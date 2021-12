Những cảnh phim ấn tượng nhất của 5 cặp sao nổi tiếng thế giới

5 cặp sao khiến khán giả bị lôi cuốn bởi những màn ân ái táo bạo nhưng không kém nghệ thuật.

Sara và Brad trong Little Children

Chắc hẳn khán giả không còn xa lạ với nàng Kate Winslet từ Titanic và ở bộ phim Little Children, khán giả sẽ thấy một phiên bản thật khác lạ của nữ diễn viên, đặc biệt với những cảnh nóng cùng tài tử Patrick Wilson.

Với cách sống phóng khoáng của phương Tây, chuyện một nữ diễn viên khoả thân trên màn ảnh không có gì là lạ. Do đó, nếu muốn nổi tiếng bằng con đường đóng cảnh khoả thân thì chưa chắc kết quả mang lại đã tương xứng.

Cảnh nóng trong "Little Children" là một trong những cảnh "giường chiếu" đẹp nhất của Kate Winslet

Sarah và Brad lao vào một cuộc tình vụng trộm và những cảnh nóng giữa hai người diễn ra trong một chiều mưa. Cảnh đầu tiên diễn ra trong phòng giặt đồ, giữa tiếng rung của chiếc máy giặt, hai người ân ái không rời. Những lần sau đó diễn ra trong một căn gác nhỏ. Đó đều là những địa điểm “không bình thường”, hệt như mối quan hệ lén lút giữa họ.

Những cảnh nóng trong bộ phim Little Children được cho là những cảnh “giường chiếu” đẹp nhất màn ảnh của người đẹp Hollywood. Trong những cảnh này, cả hai diễn viên đều khỏa thân hoàn toàn. Đường cong nóng bỏng của Kate Winslet kết hợp với sự sắp đặt của góc quay và diễn xuất chân thật của nhân vật đã mang lại những hình ảnh gợi cảm.

Trong Little Children, Sarah và Brad là hai con người đã có gia đình riêng, nhưng đời sống vợ chồng của họ không như ý muốn, nên đã dần bị lôi kéo bởi đối phương. Cảnh nóng này không chỉ khiến khán giả sững sờ vì độ hở của hai diễn viên mà còn gây sốc bởi mức độ trần trụi và cảm xúc. Có lẽ đó cũng là lý do mà Little Children đoạt 3 đề cử Oscar, bao gồm 1 đề cử cho Kate Winslet.

Phoebe Dynevor và Regé-Jean Page trong Bridgerton

Bridgerton được dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Julia Quinn, lấy bối cảnh những năm 1800 và kể về gia tộc Bridgerton giàu có cùng những câu chuyện tình của giới thượng lưu.

Bộ phim được ví như 50 sắc thái khi mang đến ngập ngụa những cảnh nóng xuyên suốt 8 tập phát sóng

Thoạt nhìn qua, bộ phim quý tộc này trông có vẻ rất bình thường, thế nhưng chỉ với 8 tập phim, khán giả được chiêu đãi tận 15 cảnh nóng bỏng mắt, đó là chưa kể tới hàng loạt các chi tiết vô cùng gợi cảm. Bridgerton khiến khán giả nóng mắt vì hàng loạt các cảnh ân ái, hở bạo đầy khiêu khích.

Một trong những phân đoạn cảnh nóng sốc nhất của phim chính là khi cặp đôi chính của phim – tiểu thư Daphne Bridgerton và anh chàng Simon Basset điển trai quấn nhau không ngừng ở tập 6 của series. Nhiều cảnh nóng của bộ đôi diễn ra liên tiếp, táo bạo khi cả hai lựa chọn “vần” nhau ở nhà hoang, bờ sông và cả… thư viện. Thậm chí, tất cả còn diễn ra trên nền nhạc ca khúc Wildest Dreams của Taylor Swift được phối lại bằng đàn violin.

Bridgerton hiện đang nằm trong Top thịnh hành trên Netflix ở nhiều quốc gia

Chỉ vừa mới ra mắt vào dịp cuối năm 2020, Bridgerton đã gây bão trên khắp thế giới. Bộ phim xoay quanh mối tình “từ ghét thành yêu” của nàng tiểu thư Daphne Bridgerton và chàng bá tước Simon Basset quyến rũ. Mối tình của họ ngọt ngào với hàng loạt những phân đoạn ân ái, tình dục vô cùng táo bạo từ trong nhà ra ngoài vườn. Sau khi ra mắt, Bridgerton lập kỷ lục là phim được xem nhiều nhất trong lịch sử Netflix với 82 triệu người xem trong vòng 28 ngày đầu.

Christian và Anastasia trong 50 Shades of Grey

Nhắc đến những bộ phim có yếu tố tình dục nổi trội thì chắc chắn không thể quên được 50 Shades of Grey. Chuyện tình yêu giữa "ông trùm" giàu có với thiếu nữ quê mùa mặc dù thiếu thực tế, nhưng điều khán giả quan tâm ở cặp đôi này chỉ là những màn ân ái của họ. Với chủ đề 18+ gây thu hút, tác phẩm này có rất nhiều khoảnh khắc khiến khán giả phải đỏ mặt, ngại ngùng không dám xem tiếp.

