Ốc Thanh Vân xúc động trước người mẹ quần quật kiếm tiền “không có thời gian soi gương”

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021 04:42 AM (GMT+7)

Những chia sẻ của nàng Ốc lay động nhiều người.

Trong chương trình "Điều Con Muốn Nói”, cô bé xinh xắn Kim Anh mang đến một cành bông hồng dành tặng mẹ bởi mẹ em là người đã nuôi nấng, dành cho em những điều tốt đẹp. Em mong mẹ sẽ sống mãi mãi cùng em. Tuy nhiên, mẹ và em lại có những bất đồng về sở thích.

“Mẹ thường lựa chọn quần áo cho con. Con thích mặc quần hơn váy, thích những trang phục cá tính nhưng mẹ lại muốn con ăn mặc dịu dàng, nữ tính. Con thích tóc ngắn vì tóc con vốn rất dày, sẽ nóng nực vào mùa hè nhưng ba mẹ lại muốn con để tóc dài. Con bày tỏ suy nghĩ nhưng cuối cùng con đều phải làm theo ý mẹ”, Kim Anh giãi bày những suy nghĩ giấu kín trong lòng.

Gần đây, em cãi nhau với ba mẹ đến bật khóc về việc đi chơi với bạn bè sau giờ học. Kim Anh hiểu sự lo lắng nhưng cô bé biết điều gì an toàn, cũng như tránh xa bạn bè xấu, cám dỗ trong lứa tuổi của em: “Con học thêm ở trường về trễ vì đi chơi với bạn bè, con có nhắn tin nhưng mẹ không nhận được tin nhắn. Về nhà, con giải thích nhưng ba mẹ rất giận vì nghĩ rằng con trốn học đi chơi. Ngoài ra, con làm một điều gì sai, mẹ sẽ lớn tiếng la mắng. Con mong khi ấy, mẹ sẽ nói chuyện dịu dàng, lắng nghe những điều con muốn nói”.

Ngồi phía sau “căn phòng bí mật”, lắng nghe những điều con gái tâm sự, chị Bích Phượng tiết lộ con thích mặc trang phục cá tính, mạnh mẽ như quần dài, áo thun rộng nhưng chị muốn con diện đầm váy, thùy mị. Dù không vui nhưng Kim Anh đều chiều theo ý mẹ, chị cảm thấy bản thân may mắn khi có con gái ngoan ngoãn, biết nghe lời.

Mỗi ngày, con gái thường tâm sự với mẹ mọi việc ở trường, chuyện bạn bè, tình cảm: “Ở trường có vài bạn thích Kim Anh, các bạn thường mua nước, tặng quà. Con kể với mẹ, tôi khuyên con vẫn còn nhỏ, nên tập trung học hành và ca hát, đến năm 18 tuổi hẵng yêu. Kim Anh ở độ tuổi đặc biệt, tôi sợ con sa ngã, luôn hạn chế con đi chơi cùng bạn bè. Khi con trưởng thành, tôi đâu thể ràng buộc con nữa, nhưng giờ con vẫn còn trong khuôn khổ”. Tuy nhiên, chị nghĩ bản thân sẽ thay đổi, tôn trọng sở thích, mong muốn của con gái từng chút một sau chương trình.

Lắng nghe câu chuyện, Ốc Thanh Vân nhận xét chị Bích Phượng là thợ may, làm việc quần quật từ sáng cho đến tối muộn. Chị cắm mặt vào máy may suốt ngày, đôi lúc mệt mỏi, áp lực dẫn đến la mắng Kim Anh: “Người mẹ ngồi bên bàn máy may cặm cụi với công việc từ năm này qua tháng nọ nuôi hai con khôn lớn. Mẹ của Kim Anh chẳng có thời gian soi gương để biết hôm nay nên mặc quần áo nào, trang điểm ra sao, kiểu tóc thế nào cho phù hợp. Mẹ không biết được xu hướng của giới trẻ, kiểu quần áo, kiểu tóc nào là hợp mốt, hay Kim Anh thích điều gì. Kim Anh hãy nghĩ sâu hơn để hiểu cho mẹ. Cô tin rằng sau hôm nay, mẹ sẽ mở lòng hơn và thay đổi, bên cạnh lựa chọn cách quan tâm cho con thoải mái nhất”.

Ốc Thanh Vân cho rằng chị Phượng không nên lo lắng con thiếu nhẹ nhàng, nữ tính, vì dù con có mặc theo xu hướng hiện đại thì bản chất nữ tính của Kim Anh vẫn không mất được. Nhiều cha mẹ thường cố gắng áp đặt phong cách quần áo cho con, điều này sẽ làm giảm cá tính của một đứa trẻ. Trong nhiều trường hợp, nó dẫn đến một sự nổi loạn ở trẻ.

Tiến sĩ Bùi Hồng Quân nhận định ba mẹ Kim Anh từ quê lên Sài Gòn lập nghiệp, nên luôn lo lắng các nguy cơ khiến con hư hỏng từ việc con chơi với bạn xấu, hay quần áo mặc trên người. Tuy nhiên, khi con trẻ được tự do quyết định mặc gì, con sẽ tự tin và thấy bản thân xinh đẹp hơn. Với mối quan hệ với bạn bè, anh tin Kim Anh có sự chọn lọc, nhận định đúng sai, bên cạnh sự kết nối, lắng nghe chia sẻ mỗi ngày của mẹ. Bởi cuộc sống có bận rộn nhưng việc bên cạnh, cùng con trưởng thành vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của các bậc phụ huynh.

“Điều Con Muốn Nói” – bé Kim Anh phát sóng vào lúc 21h20 thứ Bảy ngày 9/1 trên VTV9.

Nguồn: http://danviet.vn/oc-thanh-van-xuc-dong-truoc-nguoi-me-quan-quat-kiem-tien-khong-co-thoi-gian-so...Nguồn: http://danviet.vn/oc-thanh-van-xuc-dong-truoc-nguoi-me-quan-quat-kiem-tien-khong-co-thoi-gian-soi-guong-502021814413513.htm