Nữ MC truyền hình "thế hệ mới": Học vấn đáng nể, từng thi hoa hậu lại lấy chồng tỷ phú

Chủ Nhật, ngày 22/08/2021 00:10 AM (GMT+7)

Không chỉ là những MC truyền hình xinh đẹp của thế hệ mới, các cô gái này còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu thân thế và trình độ học vấn đáng nể.

Nhắc tới MC truyền hình có lẽ mọi người cũng không còn quá xa lạ với những cái tên nổi tiếng như Tạ Bích Loan, Diễm Quỳnh, Hoài Anh... Thế nhưng giờ đây có không ít những nữ MC truyền hình thế hệ mới được đông đảo khán giả quan tâm. Nhờ nhan sắc xinh đẹp và ấn tượng, những cái tên như Hà My, Ngọc Mai, Diệu Linh, Huyền My đang được đông đảo dân mạng cũng như khán giả yêu mến.

Hà My

Trước khi trở thành BTV, Hà My sở hữu thành tích học vấn đáng nể phục.

Hà My là cái tên được chú ý nhiều từ phía công chúng. Cô nàng từng được tung hô với danh xưng "nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump" vào năm 2017. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hà My còn có nền tảng học vấn ấn tượng khi cô Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Hà My thông thạo tiếng Anh, Pháp và có thể nghe hiểu tiếng Hàn, tiếng Trung. Hà My từng tham dự nhiều buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, các sự kiện, hội nghị quốc tế.

Sau cuộc thi HHVN 2018 với thành tích lọt vào top 15, người đẹp chuyển về làm vị trí biên tập viên ở Phòng quốc tế của VTV24. Gần đây, Hà My đảm nhận vai trò dẫn dắt tiểu mục “Nghĩ khác, Sống khác” của chương trình Chuyển Động 24h trên kênh VTV1.

Về đời tư, Hà My gây bão khi chia sẻ hình ảnh được bạn trai đại gia 41 tuổi cầu hôn trên máy bay.

Hồi tháng 6/2021, cô nàng khoe được chồng tương lai là CEO nổi danh trong làng công nghệ cầu hôn trên máy bay.

Huyền My

Á hậu Huyền My vui mừng thông báo đã rẽ hướng làm MC truyền hình và phụ trách một chương trình lên sóng hàng tuần.

Huyền My được biết với danh xưng Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 vẫn giữ sức hút đặc biệt trong lòng người hâm mộ dù đã đăng quang được 7 năm. Trong suốt thời gian qua, nàng hậu chinh phục công chúng bằng sự nỗ lực, cố gắng và không ngừng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu. Mặc dù theo học ngành thời trang nhưng Huyền My có đam mê đặc biệt với nghề MC, cô từng dẫn dắt nhiều sự kiện lớn, chương trình bình luận thể thao,... đều để lại ấn tượng tốt đẹp.

Huyền My từng làm bình luận viên tại chương trình thể thao cùng các biên tập viên kỳ cựu.

Mới đây, trên trang cá nhân, Huyền My xác nhận, cô chính thức lấn sân sang lĩnh vực mới - MC Thể thao của chương trình My Club. Theo đó, Á hậu Việt Nam 2014 cho biết, cô có hơn hai tháng chuẩn bị cho màn ra mắt này. Đây là một show truyền hình lên sóng vào thứ 4 hàng tuần, thuộc lĩnh vực thể thao.

Người đẹp sinh năm 1995 khoe vẻ rạng rỡ khi ở vị trí người dẫn chương trình. So với cô gái đăng quang lúc 19 tuổi, Huyền My giờ trưởng thành hơn hẳn và được dự đoán sớm trở thành BTV "hot " trong thời gian tới.

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh

Diệu Linh là một BTV thời tiết xinh đẹp của VTV.

Diệu Linh được biết đến là một BTV xinh đẹp đang dẫn chương trình dự báo thời tiết của VTV. Cô cũng có một nền tảng mà nhiều người mơ ước. Từ năm 15 tuổi, cô nàng đã sang Anh du học ở một ngôi trường khá nổi tiếng đó là Mander Portman Woodward London College với chuyên ngành tài chính - kinh doanh. Khi về nước, cô nàng tiếp tục theo học trường RMIT và có thể sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ là Anh, Pháp, Trung.

Diệu Linh sở hữu nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần nóng bỏng.

Năm 2020, Diệu Linh từng ghi danh vào cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam và dừng chân ở Top 35. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp và học vấn khủng, Diệu Linh còn từng gây chú ý vì chuyện tình ồn ào với thiếu gia Tuấn Hải. Được biết Tuấn Hải chính là em trai của Á hậu Nguyễn Thu Trang – bà xã Shark Hưng.

Đinh Ngọc Mai

Bên cạnh các hot girl xinh đẹp thì Đinh Ngọc Mai là cổ động viên được chú ý nhiều nhất.

Sinh năm 1997, Đinh Ngọc Mai từng là Á khôi của trường Đại học văn hóa Hà Nội. Cô gây ấn tượng với khán giả nhờ nụ cười tươi, gương mặt xinh xắn cùng dáng người thon gọn, săn chắc. Trước đó, Đinh Ngọc Mai là gương mặt quen thuộc đối với khán giả Việt. Cô là cổ động viên xinh đẹp được cộng đồng mạng săn tìm mỗi khi có đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu. Từ đam mê thể thao, Đinh Ngọc Mai được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) mời dẫn chương trình (MC) về lĩnh vực này.

Ngọc Mai sở hữu nhan sắc được đánh giá là xinh đẹp, duyên dáng và "ăn hình".

Ngọc Mai thường xuyên xuất hiện trên các kênh như VTV4, VTV5, VTV8, VTV6 và VTV3. Sự xuất hiện của Ngọc Mai như một làn gió mới đối với người hâm mộ thể thao Việt Nam. Với lối dẫn thông minh và hoạt ngôn, Ngọc Mai luôn được khán giả yêu mến.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-mc-truyen-hinh-the-he-moi-hoc-van-dang-ne-tung-thi-hoa-hau-lai-lay-chong-ty...Nguồn: http://danviet.vn/nu-mc-truyen-hinh-the-he-moi-hoc-van-dang-ne-tung-thi-hoa-hau-lai-lay-chong-ty-phu-5020212280813010.htm