Ninh Dương Lan Ngọc nói gì trước thông tin "bị mất tích" trên trang nhật báo?

Thông tin mất tích của Lan Ngọc được đăng tải trên tờ nhật báo thực chất chỉ là một ấn phẩm quảng bá cho bộ phim "Cô gái từ quá khứ" với 2 nhân vật nữ chính là Ms Q (do Lan Ngọc đảm nhận) và Quỳnh Yên (Kaity Nguyễn thủ vai). Ấn phẩm được đánh giá là rất sáng tạo và mới mẻ từ êkip phim. Thậm chí, dàn diễn viên cũng tỏ ra khá thích thú với ấn phẩm quảng cáo đặc biệt này.

Sau clip first look - Cái nhìn đầu tiên, mới đây, một hình ảnh trong "Cô gái từ quá khứ" được ê-kíp chia sẻ tiếp tục gây chú ý. Theo đó, trên một tờ nhật báo đăng tải thông tin về vụ mất tích bí ẩn, bị nghi là bắt cóc của Ms. Q (do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai). Tờ báo đăng hình nữ diễn viên cùng dòng tiêu đề "Vụ mất tích bí ẩn" và hàng loạt giả thiết được đưa ra.

Ấn phẩm quảng bá đến từ ê-kíp "Cô gái từ quá khứ" khiến nữ diễn viên bồi hồi nhớ đến thời điểm mới vào nghề: “Ngày xưa, Ngọc lên báo giấy rất nhiều vì thời đó chuộng báo giấy, tôi mua về rồi cắt lại những trang báo, phần thông tin của mình để cất giữ lại. Bây giờ cầm một tờ báo, bản thân tôi cảm thấy rất bồi hồi”.

Trong phim, Ms. Q - tên thật là Đỗ Hoàng Quyên đang ở đỉnh cao sự nghiệp cùng cuộc hôn nhân với chàng Jack (Lê Xuân Tiền) “bên trong nhiều múi, bên ngoài lắm tiền”. Khi đang chuẩn bị đám cưới triệu đô, cô bất ngờ gặp lại Quỳnh Yên - cô em gái thất lạc suốt 15 năm qua, người cất giữ bí mật về thân thế thực sự của Hoàng Quyên. Kể từ đây, sóng gió ập đến với hàng loạt biến cố xảy ra. Một trong tình tiết đã được cài cắm trên poster cũng như tờ nhật báo vừa phát hành chính là việc Hoàng Quyên bị bắt cóc mà người đứng sau kế hoạch này rất có thể là Quỳnh Yên.

Vào vai “ác nữ sở hữu gương mặt thơ ngây” trong phim, Kaity Nguyễn không kém phần hào hứng khi đón nhận tờ báo có in ảnh của mình trên trang nhất: “Tôi hy vọng mọi người nhìn thấy được sự khác biệt của mình và chị Lan Ngọc thông qua 'Cô gái từ quá khứ', bởi lẽ đây là một vai diễn mang tính đột phá của tôi so với những dạng vai trước đó, đồng thời thể hiện sự trưởng thành của bản thân cả trong diễn xuất lẫn trải nghiệm cuộc sống”.

"Cô gái từ quá khứ" mở đầu cho Vũ trụ Mỹ nhân của đạo diễn Bảo Nhân - Namcito sau thành công của Vũ trụ Gái già. Phim có sự tham gia của 3 mỹ nhân màn bạc Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn - NSND Lê Khanh, cùng với sự góp mặt của Lãnh Thanh, Lê Xuân Tiền, NSƯT Hữu Châu và một số diễn viên khác.

Trong thời gian qua, bộ phim gây chú ý với khán giả khi mang đến những hình ảnh poster đậm chất giật gân cùng đoạn first look đầy máu me, xoay quanh cuộc chiến của hai nữ chính Ms. Q (Lan Ngọc) và Quỳnh Yên (Kaity Nguyễn).

"Cô gái từ quá khứ" dự kiến khởi chiếu vào ngày 18/11.

