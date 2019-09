Mỹ nữ Nhật Bản đóng cảnh khỏa thân khoe lưng trần trên tạp chí 18+

Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 19:16 PM (GMT+7)

Bộ ảnh của người đẹp 38 tuổi do ông xã của cô chụp được miêu tả là "cực kỳ riêng tư".

Hậu trường những ngôi sao Sự kiện:

Theo On, tạp chí người lớn Playboy Weekly vừa tung ra hình ảnh trang bìa là nữ diễn viên Yumi Adachi. Ở tuổi 38, mỹ nhân phim "Mặt nạ thủy tinh" tự tin khoe lưng trần nuột nà gợi cảm cùng nhan sắc trẻ trung. On nhận xét, vẻ đẹp của Yumi Adachi không hề thay đổi theo thời gian. "Đó chắc chắn là phép màu ở tuổi 38 của cô ấy", tờ ON nhận xét.

On cho biết, 16 trang trong của tạp chí Playboy là loạt ảnh đời thường nhưng rất gợi cảm của Yumi Adachi do chính chồng cô thực hiện - nhiếp ảnh gia Tomoki Kuwajima. Bộ ảnh được truyền thông miêu tả là "cực kỳ riêng tư".

Hình ảnh diện bikini ngoài đời của mỹ nhân 38 tuổi khiến nhiều người chú ý. Yumi được khen trẻ trung hơn so với tuổi thật. Thậm chí, cô còn được xếp vào danh sách những mỹ nhân không tuổi của làng giải trí Nhật Bản.

Vài năm gần đây, sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1981 có phần chững lại. Sau thành công của "Mặt nạ thủy tinh", Yumi Adachi bất ngờ lột xác hoàn toàn khi đồng ý đóng vai cô kĩ nữ có số phận bi đát trong phim 18+ "Hanayoi Douchuu". Đây được coi là tác phẩm "sốc" nhất trong sự nghiệp của Yumi Adachi khi nữ diễn viên có nhiều cảnh khoe thân thể 100%. Năm 2018, Adachi tiếp tục đóng một cảnh nóng táo bạo không kém trong "Furin Shokudo". Năm nay, Yumi chỉ góp mặt trong một bộ phim truyền hình.

Truyền thông Nhật Bản cho rằng, gương mặt trẻ thơ của Yumi Adachi là một hạn chế trong khả năng diễn xuất của cô, không thích hợp với nhiều dạng vai diễn. Chính vì thế, trong vài năm trở lại đây, Yumi Adachi chỉ góp mặt trong phim truyền hình với tư cách khách mời hay gây sốc với việc đóng cảnh nóng.

Có sự nghiệp thành công song cô đào 8X lại lận đận trong đường tình duyên. Cô từng có một cuộc hôn nhân ngắn với Jun Itoda (2005 - 2009) và có một cô con gái. Năm 2014, Yumi Adachi tái hôn với nhiếp ảnh gia Tomoki Kuwajima. Bộ ảnh đăng trên tạp chí Playboy lần này do ông xã của người đẹp thực hiện.