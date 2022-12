Người vào vai huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long

Đạo diễn thắng giải Oscar Lý An chọn con trai, nam diễn viên Lý Thuần, vào vai huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long trong bộ phim tiểu sử sắp tới.

Kể từ cái chết bi thảm của Lý Tiểu Long vào năm 1973, rất nhiều vai diễn về anh xuất hiện trên màn ảnh. Giờ đây, thêm một cái tên nữa bổ sung vào danh sách. Theo Deadline, đạo diễn Lý An (Ang Lee) - người đứng sau thành công của Ngọa hổ tàng long, Life of Pi, Brokeback Mountain - chọn con trai Lý Thuần (Mason Lee) vào vai chính trong bộ phim tiểu sử mới về huyền thoại võ thuật gốc Hoa.

Lý Thuần được chọn vào vai Lý Tiểu Long trong bộ phim tiểu sử. Ảnh: Instagram.

“Được chấp nhận không phải là người Mỹ hay người Trung Quốc hoàn toàn, Lý Tiểu Long là cầu nối giữa Đông và Tây, người đã giới thiệu kung fu Trung Quốc với thế giới, nhà khoa học chiến đấu và nghệ sĩ biểu diễn mang tính biểu tượng, người đã cách mạng hóa cả võ thuật và điện ảnh hành động”, ông Lý An chia sẻ về dự án sắp tới.

Năng lực của đạo diễn Lý An không phải bàn cãi. Ba giải Oscar là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, đông đảo công chúng tò mò liệu Mason Lee có đủ khả năng để hóa thân thành một trong những nhân vật mang tính biểu tượng của điện ảnh thế giới.

Kinh nghiệm diễn xuất

Lý Thuần sinh năm 1990 tại Illinois, Mỹ. Anh là diễn viên người Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời là con trai út của đạo diễn Lý An và Jane Lin, một nhà nghiên cứu vi sinh vật học. Ngoài ra, Lý Thuần tốt nghiệp Đại học New York.

Lý Thuần kín tiếng về đời tư. Ngày 6/11, anh thông báo kết hôn trên tài khoản Instagram: “Muốn nói lời xin lỗi với vợ tôi vì không thông báo về cuộc hôn nhân của chúng tôi theo cách mà cô ấy nên có. Nhưng tôi hạnh phúc. Cảm ơn Chúa vì đã cho anh tìm thấy em”. Kèm theo đó là ba bức ảnh chụp cùng vợ, Silver Chiu.

Lý Thuần và vợ Silver Chiu. Ảnh: Instagram.

Bước đột phá đầu tiên của Lý Thuần tại Hollywood là vai thiếu niên tên Teddy bị bắt cóc trong The Hangover Part II (Ba chàng ngự lâm phần 2) phát hành năm 2001. Bạn diễn của anh gồm những cái tên đình đám như Zach Galifianakis, Ed Helms, Bradley Cooper...

Trên Fandom Entertainment, nam diễn viên 9X tiết lộ không hề biết thông tin gì về bộ phim, chỉ biết vai diễn mà anh được mời là thiếu niên Mỹ gốc Á 16 tuổi.

“Vào thời điểm đó, nó chỉ là một bộ phim không có tiêu đề của Warner Bros. Tôi thực sự không biết mình sẽ tham gia vào việc gì. Tôi xem khoảng ba trang của kịch bản. Sau đó khoảng một tháng, tôi nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyến. Khi đó tôi mới phát hiện ra nó thực sự là bộ phim gì”, anh nói.

Trên thực tế, Lý Thuần đã có trải nghiệm diễn xuất từ hơn một thập niên trước đó. Vai diễn đầu tay của anh là trong bộ phim Hoa ngữ The Wedding Banquet do cha anh đạo diễn năm 1993.

Sau The Hangover Part II, anh có cơ hội đóng phim cùng Scarlett Johansson trong tác phẩm hành động khoa học viễn tưởng Lucy (2014).

Năm 2016, Lý Thuần lại hợp tác với cha ruột trong Billy Lynn's Long Halftime Walk, với sự góp mặt của bạn trai Taylor Swift, Joe Alwyn, và Kristen Stewart. Đó là dự án Hollywood gần đây nhất của anh cho đến phim tiểu sử Lý Tiểu Long.

Theo Playbill, nam diễn viên gốc Hoa cũng diễn xuất trong tác phẩm sân khấu Year Zero của Michael Golamco.

Lý Thuần bước đầu ghi dấu ấn ở Hollywood với The Hangover Part II. Ảnh: Warner Bros.

Chỉ đảm nhận các vai phụ ở Hollywood, nhưng ở showbiz xứ Đài, Lý Thuần đảm nhận nhiều vai chính trong các phim Dream Flight (2014), The End of Love (2015), Where the Wind Sets (2015), Stand By Me (2020)...

Sau đó, anh góp mặt trong nhiều bộ phim ở đại lục, Đài Loan và Hong Kong, thử sức ở thể loại từ chính kịch, hài kịch đến hành động.

Năm 2021, bộ phim Hong Kong Limbo có anh cùng tài tử Lâm Gia Đống, người đẹp Lưu Nhã Sắt, được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 71. Anh giành một đề cử cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Mã lần thứ 59 cho bộ phim này.

Dành 3 năm để luyện tập như Lý Tiểu Long

Theo Deadline, Mason phải trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt trong ba năm qua để chuẩn bị cho vai diễn huyền thoại võ thuật. Khóa đào tạo diễn ra ở châu Á trong suốt thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19.

“Lý Tiểu Long là dự án tâm huyết ấp ủ từ lâu của đạo diễn Lý An. Nó là câu chuyện xúc động mô tả những chiến thắng và xung đột của một trong những anh hùng hành động ngoài đời thực hàng đầu trong thời đại chúng ta” nhà sản xuất Elizabeth Gabler trả lời phỏng vấn Deadline.

Theo The Guardian, bộ phim (dự kiến có tên là Bruce Lee) được kỳ vọng trở thành bom tấn hành động tiếp theo của ông Lý An sau Ngọa hổ tàng long (2000).

Một điểm đáng chú ý khác, Shannon, con gái của Lý Tiểu Long, đảm nhận vai trò sản xuất phim. Trước đây, cô từng chỉ trích Quentin Tarantino về cách tái hiện mang tính châm biếm Lý Tiểu Long trong Once Upon a Time… in Hollywood.

Một cảnh phim của Lý Thuần trong Stand By Me. Ảnh: MM2 Entertainment.

Cho đến nay, quyết định giao vai Lý Tiểu Long cho Lý Thuần đang nhận được phản hồi tích cực từ đông đảo cư dân mạng.

“Lý An chỉ đạo Lý Thuần trong bộ phim tiểu sử về Lý Tiểu Long có thể là tiêu đề yêu thích của tôi trong ngày”, một người dùng mạng viết trên Twitter.

“Tôi yêu Lý Tiểu Long và cuộc đời của anh ấy đã được chuyển thể nhiều lần. Mason Lee trông giống Lý Tiểu Long nên tôi tò mò”, người khác bình luận.

