Nữ diễn viên xinh đẹp bất ngờ bị so sánh giống "tên chăn ngựa"

Sau sự việc Địch Lệ Nhiệt Ba bị sàm sỡ ở sân bay, mới đây bộ phim cô đóng vai chính lại trở thành tâm điểm.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị so sánh với Bật Mã Ôn

An Lạc truyện được phát trên Youku từ ngày 12/7, tạo nên nhiều bình luận trái chiều. Đặc biệt, vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị nhiều khán giả so sánh với những cảnh phim của Bật Mã Ôn (Lục Tiểu Linh Đồng) trong Tây Du Ký. Hàng nghìn khán giả đồng tình với clip so sánh các động tác của vai diễn Nhậm An Lạc rất giống Tôn Ngộ Không. Từ việc gác chân, đội mũ, chống nạnh đến dáng đi, cách chắp tay đều khiến khán giả liên tưởng tới nhân vật Bật Mã Ôn năm xưa. Một số ý kiến cho rằng đoàn phim An Lạc truyện đã bắt chước tác phẩm kinh điển năm 1986.

Cư dân mạng Trung Quốc làm clip so sánh tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba với Bật Mã Ôn

Trước vấn đề này, Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng trong livestream vào tối 17/7. Cô cho hay bản thân đã coi phim Tây Du Ký từ nhỏ. Cô bất ngờ khi khán giả so sánh tạo hình nhân vật của cô với Tôn Ngộ Không. Khi xem các video so sánh, cô cũng đồng tình với sự liên tưởng này nhưng khẳng định bản thân không bắt chước cách diễn của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng.

Được đầu tư lớn về kinh phí với số tiền 500 triệu Nhân dân tệ (NDT) nhưng phim lại bị chê về sự cẩu thả trong kỹ xảo, đồ họa. Hai diễn viên chính đều bị “dìm” nhan sắc. Gương mặt của hai diễn viên chính trở nên mất tự nhiên, nhiều hình ảnh khiến khán giả cảm giác như đang ghép ảnh. Hóa trang thiếu chuyên nghiệp, phục trang và đạo cụ sơ sài cùng việc dùng kỹ xảo quê mùa khiến bộ phim bị nhiều chỉ trích.

Những cảnh phim bị khán giả chê kém chuyên nghiệp, kỹ xảo vụng về

Ngoài ra, khán giả còn nhận thấy “sạn” về mặt nội dung khi ở tập 1, một nữ nhi dân thường lại dễ dàng trà trộn vào tiệc của thái tử và nắm được tay thái tử.

