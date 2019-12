Noo Phước Thịnh áy náy xin lỗi khán giả trên sân khấu

Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 11:11 AM (GMT+7)

Dù gặp lý do bất khả kháng về vấn đề sức khoẻ, Noo Phước Thịnh vẫn gửi lời xin lỗi khán giả trong đêm diễn.

Noo Phước Thịnh Sự kiện:

Tối 6/12, hàng nghìn fan hâm mộ đã có mặt tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương để dõi theo đêm nhạc có sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh. Trước đó, nam ca sĩ cho biết sức khoẻ anh không tốt vì vừa có chuyến lưu diễn dài ngày tại nước ngoài, khác biệt về múi giờ cũng như thời tiết khiến nam ca sĩ bị sốt cao. Dù vậy, Noo Phước Thịnh vẫn quyết không huỷ show diễn vì nhớ khán giả Việt Nam.

Trước khi biểu diễn, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi khán giả, đồng thời mong mọi người bỏ qua những sai sót nếu anh hát không tốt vì lý do sức khoẻ.

Trong đêm nhạc, Noo đã thể hiện lại hàng loạt ca khúc hit gắn liền tên tuổi như “Cause I love you”, “Don’t believe in you”, “I’m still loving you”,...

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên anh trình làng ca khúc mới có tên gọi “Xin đừng buông tay” sắp ra mắt trong thời gian tới.

Buổi diễn còn có sự góp mặt của các thành viên trong nhóm Lip B.

Học trò cưng của Đông Nhi “đốt mắt” người xem với những màn vũ đạo nóng bỏng.

Nhóm Rock F Band hâm nóng bầu không khí chương trình với loạt ca khúc sôi động.

