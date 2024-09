Nữ ca sĩ xinh đẹp bị bệnh không thể đi hát, làm nhân viên quán cà phê từ sáng đến chiều

Trong chương trình tạp kỹ Investigator trên YouTube phát hành mới đây, nữ thần tượng Jeongyeon của nhóm nhạc Kpop TWICE nhận được sự chú ý khi lần đầu tiết lộ về công việc mà cô từng làm trong khoảng thời gian ngưng hoạt động nhóm vì bị bệnh.

"Có khoảng thời gian em ngưng hoạt động do chứng rối loạn hoảng sợ. Trong thời gian đó, em đã đi làm nhân viên pha chế tại tiệm cà phê của bạn em. Em đến quán vào 6 giờ sáng và làm việc đến 4 giờ chiều", Jeongyeon kể.

Được biết, vào năm 2020, Jeongyeon phải tạm dừng hoạt động cùng TWICE vì phải trải qua cuộc phẫu thuật đĩa đệm cổ và được chẩn đoán mắc phải hội chứng rối loạn lo âu.

Jeongyeon (TWICE) tăng cân vì tác dụng phụ của thuốc khi trị bệnh.

Trong khoảng thời gian đó, nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ cô đã làm công việc phục vụ quán cà phê từ sáng đến chiều để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống cũng như khiến cho tinh thần trở nên thoải mái hơn.

Đặc biệt, khoảng thời gian chữa bệnh, nữ ca sĩ phải sử dụng kháng sinh liên tục. Việc này được cho là nguyên nhân khiến Jeongyeon tăng cân. Bởi khi sử dụng thuốc liên tục sẽ khiến cơ thể tích nước và làm rối loạn khả năng hấp thụ calo cho bệnh nhân từ đó dẫn đến tăng cân không kiểm soát.

Một năm sau đó, Jeongyeon khiến người hâm mộ mừng rỡ khi quay lại hoạt động nhóm cùng TWICE vì sức khỏe đã ổn hơn. Tuy nhiên, đến tháng 8/2021, sức khỏe của Jeongyeon lại có chuyển biến xấu khiến nữ ca sĩ một lần nữa phải tạm dừng hoạt động do hội chứng rối loạn lo âu đang ngày càng nặng.

Từ năm 2022, Jeongyeon đã hoạt động trở lại. Đầu năm 2023, cô chính thức trở lại cùng nhóm TWICE trong đợt quảng bá album "Ready to be" khiến những người hâm mộ yêu mến cô vô cùng nhẹ nhõm.

Jeongyeon cũng tiết lộ, mặc dù đã nghỉ làm nhưng tình yêu với cà phê của cô vẫn tiếp tục. Hiện cô đã sắm một máy pha cà phê chuyên nghiệp trong căn hộ của mình.

Cho đến hiện tại, Jeongyeon vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại vóc dáng như ban đầu. Nhưng hành trình vượt qua bệnh tật và những bình luận ác ý của Jeongyeon được nhiều khán giả tán dương, khâm phục.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]