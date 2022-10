NSƯT Việt Hoàn: 'Đứng cạnh Lương Nguyệt Anh đẹp như tiên, tôi làm gì cũng lố'

Thứ Ba, ngày 25/10/2022 11:51 AM (GMT+7) Chia sẻ

NSƯT Việt Hoàn bắt tay với Lương Nguyệt Anh làm liveshow chung có tên "Tự tình quê hương".

Vào 20h ngày 26/11 tới đây, liveshow “Tự tình quê hương” của NSƯT Việt Hoàn và nữ ca sĩ, Quán quân Sao mai 2011 dòng nhạc dân gian Lương Nguyệt Anh sẽ diễn ra tại Hà Nội. Việc cặp nghệ sĩ tổ chức liveshow chung khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi từ trước tới nay, cả hai dường như không có… yếu tố nào liên quan, ngoài việc cùng hát chung những ca khúc trữ tình về tình yêu quê hương, đất nước.

Chính tình yêu âm nhạc, yêu âm hưởng âm nhạc thuần Việt, thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước ấy lại là nguyên cớ lớn nhất, mãnh liệt nhất để hai nghệ sĩ của hai thế hệ 6X và 9X “kết duyên”, bắt tay với nhau làm liveshow chung.

NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh tại buổi họp báo liveshow.

Việt Hoàn “gặp” Lương Nguyệt Anh ở tình yêu âm nhạc nồng đượm tình yêu quê hương, đất nước như vậy. Theo NSƯT Việt Hoàn, không phải ngẫu nhiên anh chọn Lương Nguyệt Anh để “bắt tay” làm liveshow này. Rất nhiều người ngạc nhiên khi biết anh làm liveshow chung cùng Lương Nguyệt Anh, khiến cô trở thành ẩn số lạ, gợi nhiều sự tò mò của công chúng.

Nói về cơ duyên làm việc chung với NSƯT Việt Hoàn, Lương Nguyệt Anh chia sẻ: "Một lần, Lương Nguyệt Anh bỗng nhiên được anh Việt Hoàn mời lên đồi - cơ ngơi của anh ấy. Khi đến nơi, thấy phong cảnh nơi này, Lương Nguyệt Anh bỗng có cảm xúc hát câu: Nhà em ở lưng đồi/ Nơi chim rừng thánh thót/ Bầu trời xanh dịu ngọt/ Gió tràn về mênh mang…

Anh Việt Hoàn nói với Lương Nguyệt Anh vẫn mê âm nhạc quá nhỉ, chắc ngoài âm nhạc ra không mê gì. Đúng vậy, kể cả giờ phút này, Lương Nguyệt Anh ngủ cũng mơ thấy mình hát.

Và anh Việt Hoàn rủ Lương Nguyệt Anh làm liveshow và Lương Nguyệt Anh đồng ý luôn. Chúng tôi có rất nhiều sự đồng điệu, dù chưa có MV, album chung nào, lần đầu chung với nhau lại là dự án rất lớn, rất mong được khán giả ủng hộ.

Ngay khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, chúng tôi diễn ở nhiều sân khấu lớn, minh chứng rằng chúng tôi có sự đồng điệu về tâm hồn, cảm xúc với âm nhạc, chúng tôi có sự giao thoa với nhau về những ca khúc mang đậm chất hồn Việt, vì thế mới quyết tâm làm liveshow".

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh.

Quán quân Sao mai 2011 dòng nhạc dân gian cho biết thêm, cô không quá áp lực nhưng cảm thấy hồi hộp, vì liveshow đánh dấu bước trưởng thành hơn nữa của cô trong sự nghiệp âm nhạc. "Anh Việt Hoàn thì nói sân khấu là của em, anh sẽ lùi về phía sau hỗ trợ cho em tỏa sáng, điều đó khiến tôi có thêm nhiệt huyết, tình yêu âm nhạc và chắc chắn tôi sẽ bằng tình cảm tình yêu âm nhạc cháy bỏng sẽ có một liveshow ấn tượng với khán giả", Lương Nguyệt Anh nói thêm.

Nói về lý do mời Lương Nguyệt Anh hợp tác trong liveshow, NSƯT Việt Hoàn tâm sự: "Với Lương Nguyệt Anh chúng tôi gặp nhau trong chương trình Trò chơi âm nhạc, tôi ấn tượng một cô ca sĩ lúc nào cũng say mê hát, say đắm như thế thì Việt Hoàn mời Lương Nguyệt Anh cộng tác là điều dễ hiểu. Tôi rất trân trọng những nghệ sĩ say nghề như thế. Ở lứa tuổi này rồi, khán giả quá quen thuộc với Việt Hoàn rồi, tôi mong muốn chắp cánh cho Lương Nguyệt Anh tỏa sáng".

NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh.

Khi được hỏi làm thế nào để tương xứng với Lương Nguyệt Anh trên sân khấu về chiều cao, nghệ sĩ Việt Hoàn vui vẻ cho biết: "Việt Hoàn không thích xây dựng hình thức quá bóng bẩy. Việt Hoàn vẫn khiêm tốn về chiều cao và nhan sắc, đứng cạnh Lương Nguyệt Anh đẹp như tiên mình có làm gì cũng càng lố thêm. Thế nên Việt Hoàn chỉ có thể chinh phục khán giả, đốt cháy khán giả bằng giọng hát".

Chia sẻ về ca khúc trong liveshow, Việt Hoàn cho biết, anh sẽ thể hiện những ca khúc quen thuộc với tên tuổi của mình như Chào em cô gái Lam Hồng và Bài ca trên núi. "Còn tất cả các ca khúc trong liveshow là những ca khúc quen thuộc các ca sĩ khác đã hát nhưng Việt Hoàn hát theo cách riêng của mình, mong rằng sẽ là hình ảnh Việt Hoàn không chỉ hát nhạc cách mạng, nhạc đỏ mà có thêm một Việt Hoàn hát nhạc trữ tình hay nhạc dân gian. Đặc biệt, hai anh em sẽ bằng ca khúc cũ nhưng sẽ đốt cháy khán phòng và nồng nàn như những lời tự tình để khán giả cũng muốn lên sân khấu tự tình cùng các nghệ sĩ", NSƯT Việt Hoàn cho biết.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Việt Hoàn trong lần xuất hiện đầu tiên tại liveshow, Lương Nguyệt Anh cho biết: "Đầu tiên là anh Việt Hoàn lựa chọn mời Lương Nguyệt Anh. Anh em chúng tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm. Khi cùng tham gia chương trình Trò chơi âm nhạc, anh Việt Hoàn nói anh tin nếu Lương Nguyệt Anh giữ được sự đam mê nhiệt huyết, nồng cháy trong âm nhạc như thế thì chỉ vài năm nữa thôi Lương Nguyệt Anh sẽ rất thành công. Suốt thời gian làm âm nhạc chuyên nghiệp, chúng tôi đứng trên sân khấu nhiều, chúng tôi có sự giao thoa, đồng điệu về âm nhạc".

Lương Nguyệt Anh tiết lộ lý do lựa chọn Việt Hoàn trong lần xuất hiện đầu tiên tại liveshow.

Nói về sự kết hợp giữa Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh, NSƯT Đăng Dương cho rằng, giọng hát của Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh mang âm hưởng dân gian. Mỗi một liveshow như một món ăn mới mẻ và đặc sắc.

Đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Giang chia sẻ, anh khá thích Lương Nguyệt Anh bởi cô là một gương mặt hot trong thời gian qua với màu sắc âm nhạc riêng, các show diễn và chương trình thì bạn ấy xuất hiện khá nhiều. Khi kết hợp với anh Việt Hoàn sẽ mang những màu sắc mới, đấy là điều gây sự thích thú.

Lương Nguyệt Anh - NSND Thanh Hoa - NSƯT Việt Hoàn.

NSND Thanh Hoa cho rằng, bất kỳ chương trình nào cũng cần một sự lạ mới hấp dẫn. Tôi lo rằng, liệu chương trình có khiến mọi người “say”, có thể mang sự hoang dã, men say từ trên đồi, từ trong sâu thẳm người nghệ sĩ ai cũng có. "Tôi yêu hai người này, tôi hiểu Việt Hoàn, Lương Nguyệt Anh và hiểu khát vọng của người nghệ sĩ, hai bạn hãy cháy hết mình và đốt cháy cả những người xung quanh khi đến với Tự tình quê hương", NSND Thanh Hoa nói thêm.

NSƯT Hà Thuỷ khẳng định, công chúng đã quá quen thuộc với giọng hát Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh. Không có điều gì tuyệt với bằng việc giọng hát chạm tới cảm xúc của người nghe, cộng thêm hai đạo diễn âm nhạc là Idol của tôi, khán gỉa không có cớ gì để không đến với đêm nhạc Tự tình quê hương.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nsut-viet-hoan-39dung-canh-luong-nguyet-anh-dep-nhu-tien-toi-lam-gi...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nsut-viet-hoan-39dung-canh-luong-nguyet-anh-dep-nhu-tien-toi-lam-gi-cung-lo39-c47a15525.html