Như Quỳnh hé lộ mối quan hệ với Trấn Thành trong thời gian trải qua biến cố

Thứ Năm, ngày 20/10/2022 17:33 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ chia sẻ rất vui và bất ngờ khi Trấn Thành nhận lời tham gia liveshow đặc biệt của chị.

Nữ ca sĩ Như Quỳnh tổ chức liveshow mang tên The best of Như Quỳnh hội tụ những “cái nhất” lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát. Đêm nhạc sẽ được diễn ra vào 20h ngày 12/11 tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM.

Như Quỳnh là một ca sĩ nổi danh của dòng nhạc trữ tình quê hương

Đúng như tên gọi của liveshow, Như Quỳnh mong muốn sẽ mang tới những điều đặc biệt nhất. Không ngoa khi gọi đây sẽ là một “đại nhạc hội” bởi quy tụ dàn sao “khủng” gồm nhiều thế hệ được đông đảo công chúng yêu thương, mến mộ. Ngoài các tên tuổi ít nhiều gắn bó với nữ danh ca, chương trình còn có sự góp mặt của Noo Phước Thịnh, Lương Bích Hữu, hai ca sĩ nhạc trẻ có chỗ đứng và có nhiều bản hits. Ngoài ra, còn có NSND Lệ Thuỷ, một đại diện tiêu biểu của nghệ thuật cải lương. Ngoài ra, còn có rất nhiều gương mặt làng hài đang nổi như Hồng Đào, Minh Nhí, Hoài Tâm, Minh Dự, Nam Thư… Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ca sĩ Lâm Thuý Vân và nhạc sĩ Tùng Châu về nước để tham gia chương trình. Việc có tới 3 MC gồm Hồng Đào, Tùng Leo và MC Anh Khoa cũng là một ẩn số mang lại sự tò mò.

Trong buổi chia sẻ những thông tin bên lề hiếm hoi về liveshow đặc biệt này, Như Quỳnh vô tình để lộ thêm 1 trong 3 tên tuổi khách mời vốn được ban tổ chức “giấu kín” không muốn bung ra trước đêm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết Trấn Thành sẽ góp mặt trong liveshow lần này.

Trấn Thành và Như Quỳnh thân thiết từ rất lâu

“Tôi và Trấn Thành đã biết nhau từ rất lâu. Sau những chuyến lưu diễn ở hải ngoại và cả ở trong nước, hai chị em thường hàn huyên tâm sự rất nhiều về chuyện đời tư lẫn sự nghiệp. Cộng thêm sự lo lắng của Trấn Thành trong suốt quãng thời gian Như Quỳnh trải qua những biến cố. Vậy nên có được những tình cảm khá là gần gũi. Thực sự Như Quỳnh rất bất ngờ nhận được lời đồng ý của Trấn Thành. Phải nói là Như Quỳnh rất vui, vì Trấn Thành quá bận”, nữ ca sĩ chia sẻ về mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành.

Như Quỳnh cũng cho biết thêm trong chương trình này, Trấn Thành không phải đến để làm MC. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trấn Thành trong vai trò nào, là ca sĩ hay diễn viên thì ê-kíp chương trình chưa hé lộ.

Thời điểm tổ chức liveshow cũng là dịp tròn 30 năm ca khúc "Người tình mùa đông" ra mắt công chúng và gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ.

Việc có nhiều ca sĩ trẻ và nghệ sĩ hài cùng tham gia trong liveshow này khiến nhiều người thắc mắc về sự kết hợp giữa họ với ca sĩ Như Quỳnh. Trả lời câu hỏi này, ông Phạm Anh Khoa, giám đốc sản xuất chương trình, cho biết: “Mọi người cứ nghĩ hát chung sân khấu một chương trình thì cần giống nhau về màu sắc âm nhạc nhưng lần các nghệ sỹ được mời sẽ trình bày với Như Quỳnh với những tiết mục đặt biệt, lần đầu xuất hiện trên sân khấu và cũng chỉ có trong liveshow Như Quỳnh để khán giả thấy, Như Quỳnh không chỉ được biết đến ở dòng nhạc trữ tình quê hương mà còn ở nhiều thể loại âm nhạc khác, một tài năng của sự đa dạng. Nhiều người khi được mời show còn bất ngờ hỏi lại, sẽ làm gì trong show”.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe trước liveshow, Như Quỳnh hào hứng cho hay chị của ngày hôm nay tràn đầy năng lượng, tích cực và hạnh phúc với tình yêu của mình. Nữ ca sĩ nói muốn làm tốt nhất mọi thứ cùng với sức khỏe, năng lượng ấy.

Như Quỳnh tràn đầy năng lượng chuẩn bị cho show diễn đặc biệt đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp

Nói về con gái Melody Đông Nghi, Như Quỳnh mong muốn con yêu thích hình ảnh nghệ sĩ của mình. Về việc show diễn đặc biệt này có sự xuất hiện của con gái hay không, Như Quỳnh cho hay: “Mọi thứ còn là cái duyên nữa. Nếu đủ duyên, cháu sẽ xuất hiện trên sân khấu lần này, nhưng còn nhiều lý do tế nhị nên không biết cháu có thể xuất hiện lần này không. Cháu cũng nói, con có thể xuất hiện nhưng không thể giống như mẹ được”.

Như Quỳnh bên con gái Melody Đông Nghi

Ngoài đời, Như Quỳnh là một người sống mộc mạc. Show lần này được tổ chức vào đúng dịp chuẩn bị chờ đón mùa Giáng sinh, cũng là dịp kỷ niệm 30 năm bản hit Người tình mùa đông gắn liền tên tuổi nữ ca sĩ. Như Quỳnh cho biết lần diễn Người tình mùa đông này chỉ xin phép có một chút thay đổi nho nhỏ chứ không quá khác biệt, bởi chị muốn khán giả cùng mình sống lại những ký ức đẹp. Khi được hỏi về sự đầu tư cho chương trình, Như Quỳnh và ê-kíp chia sẻ: “Show diễn sẽ có nhiều điểm thú vị. Khi đi xem show, khán giả sẽ nhận thấy sự đầu tư về kịch bản, nội dung và nhiều yếu tố khác. Chương trình có sự hỗ trợ của đạo diễn Đỗ Đức và hoàn toàn yên tâm với sự hỗ trợ của âm nhạc của Tùng Châu. Chúng tôi mong muốn, cùng với sự đầu tư này, chúng tôi sẽ nhận được sự yêu mến của công chúng. Chương trình tập trung vào cảm xúc và chắc chắn sẽ có tiết mục mang lại cảm xúc cho khán giả. Sau đó, chúng tôi hy vọng sẽ mang sô diễn này đến nhiều điạ điểm khác nhau trên toàn quốc để đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả”.

Như Quỳnh quen thuộc qua nhiều ca khúc Người tình mùa đông, Duyên phận, Vùng lá me bay, Lênh đênh phận buồn…

