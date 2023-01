"Nhà Bà Nữ" thu 180 tỷ sau 7 ngày, em gái Trấn Thành và Song Luân công khai điều này

Song Luân và Uyển Ân đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia phim chiếu Tết 2032 – "Nhà Bà Nữ". Sau 7 ngày ra rạp, hiện doanh thu của phim là hơn 180 tỷ đồng.

Trong phim, Song Luân và Uyển Ân vào vai cặp đôi trẻ yêu nhau mãnh liệt, bất chấp sự phản đối của gia đình. Song cũng chính tình yêu đầu đời cũng khiến cả hai nhận về những hậu quả đầy nước mắt.

Cả hai tình tứ khiến khán giả đặt nghi vấn "phim giả tình thật"

Mới đây, Song Luân và Uyển Ân bất ngờ công khai bộ ảnh mới, diện trang phục ton-sur-ton, có những cử chỉ thân mật. Cả hai được khán giả khen xứng đôi và nhiệt tình “đẩy thuyền” để họ trở thành 1 cặp ở ngoài đời.

"Nhà Bà Nữ" đánh dấu lần đầu tiên kết hợp của hai diễn viên. Vì vậy, cả Song Luân và Uyển Ân đều có những ấn tượng đặc biệt về bạn diễn của mình.

Uyển Ân chia sẻ cô luôn cảm thấy vui vẻ và an tâm khi diễn cùng Song Luân. Nhờ quay Nhà Bà Nữ, cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn. “Anh Song Luân luôn ấm áp và vui tính nên việc tương tác, phối hợp, lấy cảm xúc khi quay cùng anh đều khá dễ dàng. Tuy nhiên, trong một vài phân đoạn tình cảm, anh Luân thường bị anh Thành trêu diễn chưa ra do độc thân quá lâu rồi, đã đánh mất sự say mê, hào hứng với tình yêu tuổi trẻ”, nữ diễn viên cho biết.

Về phía Song Luân, anh đặc biệt quý mến sự tự nhiên và nhiệt huyết của Uyển Ân trong công việc. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất khi lần đầu hợp tác là phải tạo được sự tin tưởng nơi bạn diễn. Mỗi khi có cảnh nào khó, bản thân Luân cũng có những cách riêng để trao đổi với Ân nhằm tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho cả hai. Như vậy thì mới dễ vào tâm lý hơn”.

"Nhà Bà Nữ" do Trấn Thành đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Lê Giang, Uyển Ân, NSND Ngọc Giàu, Khả Như, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm, NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh, Ngân Quỳnh, Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Phương Lan…

