Ninh Dương Lan Ngọc tình tứ khi tái hợp "phi công" kém 6 tuổi

Thứ Hai, ngày 23/11/2020 16:03 PM (GMT+7)

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng đã có mặt trong sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Diễm My vừa chia sẻ loạt ảnh khi tham gia một sự kiện giải trí của NTK Đỗ Mạnh Cường tại TP.HCM. Sự kiện còn có sự tham gia của các nghệ sĩ khác như ca sĩ Cẩm Vân, Hoa hậu Hà Kiều Anh, MC Trác Thuý Miêu, Ninh Dương Lan Ngọc, Vĩnh Thụy,...

Diễm My trẻ trung trong bộ váy màu trung tính

Trong ảnh, nữ diễn viên diện những bộ trang phục có tông màu ngọt ngào, phù hợp với tiết trời cuối năm như be, pastel, trắng hoặc đen trung tính. Diễm My vẫn chọn tóc búi quen thuộc đi kèm với phụ kiện của Chanel làm điểm nhấn. Ngoài chiếc túi Goyard đắt đỏ, Diễm My còn phối thêm những chiếc túi với giá tầm trung nhưng không kém phần đẹp mắt, cuốn hút.

Diễm My chia sẻ: “Tôi vốn là một khách hàng, một người hâm mộ với thời trang của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Tôi sở hữu đến hơn 1.000 thiết kế của Cường từ trước đến nay, bởi vẻ đẹp đến từ sự tối giản, sang trọng".

Diễm My "đụng hàng" ca sĩ Cẩm Vân

Đặc biệt, trong sự kiện, diễn viên Diễm My đã thay 7 bộ trang phục nhưng vẫn "đụng hàng" ca sĩ Cẩm Vân. Theo đó, chiếc váy họa tiết hoa hồng đỏ mà Diễm My lựa chọn cũng là bộ váy mà ca sĩ Cẩm Vân diện. Tuy nhiên, ca sĩ Cẩm Vân chỉ phối cùng chiếc túi đen với kích thước nhỏ gọn để làm điểm nhấn.

Ninh Dương Lan Ngọc tái hợp "tình trẻ" Lê Xuân Tiền

Ninh Dương Lan Ngọc bên NTK Đỗ Mạnh Cường

Cũng tham dự sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trẻ trung, nữ tính trong chiếc váy màu hồng nhạt. Cô vui mừng khi hội ngộ nam diễn viên Lê Xuân Tiền, cũng là chàng thơ của NTK Đỗ Mạnh Cường. Cả hai từng hợp tác trong một phim điện ảnh, ra mắt vào dịp Tết 2020, thành công vang dội. Trong phim, hai người là một đôi tình nhân có không ít cảnh nóng táo bạo.

MC Trác Thúy Miêu so sắc với Diễm My

Diva Hồng Nhung trẻ trung trong trang phục dệt kim màu hồng. NTK Đỗ Mạnh Cường mất 5 năm để có được chất liệu nhiều ưu điểm như mong muốn. Khi cho ra mắt vào mùa cuối năm, loại trang phục này nhanh chóng thu hút nhiều phái đẹp lựa chọn. Với thiết kế màu đen, với điểm nhấn ở phần cổ và hông, diva Hồng Nhung lại trông sang trọng, thanh lịch.

Chiếc váy đen với chất liệu dệt kim được Hoa hậu Hà Kiều Anh kết hợp với chiếc túi đỏ nổi bật. Ngoài ra, Hoa hậu Việt Nam cũng thử một mẫu thiết kế mới toanh màu đỏ được NTK Đỗ Mạnh Cường cho ra mắt phù hợp với mùa lễ hội cuối năm.

Doanh nhân Thái Vân Linh

Doanh nhân Thái Vân Linh xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy màu xanh coban với chân váy theo cấu trúc bất đối xứng được tạo nên từ những đường gấp nếp tinh tế - thế mạnh của Đỗ Mạnh Cường.

MC Trác Thuý Miêu cũng chọn thay 3 bộ trang phục trong sự kiện này. Sự kết hợp giữa hai tông màu hồng đen, hay hồng, xanh đơn sắc đều giúp chị trông nổi bật, cuốn hút.

