn khách nhất năm nay. Nhưng với tình hình hiện tại, tác phẩm khó chạm đến mốc 150 tỷ đồng như dự đoán từ trước. Phim có thể dừng chân ở con số 130-140 tỷ đồng trước khi chính thức rút rạp.

Đứng ở vị trí thứ hai của bảng xếp hạng là phim hài Anh trai vượt mọi tam tai đến từ Hàn Quốc với 3,4 tỷ đồng. Phim kể về một thanh tra thông minh với tỷ lệ bắt giữ tội phạm ấn tượng nhưng nóng tính. Khi chuyển đến đảo Jeju, nhân vật phải hợp tác với một gã lừa đảo nổi tiếng để triệt phá đường dây xã hội đen nguy hiểm.

Tác phẩm có nội dung đơn giản, mô-típ quen thuộc nhưng vẫn được chú ý vì khán giả đang chuộng phim hài. Tương tự Đẹp trai thấy sai sai (cũng đến từ Hàn Quốc) trước đó, dự án không có doanh thu bùng nổ nhưng vừa đủ để lọt vào top 3 của Box Office Vietnam.

Xếp sau Anh trai vượt mọi tam tai là phim kinh dị Không nói điều dữ (Mỹ) với hơn 2 tỷ đồng. Dự án gây chú ý vì đánh dấu sự trở lại của đạo diễn James Watkins cùng sự góp mặt của tài tử James McAvoy.

Hình ảnh trong phim Không nói điều dữ.

Tác phẩm cũng được đánh giá cao dù là bản remake (làm lại) của phim kinh dị cùng tên đến từ Đan Mạch. Nội dung kể về trải nghiệm kinh hoàng của một gia đình trong chuyến đi du lịch. Họ tình cờ gặp và trải qua kỳ nghỉ với một gia đình khác rồi dần phát hiện ra những bí mật đáng sợ đang được che đậy.

Không nói điều dữ có cốt truyện khá hấp dẫn. Song, doanh thu hơn 2 tỷ đồng cho thấy phim chưa thực sự hút khách tại thị trường Việt, thành tích thấp hơn nhiều so với các dự án kinh dị ra mắt trước đó.

Phim có Quyền Linh, Việt Hương tụt hạng

Tuần qua, Hai Muối gây bất ngờ vì thắng nhiều hạng mục tại giải Cánh diều Vàng 2024 dù đang chiếu rạp, tạo luồng tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đáng tiếc, thành tích giải thưởng không giúp doanh thu phim khả quan hơn. Tác phẩm rơi từ vị trí thứ hai ở tuần trước xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Box Office Vietnam với hơn 1,7 tỷ đồng, giảm 52% (3,5 tỷ đồng).

Vị trí cuối cùng trên top 5 thuộc về phim hoạt hình Báo thủ đi tìm chủ (1,5 tỷ đồng), cho thấy phim hoạt hình vẫn có đối tượng khán giả riêng dù không được đầu tư quảng bá mạnh mẽ.

Phim kinh dị Ma da có Việt Hương tụt hạng mạnh, rơi xuống vị trí cuối cùng của top 10 với hơn 545 triệu đồng, nâng tổng doanh thu lên hơn 126 tỷ đồng. Điều này dễ hiểu vì tác phẩm đã chiếu từ lâu nên không còn đủ sức để cạnh tranh tại phòng vé.

Trong khi đó, các dự án quốc tế như phim hài Ma siêu quậy, phim kinh dị Longlesg: Thảm kịch dị giáo (Mỹ) hay Quỷ án (Ireland)... đều không hút khách ở Việt Nam, doanh thu không vượt qua mốc một tỷ đồng.

Dàn sao không giúp Ma siêu quậy được chú ý tại thị trường Việt.

Tuần này, phim kinh dị Cám sẽ chính thức ra mắt, nhiều khả năng sẽ làm thay đổi cục diện phòng vé. Đây là dự án phim kinh dị mới nhất đến từ đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân. Trước đó, bộ đôi từng thực hiện một số dự án thành công về doanh thu như Chuyện ma gần nhà (2022), Kẻ ăn hồn (2023) cũng như series Tết ở làng địa ngục.

Tác phẩm được cho là sẽ làm mới câu chuyện Tấm Cám quen thuộc theo phong cách kinh dị, với nhiều cảnh quay rùng rợn, ám ảnh… Một số chi tiết hoàn toàn khác với nguyên tác, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt mới tại phòng vé, giống như Ma da hay Quỷ cẩu trước đó.

Với tình hình hiện tại, Làm giàu với ma không còn đủ sức để làm đối thủ của Cám. Song, dự án kinh dị Việt sẽ đối đầu với một số dự án quốc tế như phim hoạt hình Transformers Một, phim tài liệu BTS: Hành trình Soo | Jung Kook: I am still, phim hoạt hình Look Back: Liệu ta có dám nhìn lại…

Minh Nhật

