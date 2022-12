Nét lãng tử của báu vật điện ảnh Nhật Bản

First Love (Mối Tình Đầu) lên sóng dịp cuối năm đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Phim được lấy cảm hứng từ hai ca khúc First Love (1999) và Hatsukoi (2018) của danh ca Utada Hikaru. First Love được đánh giá là bộ phim tạo ra những rung cảm lay động người xem.

Vào vai nam chính Harumichi Namiki, Satoh Takeru chiếm trọn tình cảm của khán giả khi khắc họa hình ảnh người đàn ông từng trải bằng ánh mắt nặng tình, biểu cảm tinh tế, giàu cảm xúc. Anh chia sẻ chỉ cần nhìn nhau lặng lẽ cũng đủ tạo nên câu chuyện tình yêu.

Trong phim, Harumichi Namiki hiện lên với phong cách tối giản, mái tóc rối bời nhưng tỏa ra khí chất lạnh lùng, nam tính, cuốn hút của người đàn ông ở tuổi ngoài 30.

Satoh Takeru được coi là một trong những báu vật của điện ảnh Nhật Bản. Với 16 năm kinh nghiệm hoạt động trong showbiz, diễn viên chứng minh năng lực diễn xuất đa dạng, có thể đảm nhận nhiều dạng vai, từ kiếm khách lạnh lùng đến chàng trai ngôn tình, lãng mạn. Ảnh: Pinterest.

Diễn viên là bảo chứng phòng vé xứ Phù Tang khi liên tục góp mặt trong những phim bom tấn, đạt doanh thu cao. Satoh Takeru từng nổi danh với nhân vật kiếm khách Kenshi trong live-action Rurouni Kenshin – dự án đưa tên tuổi Takeru vươn tầm châu Á. Ảnh: Twitter.

Bên cạnh đó là loạt phim nổi bật như Love Will Last Forever (Tựa Việt: Mãi mãi yêu anh), Á Nhân (2017), Inuyashiki (Ông bác siêu nhân), Bloody Monday (Ngày thứ hai đẫm máu)…

Diễn viên kín tiếng chuyện đời tư, anh chưa kết hôn hay công bố bạn gái. Scandal đời tư lớn nhất diễn viên phải đối mặt liên quan đến Maeda Atsuko - ngôi sao sáng nhất của nhóm nhạc nữ AKB48 thời điểm đó. Sau buổi tiệc tốt nghiệp, Maeda Atsuko được phóng thích khỏi “lệnh cấm yêu” của ngành công nghiệp Idol. Nữ idol say xỉn, khóc lóc trên đường phố, được Takeru bế về tận nhà. Nam diễn viên làm lộ nội y lúc dìu cô trước căn hộ, trong khi Maeda Atsuko luôn miệng nói “Xin lỗi, em thật tệ”.

Satoh Takeru sinh năm 1989. Từ hồi đi học, anh được chú ý trong trường nhờ tài năng nghệ thuật nổi trội và học giỏi, hay đứng nhất trong các bảng xếp hạng. Hồi phổ thông, anh nhận được 10 gói quà từ học sinh nữ khối trên nhân ngày lễ tình nhân Valentine. Tuy nhiên, Takeru cho biết mình không hề nổi tiếng, thường khép nép và không ra khỏi lớp trong giờ giải lao.

Nguồn: https://tienphong.vn/net-lang-tu-cua-bau-vat-dien-anh-nhat-ban-post1494524.tpoNguồn: https://tienphong.vn/net-lang-tu-cua-bau-vat-dien-anh-nhat-ban-post1494524.tpo