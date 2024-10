Netizen đào lại "The Idol" có Jennie BLACKPINK tham gia giữa vụ Diddy bị bắt

Sự việc Diddy (tên thật là Sean John Combs) bị bắt với hàng loạt cáo buộc là một trong những chủ đề nóng trên mạng xã hội thời gian gần đây. Truyền thông quốc tế tiết lộ hành vi của Diddy được che giấu kỹ càng sau lớp vỏ bọc là những bữa tiệc hào nhoáng, quy tụ rất đông ngôi sao giới Hollywood.

Các “bữa tiệc trắng” (white party) mà Diddy tổ chức đang bị đào lại.

Giữa scandal đó, cư dân mạng bất ngờ nhắc lại về The Idol (diễn chính bởi The Weeknd, Lily-Rose Depp và có Jennie (BLACKPINK) tham gia). Dân mạng cho rằng phim gây tranh cãi lớn về chất lượng nội dung nhưng phần nào phản ánh được mặt tối đáng sợ, ghê tởm đằng sau sự hào nhoáng của Hollywood.

The Idol đưa đến một góc nhìn khác khi mà nghệ sĩ trẻ trở thành “con mồi” của những kẻ có quyền lực, trở thành “con cún nhỏ” của các ông bầu, bị thao túng cả suy nghĩ và hành động. Để theo đuổi ước mơ, họ buộc phải đánh mất chính mình trong những bữa tiệc xa hoa, không thể tự mình trốn thoát.

Một vài khía cạnh mà The Idol thể hiện được cho là phảng phất bê bối của Diddy. Đằng sau hào quang rực rỡ của các ngôi sao là một bức màn đen ẩn chứa không ít tủi nhục.

Trong tập 3 của The Idol còn có câu thoại nhắc tới "Đảo Epstein". Đây chính là vụ bê bối chấn động tương tự, không kém của Diddy từng bị khui ra. "Đảo Epstein" ám chỉ hòn đảo tư nhân Little St. James, do tỷ phú Jeffrey Epstein sở hữu. Ông ta sử dụng nó để hoạt động mại dâm và thực hiện nhiều tội ác, khiến nó còn được biết đến với cái tên “đảo ấu dâm”. Jeffrey Epstein đã tự sát trong khi chờ xét xử vào năm 2019.

The Idol thất bại vì chưa khéo léo, thậm chí "quá phô" trong việc truyền tải thông điệp.

Bê bối của Diddy sẽ được phơi bày rõ hơn trong một bộ phim tài liệu do Netflix phát hành. Hiện hai người điều hành sản xuất của dự án là Alexandra Stapleton và Curtis Jackson, thường được biết đến với nghệ danh 50 Cent.