Ana thực sự ngỡ ngàng khi được biết đến “Căn phòng đỏ” - nơi mà Christian gọi là “Play Room – Phòng tiêu khiển”. Nó đại diện cho những gì bí mật nhất, tăm tối nhất trong tâm hồn Christian, và cũng là nơi anh cảm thấy hoàn toàn tự do, có thể thể hiện trọn vẹn sự hấp dẫn và cả những thú vui bạo liệt về thể xác. Khi trông thấy căn phòng này, Ana sẽ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận Christian hay xa rời anh mãi mãi.

Chính nhờ bộ phim này, tên tuổi của hai diễn viên trẻ Dakota Johnson và Jamie Dornan mới thật sự được công chúng biết đến. Dù đã có hơn 10 năm tham gia nghệ thuật nhưng ái nữ của cặp đôi minh tinh Melanie Griffith và tài tử Don Johnson vẫn chưa có cơ hội tỏa sáng. Còn diễn viên điển trai Jamie Dorman trước đó gần như chỉ xuất hiện trên truyền hình và tham gia viết kịch bản, không hề để lại tên tuổi gì tại Hollywood.

Adèle và Emma trong Blue Is The Warmest Color

Bộ phim Blue Is The Warmest Color được khán giả nhớ đến nhờ dàn diễn viên tài năng, nội dung hấp dẫn và đặc biệt là những cảnh nóng gây bàng hoàng với khán giả. Trong tác phẩm này, cảnh nóng đồng tính giữa hai nhân vật nữ đủ để khiến bất kì khán giả nào cũng phải thất thần, đỏ bừng mặt mũi.

Bộ phim bao quát cuộc sống riêng của Adele (Adele Exarchopoulos đóng), cô nữ sinh 17 tuổi. Sau khi đánh mất cảm xúc lãng mạn trong lần đầu làm tình với cậu bạn đẹp trai cùng trường, cô nhận thấy nhục cảm của mình hướng về Emma (Seydoux), cô họa sĩ có mái tóc nhuộm xanh, người đã có lần cô tình cờ nhìn thấy trên phố. Sau những lần hẹn hò có chút thẹn thùng pha lẫn kích thích, họ bắt đầu khám phá lẫn nhau trong cơn mê xác thịt.

Một cảnh nóng trong phim Blue Is the Warmest Color.

Bộ phim có ba cảnh nóng đồng tính, trong đó có cảnh nóng kéo dài lên tận bảy phút. Những cảnh nóng ấy là điều bắt buộc phải có bởi nó thể hiện sự thăng hoa cao nhất của tình yêu và những khó khăn từ các quan hệ xã hội khác.

Sex Education

Sau Elite, Sex Education chính là “bom sex tuổi teen” tiếp theo của Netflix gây sốc toàn thế giới. Tuy nhiên, Sex Education còn được đánh giá cao hơn nữa vì tính chất tươi sáng, nhân văn của mình. Bộ phim khai thác trực diện chuyện tình dục ở tuổi teen, đưa ra những bài học giáo dục giới tính đúng đắn nhất.

Sex Education mùa đầu tiên mở ra với hình ảnh cặp đôi Aimee và Adam đang quan hệ với nhau. Mặc dù trông có vẻ rất cuồng nhiệt và say mê, thế nhưng cả hai lại thật sự không cảm thấy sung sướng. Adam thì cũng giả vờ lên đỉnh để cho xong chuyện. Aimee nhận ra điều này nên đã chất vấn anh chàng. Hóa ra khi đó, Adam chỉ đang cảm thấy tự ti về bản thân mình đến độ không thể thực sự "vui vẻ".

Đến mùa phim thứ 3, cô nàng Maeve ngày càng trở nên gần gũi hơn với anh hàng xóm Isaac. Trong một khoảnh khắc, hai người đã quyết định sẽ đẩy mức tình cảm lên một bậc, với những nụ hôn mơn trớn và cực kỳ quyến rũ. Đáng tiếc, cặp đôi này chưa kịp làm gì hơn thì phải dừng lại do... đồ ăn trong lò bị cháy. Dẫu vậy, khoảnh khắc này cũng đóng vai trò rất lớn trong tuyến tình cảm của Sex Education mùa 3.

Cảnh thân mật của Maeve và Isaac

The Guardian nhận định: "Kịch bản trọn vẹn, chi tiết và hài hước. Nó hài hước một cách vô tận và tự nhiên, có thể khiến bạn bất ngờ và bật cười thoải mái". Trên Variety, Caroline Framke viết: "Bộ phim đã chạm đến nhiều vấn đề hơn những phim hài tuổi teen khác. Sex Education giải quyết những câu hỏi cụ thể qua màn ảnh một cách đầy quan tâm và hài hước".

Dẫu vậy, không thể phủ nhận Sex Education là một tác phẩm gây nóng mắt nhất nhì Netflix. Bộ phim không chỉ đề cập tới những vấn đề nhạy cảm nhất mà còn sở hữu vô số cảnh nóng, khiến người xem cũng phải đỏ mặt.

