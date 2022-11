Nữ y tá quyến rũ nhất phim Việt khoe body đẹp miễn chê

Thứ Sáu, ngày 11/11/2022 13:02 PM (GMT+7) Chia sẻ

Với số đo ba vòng gợi cảm, nhất là vòng ba trên 92cm, bóng hồng của vũ trụ màn ảnh VTV luôn tự tin.

Bộ phim truyền hình “Phố trong làng” tuy đã khép lại một thời gian nhưng dư âm vẫn đọng lại trong trí nhớ khán giả bởi lớp diễn viên trẻ diễn xuất tự nhiên, ấn tượng. Trong số đó phải kể tới nữ y tá Ngọc do nữ diễn viên Ngọc Anh đảm nhận. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Anh lại gây hớp hồn người hâm mộ bởi loạt ảnh khoe vóc dáng đẹp miễn chê trong bộ đầm bó sát.

Không cần hở hang nhưng vẫn tôn được nét đẹp quyến rũ, Ngọc Anh cho thấy nhan sắc thu hút mọi ánh nhìn. Phía dưới bài viết, cô nhận được nhiều lời khen ngợi: “Nữ y tá quyến rũ nhất màn ảnh Việt”, “Xinh đẹp quá em ơi”, "Dáng cong mềm mại quá"…

Từng tốt nghiệp trường Công đoàn, Ngọc Anh cũng có xuất thân từ nghề người mẫu ảnh. Thời gian qua cô ghi dấu ấn trong một số tác phẩm truyền hình như Chạy trốn thanh xuân, Mùa xuân ở lại, Lửa ấm, Mặt nạ hạnh phúc, Phố trong làng…

Khép lại vai nữ y tá Ngọc, gương mặt trẻ của màn ảnh VFC vẫn chưa chính thức quay trở lại trong một vai diễn mới nào khác. Khán giả đang nóng lòng chờ đợi màn tái xuất cũng ấn tượng không kém vai Ngọc trong “Phố trong làng” của Ngọc Anh.

Thời gian qua, Ngọc Anh chủ yếu nhận lời làm mẫu ảnh cho nhiều bộ hình thời trang. Mỗi lần đăng hình, cô lại tạo nên hàng nghìn lượt like và hàng trăm bình luận khen ngợi vóc dáng đẹp. Vốn là một người mẫu ảnh, Ngọc Anh rất tự tin khi diện những trang phục bó sát hay diện nội y, bikini sexy. Cô nàng cũng chăm có những chuyến du lịch biển, nghỉ dưỡng ở những địa điểm lý tưởng. Đôi khi chỉ cần đứng tạo dáng trên phố đông người cũng đủ làm nên một bộ hình đẹp.

Trên Fanpage, nữ diễn viên sinh năm 1995 thường đăng tải nhiều status thả thính. Bộ sưu tập những câu thơ tạo vần và theo trend được cô nàng chia sẻ liên tiếp, khiến các fan thích thú. Cộng thêm hình ảnh quyến rũ và những cách tạo dáng tôn đường cong, trang cá nhân của cô luôn tạo ra những cuộc bàn luận không ngớt về các bức hình.

Một số ý kiến tranh luận về hình ảnh Ngọc Anh ngoan hiền trên phim sẽ thu hút hơn là khoe vẻ sexy. Nữ diễn viên từng trực tiếp trả lời vấn đề này: “Thường một là mình chụp quảng cáo nội y, 2 là đi biển thì mình sexy với bikini và bodysuit. Còn đúng là mình không (hoặc chưa) có ý định chụp bộ sexy kiểu nghiêm túc bao giờ".

Khi trở thành người nổi tiếng, Ngọc Anh cũng vấp phải những tranh cãi trái chiều, trong đó một số ý kiến nhắc nhở cô về việc không nên lạm dụng khoe ảnh táo bạo trên mạng xã hội. Khi đăng ảnh gợi cảm trong trang phục bikini, Ngọc Anh bị một cư dân mạng bình luận: “Diễn viên Hàn Quốc ăn mặc kín đáo và lịch sự, có cần khoe gì đâu mà vẫn đẹp như thiên thần. Đây thì suốt ngày khoe... nhìn phản cảm chả thấy đẹp chỗ nào”. Đáp lại lời nhận xét phiến diện đó, Ngọc Anh chia sẻ ngắn gọn: “Dạ diễn viên đi tắm biển”. Cô cũng phản hồi đưa ra quan điểm: “Ai cũng được quyền mặc bikini khi đi biển”.

Ở lứa tuổi trẻ trung, việc Ngọc Anh chọn cho mình những trang phục gợi cảm trong chừng mực là điều hết sức dễ hiểu.

Cô nàng cũng chăm chỉ tập luyện thể thao để giữ gìn vóc dáng. Với số đo ba vòng gợi cảm, nhất là vòng ba trên 92cm nên Ngọc Anh còn được fan đặt biệt danh “đệ nhất vòng ba” của vũ trụ màn ảnh VTV. Lợi thế này giúp cô tự tin diện những bộ trang phục váy bó hay quần jeans.

Khi được hỏi về bí quyết, nữ diễn viên Phố trong làng từng chia sẻ: “Thực ra do tạng người Ngọc Anh vốn thế. Ngực nhỏ, lưng võng nên đường cong cũng rõ hơn. Vòng ba không phải quá to so với nhiều chị em gymer hiện giờ nhưng cũng gọi là có. Cơ địa của mình một phần may mắn dựa trên nền tảng vóc dáng như vậy nên cũng dễ tập hơn chút. Nếu tập thân dưới thì Ngọc Anh chủ yếu thiên về các bài tập cô lập được nhóm cơ mông nhiều nhất có thể. Mình muốn hạn chế bài tập nhóm cơ đùi vì không muốn cơ đùi của mình phát triển thêm nữa”.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nu-y-ta-quyen-ru-nhat-phim-viet-khoe-body-dep-mien-che-1413086.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/nu-y-ta-quyen-ru-nhat-phim-viet-khoe-body-dep-mien-che-1413086.ngn