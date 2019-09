"Nữ hoàng gợi cảm" nói gì về sự cố suýt tuột áo quây trên sân khấu?

Thứ Năm, ngày 19/09/2019 11:25 AM (GMT+7)

Khi xem lại, người đẹp còn tự nhận màn trình diễn của cô quá sexy.

Lee Hyori được mệnh danh nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn với những bản hit như 10 Minutes, U-Go-Girl, Chit Chitty Chitty Bang Bang... Ở tuổi 40, người đẹp nhường danh hiệu này cho những gương mặt trẻ khác. Cô sống bình yên bên ông xã Lee Sang Soon.

Lee Hyori và ông xã - nhạc sĩ Lee Sang Soon

Trong tập 112 chương trình Đồng sàng dị mộng - You are my destiny 2 mới đây, Lee Hyori làm khách mời. Khi chương trình quay lại một tiết mục của Lee Hyori, nữ ca sĩ vừa xem vừa bình luận: "Có phải tôi sexy quá hay không?".

Cô chia sẻ về việc từng suýt gặp sự cố tuột nội y trên sân khấu. Đó là khi Lee Hyori ra mắt với màn trình diễn solo ca khúc 10 Minutes. Cô kể lại, trong lúc cô đang hoàn thành vũ đạo sôi động trên sân khấu thì bên trong cánh gà, stylist (người phụ trách trang phục) rất lo lắng vì sợ chiếc áo quây của Lee Hyori bị tuột. Người phụ trách sau đó đã khóc khi Hyori biểu diễn xong một cách suôn sẻ.

Lee Hyori với chiếc áo quây sexy khi mới ra mắt bản hit 10 Minutes

Cũng trong tập 112, Lee Hyori xuất hiện cùng chồng là nhạc sĩ Lee Sang Soon. Khi được hỏi về việc nếu phát hiện chồng ngoại tình sẽ làm gì, Lee Hyori khẳng định sẽ ly hôn. Cô cho biết: "Không phải vì tôi ghét anh ấy. Việc yêu một người khác không đáng bị ghét, mà vì bản thân mình không muốn sống cùng họ nữa". Tuy nhiên, khi được hỏi nếu bản thân yêu một người khác thì sẽ xử lý thế nào, Hyori cho biết, cô sẽ mong chồng chờ mình quay đầu trở lại để hàn gắn gia đình.

Ông xã nghe vậy liền thất thanh: "Tóm lại, nếu tôi phản bội thì chúng tôi sẽ ly dị. Còn cô ấy ngoại tình thì tôi sẽ phải chờ để cô ấy quay trở về hay sao. Tôi phải chịu đựng và tiếp tục sống như vậy thì quá sức mất".

Vợ chồng Lee Hyori trong căn nhà nhỏ của mình

Câu chuyện thú vị của hai vợ chồng Lee Hyori - Lee Sang Soon cho thấy họ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc sau 6 năm bên nhau. Sau khi kết hôn, Hyori gần như ít xuất hiện trên truyền hình và sân khấu âm nhạc hơn. Tuy nhiên cô vẫn là tượng đài trong lòng người hâm mộ, nhất là khi chuyện tình yêu với một ông xã có ngoại hình xấu trai lại càng khiến fan hâm mộ.