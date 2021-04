Ốc Thanh Vân đồng cảm với cô bé 11 tuổi bị mẹ ngăn cấm theo nghề nhảy vì lý do này

Vì con gái mê nhảy, ba lén vợ chở con gái đi diễn trong suốt 7 năm.

Vì mong muốn con cái có tương lai ổn định, không ít các bậc phụ huynh đã ngăn cản con mình theo đuổi đam mê nghệ thuật. “Điều Con Muốn Nói” sẽ gởi đến khán giả câu chuyện mong mẹ chấp nhận đam mê nhảy múa của cô bé 11 tuổi Gia An. Đây là câu chuyện không mới, nhưng những cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề này chưa bao giờ chấm dứt.

Cô bé Gia An đặt vào Chiếc hộp bí mật của chương trình một mảnh giấy có dòng chữ: “Mẹ ơi, cho con theo đuổi đam mê nhé!”. Trong chương trình, cô bé 11 tuổi bộc bạch: “Con thích nhảy nhưng mẹ phản đối, chỉ có ba, bà nội ủng hộ. Ba bận đi làm, bà nội sẽ chở con đi ở những chỗ diễn gần. Con thường nhờ ba xin mẹ cho con được đi diễn, đôi khi con với ba trốn mẹ đi diễn. Có hôm mẹ bắt gặp, tối đó ba và mẹ sẽ cãi nhau. Mẹ phát hiện con đi nhảy sẽ không nói chuyện với con. Khi con nhảy trên sân khấu, mẹ chỉ quay đi và không có cổ vũ”.

Gia An chia sẻ về khởi nguồn đam mê học nhảy với MC Ốc Thanh Vân. Em kể, khi nhỏ ba mẹ tạo điều kiện cho em sinh hoạt ở nhà thiếu nhi để khỏe khoắn. Ban đầu, em chỉ học múa, sau khi 5 tuổi, em chuyển qua học nhảy, hiện tại Gia An đang hoạt động cùng vũ đoàn. Trước đây, mẹ Gia An cũng nhảy trong vũ đoàn nhưng không muốn con gái dấn sâu vào nhảy múa: “Mẹ nói nhảy múa không được gì, tốn nhiều thời gian, không kiếm được nhiều tiền sau này. Con cũng có thể bị chấn thương khi nhảy múa”. Gia An từng thuyết phục mẹ để theo đuổi đam mê, nhưng mẹ em vẫn chưa đồng ý. Cô bé muốn thông qua chương trình thuyết phục mẹ của mình.

Ngồi phía sau Căn phòng bí mật, phụ huynh của bé Gia An - anh Hùng Phương thổ lộ ban đầu mẹ Gia An cho cô bé học nhảy để khỏe người nhưng khi thấy con mê nhảy quá thì chị lại không khuyến khích nữa. Anh kể: “Trước ngày diễn, con nhắc lịch, nhờ ba chở đi diễn. Con nôn nao, loay hoay tìm quần áo, trang điểm, tôi thương con nên cố gắng chở con đi nhảy. Dù xích mích nhiều với mẹ Gia An, nhưng cũng cố gắng cho con thỏa đam mê. Những bài gấp, tập nhiều ngày liền, con tập ở trung tâm và xem clip hướng dẫn tập thêm ở nhà, mẹ xót ruột cho con. Tôi dự định cho con đi thi những giải thưởng cấp trường, cấp quận để mẹ nhìn thấy những thành tích, sẽ ủng hộ đam mê của con nhiều hơn”.

Anh tiết lộ vợ trước đây cũng là vũ công của vũ đoàn. Tuy nhiên, chị nhìn thấy được những khó khăn của nghề vũ công, khó khăn như đi diễn phải tự may trang phục, đầu tư nhiều thời gian, công sức để tập luyện của nhiều, chị cũng lo lắng sức khỏe của Gia An.

Lắng nghe câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân nhận xét nhảy múa thực sự có ích trong sự phát triển của trẻ. Trong quá khứ, mẹ bé cũng theo đuổi con đường này nhưng không đạt mong đợi, chị không muốn con gái theo đuổi nhảy múa. Mẹ cấm bởi không muốn con theo đuổi một thứ mà tỷ lệ thành công, nổi tiếng khá mơ hồ như việc làm nghệ thuật, đặc biệt là nhảy múa. Nghề nhảy vẫn còn nhiều gian truân vất vả, thu nhập thấp hơn ca sĩ, rất ít vũ công, biên đạo thành công, đạt thành tựu, thu nhập tốt với nghề. Tuy nhiên, những trào lưu hot, có ích cho cộng đồng đều được tạo ra bởi những biên đạo có tâm và tầm, tạo nên những hiệu ứng cộng đồng.

“Mẹ hiểu đam mê và biết con có khả năng, Gia An hãy cứ kiên trì thuyết phục mẹ và phát triển một cách toàn diện ở một lĩnh vực khác. Con cái là một cá thể độc lập, việc của phụ huynh là phải ủng hộ những sở thích phù hợp. Gia An cần tập trung vào việc học trước để ba mẹ an tâm, sau đó là chứng tỏ với gia đình đam mê nhảy múa. Khi mẹ tin tưởng, mẹ cũng sẽ mở lòng, tin vào sự lựa chọn của con. Nhảy múa có nhiều con đường để đạt thành công, không chỉ là vũ công, Gia An cũng có thể trở thành một biên đạo giỏi. Đặc biệt từ đây đến khi con 18 tuổi, Gia An còn 7 năm nữa để tiếp tục nỗ lực khám phá bản thân, cho bản thân trải nghiệm thêm những cơ hội, sở thích mới”, MC Ốc Thanh Vân chia sẻ.

