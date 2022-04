Người đẹp Clara Lee gây tranh cãi dữ dội vì bị "câu view"

Người đẹp này trở thành đề tài tranh luận của khán giả xứ Trung khi nhân vật của cô bị đem ra "câu" khán giả.

Clara Lee được mệnh danh “bom sex” màn ảnh Hàn. Thời gian qua, cô tập trung phát triển sự nghiệp ở thị trường Trung Quốc. Mặc dù có mặt trong đề cử Mâm xôi vàng nhưng Clara vẫn được nhiều đạo diễn mời vào các vai phụ để thu hút chú ý.

Clara trong 2 bộ phim Deep Love và Đại hồng bao

Trong danh sách đề cử rút gọn của Cây chổi vàng (giải Mâm xôi vàng xứ Trung) gần đây, mỹ nhân người Hàn có tên trong hạng mục Nữ diễn viên gây thất vọng nhất. Hai vai diễn trong phim Deep Love và Đại hồng bao dù chỉ là những vai phụ thoáng qua nhưng vẫn bị chê hời hợt. Clara xuất hiện với phong cách thời trang sang chảnh, khoe đường cong cơ thể là chính. Diễn xuất của cô không mấy ấn tượng, khiến khán giả thất vọng.

Vai phụ gây tranh cãi của Clara trong Đông Du truyện

Chưa hết, mới đây cô góp mặt trong bộ phim Đông Du truyện với vị trí ở giữa poster phim. Nhiều người lầm tưởng đây sẽ là vai chính của kiều nữ xứ Hàn nhưng kỳ thực thời lượng trên phim của cô rất ít, chưa đầy 5 phút. Không những vậy, nhân vật của Clara “phụ hơn cả phụ”. Cô đóng vai nữ yêu quái có diện mạo xinh đẹp, mang thuật biến hình. Chỉ sau vài câu thoại, nhân vật của cô đã tan biến.

Clara với pha tốc váy gây "sốt" trong phim

Vai diễn của Clara gây tranh cãi lớn với khán giả vì cách nhà sản xuất phim lấy hình ảnh của cô ra để làm truyền thông. Nhiều người thấy bức xúc vì cho rằng “bị lừa”, chỉ trích nhà sản xuất phim lấy tên tuổi Clara để câu view. Đây không phải lần đầu tiên vai diễn của cô bị đem ra lợi dụng. Trước đó, trong phim The ghost fan lou hay 12 Hours, dù chỉ là diễn viên khách mời, diễn viên phụ nhưng hình ảnh Clara thường xuyên được để chính giữa như diễn viên chính. Không thể phủ nhận dù chỉ là vai phụ nhưng tên tuổi của mỹ nhân này đã giúp các bộ phim như Some like it hot, Sứ đồ hành giả... trở nên hot hơn hết. Chỉ một pha tốc váy trong phim hay phân cảnh diện đồ tắm đi ngang qua của chân dài này cũng giúp "câu" khán giả tới rạp.

Hình ảnh Clara trong phim Sứ đồ hành giả

Trong năm 2021, mỹ nhân người Hàn đẩy mạnh tham gia nhiều phim tại Trung Quốc như Empathy Master, Mỹ nhân ngư, Đường môn: Mỹ nhân giang hồ, Trường An phục yêu… Cô đóng cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, lịch chiếu đến năm 2023.

Clara Lee tên thật Lee Sung Min, sinh năm 1985. Cô là người mẫu, diễn viên, MC mang trong mình dòng máu Hàn Quốc và Anh, lớn lên tại Thụy Sĩ. Bố cô là ca sĩ nổi tiếng. Cô từng là một trong những người đẹp được tìm kiếm nhiều nhất năm 2013 trên Naver và trở thành người đẹp sexy nhất Hàn Quốc khi đó. Năm 2014 cô được tạp chí Mode Lifestyle bầu chọn là người phụ nữ đẹp thứ 2 thế giới. Cô thường xuyên góp mặt trong danh sách bình chọn những mỹ nhân nóng bỏng nhất châu Á. Phong cách gợi cảm mang đến cho Clara sự nổi tiếng đi cùng với tai tiếng vì nhiều bức hình quá khêu gợi.

Bị gọi là "người đẹp nói dối" ở Hàn Quốc nhưng Clara gây dựng tên tuổi nổi như cồn ở Trung Quốc

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 với bộ phim Five Senses of Eros. Sau nhiều vai phụ, Clara vẫn không thể có được vai chính nổi bật nhất mà chủ yếu được nhắc tới qua những hình ảnh gợi cảm. Thậm chí cô từng bật khóc trong họp báo khi bị hỏi về việc “cố tình lợi dụng khoe cơ thể để gây chú ý”. Năm 2015, cô tố cáo CEO công ty quản lý cũ có hành vi quấy rối tình dục. Sau đó, vị CEO này tố ngược Clara, nói cô vu khống, cố tình tiếp cận quyến rũ ông ta. Trong lúc vướng phải làn sóng bị tẩy chay tại Hàn với biệt danh “người đẹp nói dối”, Clara lại được đón nhận nhiệt tình ở Trung Quốc, trở thành ngôi sao nổi tiếng rất được yêu thích.

Clara có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã đại gia

Tháng 1/2019, Clara bất ngờ tuyên bố kết hôn. Ông xã của cô là một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, hơn cô 2 tuổi, đang điều hành một loạt công ty lớn trong và ngoài Hàn Quốc. Không chỉ điển trai, giàu có, chồng Clara còn có thành tích ưu tú khi tốt nghiệp cả cử nhân và thạc sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) – ngôi trường công nghệ tốt nhất thế giới. Anh được xem như “ông trùm” trong các công ty về công nghệ. Cuộc sống của Clara giàu sang và hạnh phúc khi cùng chồng sống ở căn hộ siêu sang tại tòa tháp cao nhất Hàn Quốc.

