Ninh Dương Lan Ngọc có được lòng "bà nội chồng" khi làm dâu gia đình quyền quý xứ Huế?

Thứ Hai, ngày 18/11/2019 06:45 AM (GMT+7)

Đối đầu với "mẹ chồng siêu giàu" nhưng mối quan hệ của Lan Ngọc với "mệ nội lắm chiêu" lại gây bất ngờ.

Sau khi tiết lộ danh tính mẹ chồng của Ms Q (Ninh Dương Lan Ngọc đóng) trong siêu phẩm điện ảnh "Gái già lắm chiêu 3" sắp ra mắt, bộ đôi đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân đã tiếp tục hé lộ nhân vật được xem là "trùm cuối" của gia đình chồng Ms Q.

Khi tiết lộ tạo hình nhân vật này, khán giả đã không khỏi bất ngờ khi người đảm nhận nhân vật này chính là NSND Hồng Vân. Nhân vật do nghệ sĩ Hồng Vân đóng là người phụ nữ lớn tuổi nhất của Lê Gia cũng là bà nội của chàng Jack (Lê Xuân Tiền đóng)- chồng Ms Q.

Điều đặc biệt ở nhân vật này chính là tính cách, phong cách thời trang đều trái ngược hoàn toàn với hình thức thường thấy ở những gia đình bề thế, giàu có bậc nhất xứ Huế. Đặc điểm gây ấn tượng ở bà nội chồng Ms Q chính là gương mặt được “tiêm filler định kỳ” căng mịn như gái 18 tuổi.

Bên cạnh đó, nếu phong cách thời trang của mẹ chồng Ms Q được cho là vô cùng sang chảnh, quý phái, phù hợp với địa vị gia đình... thì nhân vật "mệ nội lắm chiêu" này lại hoàn toàn trái ngược với cô con dâu của mình.

Nhân vật do NSND Hồng Vân đảm nhận luôn xuất hiện trong tạo hình nhí nhảnh, yêu đời và "lệch chuẩn" hoàn toàn so với hình ảnh một bà nội xứ Huế thường thấy trên màn ảnh.

Mái tóc bạc được cắt theo phong cách Pop-Art thời thượng, ăn mặc sặc sỡ, phối đồ rất hài hòa cùng loạt phụ kiện, đồ hiệu phủ kín người, luôn đội khăn turban cầu kỳ... là những đặc điểm nhận dạng "siêu gái già" trong "vũ trụ gái già" của đạo diễn Nam Cito - Bảo Nhân.

Một điểm nhấn thú vị khác ở nhân vật này chính là mối quan hệ với cháu dâu Ms Q. Nếu Ms Q và mẹ chồng luôn trong tâm thế đối đầu thì với bà nội, cô cháu dâu xinh đẹp này được xem như một người bạn thân.

Không còn những màn đối đầu căng thẳng giữa "mẹ chồng siêu giàu" và "con dâu siêu chảnh", những cảnh quay giữa Ms Q và bà nội được tiết lộ sẽ là những tình huống khiến khán giả cười không ngớt.

NSND Hồng Vân chia sẻ về nhân vật mình đảm nhận: "Điều thú vị nhất mà tôi thích ở vai diễn đặc biệt lần đầu tiên được thể hiện trên màn ảnh đó là đây không phải Mệ nội bình thường mà là một Mệ nội đúng chất là một bà già giàu có, thượng lưu: thời trang, hàng hiệu... Đặc biệt, đây một Mệ nội mê tiêm filler định kỳ để giữ vẻ đẹp thiếu nữ của mình nên luôn thời trang, trẻ trung, căng tràn sức sống".

"Là một người trái ngược hẳn những quy chuẩn về hình ảnh Mệ nội xứ Huế chua ngoa, khó tính. Mệ nội lắm chiêu của tôi là người hướng ngoại, hiện đại, luôn mang lại sự bất ngờ với những chiêu trò cười ra nước mắt!", nghệ sĩ Hồng Vân tiết lộ thêm.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, từ sau khi đóng cùng nghệ sĩ Hồng Vân trong "Cô Ba Sài Gòn" thì mãi đến phần 3 của "Gái già lắm chiêu", nữ diễn viên mới có cơ hội làm việc cùng nữ diễn viên gạo cội này.

Từ khi bắt đầu tiết lộ từng nhân vật sẽ xuất hiện trong "Gái già lắm chiêu 3", nhân vật do NSND Hồng Vân đóng được xem là vai diễn có tính cách trái ngược nhất so với những vai còn lại. Với tạo hình khác thường, tính cách cũng trẻ hơn nhiều so với tuổi... nhân vật này hứa hẹn sẽ là màu sắc quan trọng tạo nên tiếng cười cho bộ phim thể loại Chick-Flick này.

