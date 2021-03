Người đẹp "cát-xê 10 cây vàng" bức xúc khi bị chỉ trích "câu view"

Thứ Sáu, ngày 19/03/2021 17:13 PM (GMT+7)

Trước bình luận "Già rồi bà ơi, đừng có câu view nữa", "Gây quỹ mà cũng câu view", nữ diễn viên này bức xúc lên tiếng.

Việt Trinh bày tỏ bức xúc khi đọc những bình luận nói cô "hết thời", "câu like". Ngày 18/3 vừa qua, nữ diễn viên đăng đàn: "Thật sự Facebook của Trinh chủ yếu livestream bán kính gây quỹ từ thiện chứ đâu phải bán kính gây quỹ để câu like. Vậy mà cũng gieo thị phi cho tui nữa. Tui già rồi câu like làm gì?". Trước đó, cô livestream bán kính để gây quỹ từ thiện, được nhiều người ủng hộ.

Việt Trinh đăng đàn đáp trả khi bị chỉ trích "câu like"

Trước sự bức xúc của Việt Trinh, MC Đại Nghĩa động viên đàn chị: "Chị đẹp ơi, buông xả cho nhẹ lòng nè. Người thương thì tự khắc họ sẽ hiểu mình thôi chị. Cười lên cho đời thêm đẹp nha chị đẹp".

"Người đẹp Tây Đô" nói thêm về việc làm từ thiện của mình: "Mỗi lần giúp hoàn cảnh nào xong, tôi phải đăng Facebook để báo cáo các nhà hảo tâm gần xa và minh bạch số tiền đã chuyển cho bệnh nhân chứ đâu phải tôi đăng để câu view, mỗi lần đăng về từ thiện rất ít like nha. Tôi câu view làm gì ở tuổi 50? Sao cho vừa lòng đây".

Việt Trinh từng chia sẻ trong một livestream vào ngày 16/3, cô cho biết hiện tại "không giàu như hồi xưa nhưng Trinh kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình để chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn hơn". Hiện tại nữ diễn viên sống ở căn nhà vườn xanh mát tại Bình Dương. Cô dành riêng một không gian ngoài trời ở khoảng sân trước nhà rộng và đẹp nhất đặt một bức tượng Phật Bà Quan Âm. Nữ diễn viên từng chia sẻ trước đây thời nổi tiếng 1 phim đóng được 10 cây vàng nhưng không biết nghĩ tới người nghèo, chỉ biết hưởng một mình, giờ đây muốn làm từ thiện, sống có ích cho xã hội nhiều hơn.

Nữ diễn viên tham gia các hoạt động từ thiện nhưng không PR cho bản thân mình, chỉ lặng lẽ và từ tốn. Vào các ngày sinh nhật, cô có kêu gọi mọi người gây quỹ mổ mắt từ thiện thay vì tổ chức sinh nhật. Cô khẳng định việc bán kính gây quỹ từ thiện như vậy một lần được vài triệu nhưng không chỉ kêu gọi mà bản thân cũng phải góp một phần trong đó.

Việt Trinh sinh năm 1972, được biết đến qua nhiều bộ phim nổi tiếng thuộc thập niên 90. Ở tuổi U50, cô sống độc thân, hạnh phúc bên con trai. Những tác phẩm gắn liền tên tuổi của Việt Trinh có thể kể tới như Người đẹp Tây Đô, Ngọc trong đá, Sao em nỡ vội lấy chồng, Công tử Bạc Liêu, Vị đắng tình yêu 2... Trong những năm hoàng kim của sự nghiệp, Việt Trinh được gọi là minh tinh màn bạc Việt. Sau nhiều sóng gió cuộc đời, cô mới trở lại làng giải trí làm đạo diễn phim, tham gia game show truyền hình. Khán giả khen ngợi Việt Trinh giữ được vẻ trẻ trung, nhan sắc đằm thắm.

